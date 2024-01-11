年龄大于40岁的皮肌炎患者伴发乳腺、肺、卵巢和胃肠道肿瘤风险增高。

皮肌炎 图片 图片由医学博士Thomas Habif提供。

皮肌炎（由结肠癌引起） 图片 Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

急性发作的多发性脂溢性角化（累-特二氏征），可能提示潜在的内脏肿瘤，特别是腺癌。但由于脂溢性角化在正常成年人中普遍存在，所以这种体征可能会造成过度诊断。

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急性发热性嗜中性皮病（Sweet 综合征）常与血液系统恶性肿瘤相关。

与癌症相关的黑棘皮病 可急性起病，广泛播散。获得性鱼鳞病或无明显皮炎表现的瘙痒是潜在恶性肿瘤的标志，如淋巴瘤。

黑棘皮病 图片 照片由医学博士 Thomas Habif 提供。

副肿瘤性天疱疮是一类较少见的自身免疫大疱性疾病，它常与多种恶性肿瘤相关，例如白血病。

类癌综合征（颈、面部潮红或红斑）常与类癌瘤相关。

匍行性回形红斑由同心环状红斑组成，类似树纹分布。这种少见的皮损也常与各种恶性肿瘤相关。