由于钠是细胞外液(ECF)中主要的渗透性活性阳离子，因此人体总钠含量决定了ECF的容量。液容量；体内总钠量的不足或过多引起 细胞外液容量过低或过高。 血清钠浓度不一定反映机体总钠量。（参见 水钠平衡。）

体内总钠量通过饮食摄入和肾脏排泄来调节。 当体内总钠量与ECF容量不足时，肾脏增加对钠的保留。 当体内总钠量与ECF容量过多时，钠的排泄（利钠）增加，细胞外液容量降低。

肾脏能够在大范围内调节对钠的排泄以配合钠的摄入。肾脏排钠需要将钠运输至肾脏，因而依赖肾血流量和肾小球滤过率（GFR）。因此，钠排泄不足可能是由于肾血流减少所致，如 心脏衰竭 或 慢性肾病（CKD）。

肾素-血管紧张素-醛固酮系统 肾素-血管紧张素-醛固酮系统是肾脏排钠的主要调节机制。在容量减少的状态下，肾小球滤过率和运输到远端肾单位的氯化钠减少，导致肾素释放。肾素使血管紧张素原（肾素底物）裂解生成血管紧张素Ⅰ。然后ACE使血管紧张素Ⅰ裂解而生成血管紧张素Ⅱ。 血管紧张素转换酶 (ACE) 然后将血管紧张素 I 裂解为血管紧张素 II。 血管紧张素Ⅱ的主要生理学效应为： 通过降低钠的滤过负荷，提高近端小管对钠的重吸收，从而增加钠潴留

升高血压（通过直接升压作用）

增加渴感

直接抑制肾脏排水

刺激肾上腺皮质分泌醛固酮，后者通过多种机制增加肾脏对钠的重吸收 血管紧张素Ⅰ也能转化为血管紧张素Ⅲ，后者对醛固酮分泌的刺激作用和血管紧张素Ⅱ相似，但其加压活性则要小得多。高钾血症也能刺激醛固酮的释放。

其他利钠因子 已有若干利钠因子得到鉴定，如心房利钠肽（ANP）、脑利钠肽（BNP）、以及C型利钠肽（CNP）。 ANP由心房分泌。 细胞外液容量过高（如 心衰、肾病、肝硬化腹水），原发性 醛固酮增多症和某些原发性高血压等情况下，心房组织中ANP分泌增加。在一些肾病综合征及细胞外液容量降低的患者中，ANP分泌减少。 即使血压降低，高浓度增加钠排泄和GRF。 BNP主要在心房和左心室中合成，其触发因子和作用与ANP相似。现已能测定BNP，水平增高可用于诊断细胞外液容量过高。 CNP与ANP及BNP不同，主要发挥血管舒张效应。