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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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内部疾病的皮肤表现

作者：Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

机体潜在的内科疾病常常可以通过皮肤表现出某些信号。一些特定疾病常可出现一定类型的皮疹。

（参见皮肤病患者评估。）

内部癌症

年龄大于40岁的皮肌炎患者伴发乳腺、肺、卵巢和胃肠道肿瘤风险增高。

急性发作的多发性脂溢性角化（累-特二氏征），可能提示潜在的内脏肿瘤，特别是腺癌。但由于脂溢性角化在正常成年人中普遍存在，所以这种体征可能会造成过度诊断。

急性发热性嗜中性皮病（Sweet 综合征）常与血液系统恶性肿瘤相关。

与癌症相关的黑棘皮病 可急性起病，广泛播散。获得性鱼鳞病或无明显皮炎表现的瘙痒是潜在恶性肿瘤的标志，如淋巴瘤。

副肿瘤性天疱疮是一类较少见的自身免疫大疱性疾病，它常与多种恶性肿瘤相关，例如白血病。

类癌综合征（颈、面部潮红或红斑）常与类癌瘤相关。

匍行性回形红斑由同心环状红斑组成，类似树纹分布。这种少见的皮损也常与各种恶性肿瘤相关。

内分泌疾病

某些内分泌疾病出现的皮损不具有特异性。

糖尿病患者可出现黑棘皮病、脂质渐进性坏死、穿通性疾病及硬皮病 （坚硬、厚实的皮肤，通常位于上背部、颈部和肩部）。

甲状腺疾病，甲减甲亢 都可影响毛发、甲和皮肤。

库欣征可引起萎缩纹、满月脸、皮肤变脆。

Addison病 特异性表现是色素沉着，特别是创伤部位明显。

消化道（GI）疾病

与胃肠道疾病相关的皮肤表现有

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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