葡萄球菌烫伤样皮肤综合征是葡萄球菌毒素引起的急性皮肤松解症。最常见于婴幼儿和儿童。表现为广泛大疱伴表皮剥脱。通过临床表现即可诊断，有时需要活检。治疗包括抗葡萄球菌抗生素和局部护理。及时治疗预后良好。

(参见细菌性皮肤感染的概述。）

葡萄球菌烫伤样皮肤综合征主要见于<6岁以下儿童（尤其是婴幼儿），罕见于老年患者，除非是肾衰竭和免疫低下者。可在护理机构出现流行，可能是通过护理人员的手接触感染婴幼儿或护理人员本身鼻腔Staphylococcus aureus携带而引起疾病传播。也可见到散发病例。

葡萄球菌烫伤样皮肤综合征是由Ⅱ组凝固酶阳性葡萄球菌引起的，通常是噬菌体55型和71型。该菌产生剥脱素（也称表皮松解素），可导致皮肤颗粒层以上的表皮出现分离（见 葡萄球菌感染）。

原发感染多见于新生儿生后几天，发生于脐带残端或尿布区；稍大的患儿好发于面部。局部感染部位产生的剥脱素可进入血液循环，影响全身皮肤。

葡萄球菌烫伤皮肤综合症的症状和体征 当发现局部感染区域（例如脓疱疮）时，最初的病变通常是浅表的并结痂。在24小时内，周围的皮肤会变得疼痛和红斑，这种变化会迅速蔓延到其他区域。皮肤明显触痛，如皱褶的薄纸。 红斑基础上产生松弛性水疱，并很快破裂形成糜烂面。水疱常发生于摩擦区域，如间擦部位，臀部，手，和脚。用手指轻压迫完整的水疱，疱壁向四周扩展（尼氏征）。 表皮可轻易剥脱，常呈大片脱落。36～72小时内出现全身皮肤广泛剥脱，患者病情可能加重，伴明显系统性表现（如乏力、畏寒、发热）。剥脱处皮肤呈烫伤样改变。缺乏皮肤屏障功能可导致败血症 和水电解质失衡。 葡萄球菌烫伤样皮肤综合征（SSSS）的表现 葡萄球菌烫伤样皮肤综合征(婴儿) 葡萄球菌烫伤皮肤综合征是葡萄球菌毒素引起的表皮松解症。结果包括出现红斑并伴有片状脱屑，特别是在腹股沟和腋窝的间擦区域。通常还会出现口周脱皮。 Image courtesy of Thomas Habif, MD. 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征（腿部） 这张照片显示了患者的腿部处于感染的所有三个阶段：红斑（中）、大疱（左）和脱屑（右）。 SCIENCE PHOTO LIBRARY 葡萄球菌烫伤样皮肤综合征(成人) 该图像显示了葡萄球菌烫伤性皮肤综合征，伴有金黄色葡萄球菌感染引起的浅表皮肤水疱。这种综合征在成人中很少见，但在免疫功能低下或肾功能衰竭或其他慢性疾病的患者身上可能发生。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY 葡萄球菌烫伤样皮肤综合征(婴儿) 葡萄球菌烫伤皮肤综合征是葡萄球菌毒素引起的表皮松解症。结果包括出现红斑并伴有片状脱屑，特别是在腹股沟和腋窝的间擦区域。通常还会出现口周脱皮。 Image courtesy of Thomas Habif, MD. 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征（腿部） 这张照片显示了患者的腿部处于感染的所有三个阶段：红斑（中）、大疱（左）和脱屑（右）。 SCIENCE PHOTO LIBRARY 葡萄球菌烫伤样皮肤综合征(成人) 该图像显示了葡萄球菌烫伤性皮肤综合征，伴有金黄色葡萄球菌感染引起的浅表皮肤水疱。这种综合征在成人中很少见，但在免疫功能低下或肾功能衰竭或其他慢性疾病的患者身上可能发生。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

葡萄球菌性烫伤皮肤综合征的诊断 临床检查

疑似原发感染区域可进行培养。 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征的临床疑诊病例需活检以确诊（冷冻切片较快得到结果）。 病理显示浅表性非炎症性表皮分离。 培养的标本应从结膜，鼻咽，血液，尿液和可能的原发感染灶获取，如在新生儿肚脐或者可疑皮损。培养物不应该从大疱获取，因为它们通常是无菌的，与大疱性脓疱病不同的是，后者疱液的培养会产生病原体。 鉴别诊断 鉴别诊断包括 药物超敏反应, 病毒性皮疹, 猩红热、热烧伤、遗传性大疱性疾病（例如，某些 大疱性表皮松解症的类型），获得性大疱性疾病（例如， 寻常型天疱疮, 大疱性类天疱疮）， 和 中毒性表皮坏死松解症 （见表 鉴别葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征（SSSS）和中毒性表皮坏死松解症（TEN） 并看到 史蒂文斯-约翰逊综合征和中毒性表皮坏死松解症（十））。 Stevens-Johnson综合征和中毒性表皮坏死松解症有黏膜受累的典型特点，而葡萄球菌烫伤样皮肤综合征黏膜表面完好。 表格

葡萄球菌性烫伤皮肤综合征的治疗 抗生素

渗出性皮损使用凝胶敷料 诊断后应立即静脉用耐青霉素酶类抗葡萄球菌抗生素，通常情况下，在出现改善之前，先给药萘呋西林，然后口服氯唑西林。 苯唑西林和头孢菌素（如头孢唑啉）是替代品。大多数病例是由对甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌 （MSSA）引起的，但在甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌（MRSA）高发区或对初始治疗无效的患者中，应考虑使用万古霉素、利奈唑胺或其他对MRSA有效的药物。禁忌使用糖皮质激素。 润肤剂（如白凡士林）可防止从溃烂皮肤中丢失水分。尽量减少局部治疗和触摸。 如果病灶广泛、渗出，皮肤应视为烫伤处理。水溶性聚合物凝胶敷料可能有用，但应尽量减少换药的次数。患者应监测和治疗与烧伤类似的并发症（如体液和电解质失衡、败血症）。 检测携带者的措施以及预防和处理护理机构的流行感染将在其他章节讨论（见新生儿医院获得性感染的预防）。

葡萄球菌性烫伤皮肤综合征的预后 早期诊断和治疗，很少发生死亡。角质层能迅速更新，治疗第5～7天内即可愈合。