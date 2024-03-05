急性溶血性输血反应是一种罕见的并发症，是输血相关死亡的最常见原因。ATHR通常由受者血浆中含有针对供者红细胞抗原的抗体所引起。急性溶血性输血反应最常见的原因是ABO血型不相容。除ABO以外针对血型抗原的抗体也可引起AHTR。常见的原因是输血前将收集的受者输血前样本的标签贴错，后输注未匹配的血液制品。

溶血为血管内溶血，可引起血红蛋白尿伴不同程度的急性肾损伤，并可能发生弥散性血管内凝血（DIC）。急性溶血性反应的严重程度取决于

不相容度

给予的血液量

住院率

肾脏、肝脏和心脏的健康，

急性反应通常在输血开始1小时内出现，但也可在输血期间发生或输血后立即发生。通常突然发病。患者可能会抱怨不适和焦虑。可能会出现呼吸困难，发烧，发冷，面部潮红和严重疼痛，尤其是在腰部区域。可能出现休克 ，导致快速而微弱的脉搏； 皮肤湿冷； 低血压; 恶心和呕吐。急性溶血继发黄疸。

如果发生AHTR，同时患者处于全身麻醉状态，唯一的症状可能是低血压，DIC相关的手术切开部位和黏膜表面不能控制的出血，或反映血红蛋白尿的酱油色尿。

如果怀疑 AHTR，第一步是重新检查样本和患者上的识别标签。通过直接抗人球蛋白试验阳性可加以诊断，同时检测尿血红蛋白、血清LDH、胆红素、结合珠蛋白。血管内溶血的血浆和尿液出现游离血红蛋白；且结合珠蛋白水平下降。随后出现高胆红素血症。

急性期后，急性肾功能损伤的程度决定疾病预后。尿量增多和尿素氮降低通常提示疾病处于恢复期。持续性肾功能不全不多见。长期少尿和休克提示预后不良。

如果怀疑AHTR，必须立刻停止输血并开始支持治疗。 初始治疗的目标是通过静脉输入0.9%生理盐水和呋塞米达到并维持足够的血压和肾血流量。 静脉输入生理盐水维持24小时尿量＞100mL/h。静脉注射呋塞米的初始剂量为40 ~ 80 mg(儿童为1 ~ 2 mg/kg)，之后调整剂量，以在第一天维持 > 100 mL/h的尿流。

用药物治疗低血压必须谨慎进行。 禁用可降低肾血流量的升压药（如，肾上腺素、去甲肾上腺素、大剂量多巴胺）。如果需要使用升压药，通常使用多巴胺2 ~ 5微克/公斤/分钟静脉注射。

尽早请肾脏科医生会诊，特别是在开始治疗后大约2~3小时内不出现多尿反应时，可能提示急性肾小管坏死。进一步补液和利尿治疗可能是禁忌证，早期透析或可有效。