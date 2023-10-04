酒精性酮症酸中毒是饮酒和饥饿后的一种代谢并发症，以高血酮和高阴离子间隙代谢性酸中毒而无明显高血糖为特征。酒精性酮症酸中毒可引起恶心、呕吐和腹痛。诊断依靠病史以及检验结果显示有酮症酸中毒而无高血糖。治疗方法为静脉输注盐水和葡萄糖液。

酒精性酮症酸中毒主要由酒精和饥饿在葡萄糖代谢中的联合作用所致。

酒精性酮症酸中毒的病理生理 酒精可减少肝糖原异生并导致胰岛素分泌减少、脂解作用增强、脂肪酸向线粒体的分流受损、脂肪酸氧化受损和生酮作用增强，导致yin离子间隙增高型代谢性酸中毒。生长激素， 肾上腺素, 皮质醇， 和 胰高血糖素 都增加了。血糖水平通常降低或正常，但有时可有轻度高血糖。

酒精性酮症酸中毒的症状和体征 典型病史是大量饮酒引起呕吐，中止饮酒或进食≥24小时，在此饥饿期间，患者因反复呕吐和出现腹痛而就诊，有可能发生胰腺炎。有可能发生胰腺炎。

酒精性酮症酸中毒的诊断 阴离子间隙

排除其他相关疾病 诊断需要高度怀疑;酒精使用障碍患者的类似症状可能由急性胰腺炎、甲醇或乙二醇中毒（ 症状和特定毒物的治疗）或糖尿病酮症酸中毒（DKA）引起。当患者出现酒精性酮症酸中毒时，血液中的酒精含量通常不再升高。 对于疑似酒精性酮症酸中毒的患者，应检测血清电解质（包括镁）、血尿素氮和肌酐、葡萄糖、酮体、淀粉酶、脂肪酶和血浆渗透压。同时检测尿酮体。 重症患者，且酮体阳性，应查动脉血气分析和血清乳酸测量。 没有高血糖使糖尿病酮症酸中毒是不可能的。轻度高血糖患者可能有潜在的糖尿病，可通过升高的糖化血红蛋白（HbA1C）水平来识别。 典型的实验室检查结果包括 高阴离子间隙性酸中毒

酮症和酮尿症

低钾血症

低镁血症

低磷酸盐血症 当酸中毒伴有呕吐所致的代谢性碱中毒时，血pH可能趋于正常，使得诊断较为困难。如果病史无法排除摄入有毒酒精，阴离子间隙升高是一条重要线索，可测血清甲醇与乙二醇水平排除甲醇与乙二醇中毒。 尿草酸钙结晶也提示乙二醇中毒可能。 由于低灌注与肝内氧化还原反应失衡，患者体内乳酸水平常升高。 临床计算器 阴离子间隙

酒精性酮症酸中毒的治疗 静脉用硫胺素及其他维生素加镁

IV 5％葡萄糖0.9％生理盐水 初始治疗采用硫胺素100毫克静脉注射，以防止发展 韦尼克脑病 或 柯萨可夫精神病。 然后静脉输注5％葡萄糖盐水（含氯化钠0.9%）溶液。 最初的静脉输液应包含水溶性维生素和镁，需要时可补钾。 酮症酸中毒和胃肠道症状通常会迅速好转。胰岛素 仅在疑为非典型糖尿病酮症酸中毒或血糖>300 mg/dL(16.7 mmol/L) 时方可使用。