情绪因素导致的较为常见，焦虑、兴奋、愤怒或恐惧可导致手掌、足底、腋下和前额的出汗。这可能是应激时全身交感神经冲动传出增加引起的。运动和炎热的环境中出汗也很常见。虽然此时的出汗是一种正常的生理反应，但在相同刺激下，多汗症患者出汗量远超大多人群；即使在常人不易出汗的情况下，他们也会过度出汗。

味觉出汗（因进食或预期进食而出汗）可能由多种原因引起；然而，大多数情况下原因是未知的。例如，当摄入辛辣或高温的食物和饮料时，嘴唇和嘴巴周围会出汗。

病理原因包括糖尿病性神经病、面部的带状疱疹、颈交感神经节侵犯、中枢神经系统损伤或疾病、或腮腺损伤。

Frey 综合征是由于手术、感染或外伤导致腮腺或周围损伤而导致的神经系统疾病。Frey综合征会破坏耳颞神经，随后腮腺副交感神经纤维不适当地再生为交感神经纤维，支配损伤部位皮肤的局部汗腺 (1)。结果，错位的副交感神经纤维（通常会导致流涎作为味觉反应）现在反而会触发交感神经纤维，导致耳前脸颊（不适当的）发红和出汗。

其他局限型多汗的原因包括胫前黏液性水肿 （胫前出汗），肥大性骨关节病（手掌出汗），蓝橡皮奶头样大疱性痣综合征及血管球瘤（病变部位出汗）。

代偿性出汗是在交感神经切除术后发生的大量出汗。