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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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体液容量失调

作者：James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

    由于钠是细胞外液(ECF)中主要的渗透性活性阳离子，因此人体总钠含量决定了ECF的容量。液容量；体内总钠量的不足或过多引起 细胞外液容量过低过高。 血清钠浓度不一定反映机体总钠量。（参见 水钠平衡。）

    体内总钠量通过饮食摄入和肾脏排泄来调节。 当体内总钠量与ECF容量不足时，肾脏增加对钠的保留。 当体内总钠量与ECF容量过多时，钠的排泄（利钠）增加，细胞外液容量降低。

    肾脏能够在大范围内调节对钠的排泄以配合钠的摄入。肾脏排钠需要将钠运输至肾脏，因而依赖肾血流量和肾小球滤过率（GFR）。因此，钠排泄不足可能是由于肾血流减少所致，如 心脏衰竭慢性肾病（CKD）

    临床计算器
    临床计算器

    肾素-血管紧张素-醛固酮系统

    肾素-血管紧张素-醛固酮系统是肾脏排钠的主要调节机制。在容量减少的状态下，肾小球滤过率和运输到远端肾单位的氯化钠减少，导致肾素释放。肾素使血管紧张素原（肾素底物）裂解生成血管紧张素Ⅰ。然后ACE使血管紧张素Ⅰ裂解而生成血管紧张素Ⅱ。 血管紧张素转换酶 (ACE) 然后将血管紧张素 I 裂解为血管紧张素 II。 血管紧张素Ⅱ的主要生理学效应为：

    • 通过降低钠的滤过负荷，提高近端小管对钠的重吸收，从而增加钠潴留

    • 升高血压（通过直接升压作用）

    • 增加渴感

    • 直接抑制肾脏排水

    • 刺激肾上腺皮质分泌醛固酮，后者通过多种机制增加肾脏对钠的重吸收

    血管紧张素Ⅰ也能转化为血管紧张素Ⅲ，后者对醛固酮分泌的刺激作用和血管紧张素Ⅱ相似，但其加压活性则要小得多。高钾血症也能刺激醛固酮的释放。

    其他利钠因子

    已有若干利钠因子得到鉴定，如心房利钠肽（ANP）、脑利钠肽（BNP）、以及C型利钠肽（CNP）。

    ANP由心房分泌。 细胞外液容量过高（如 心衰肾病肝硬化腹水），原发性 醛固酮增多症和某些原发性高血压等情况下，心房组织中ANP分泌增加。在一些肾病综合征及细胞外液容量降低的患者中，ANP分泌减少。 即使血压降低，高浓度增加钠排泄和GRF。

    BNP主要在心房和左心室中合成，其触发因子和作用与ANP相似。现已能测定BNP，水平增高可用于诊断细胞外液容量过高。

    CNP与ANP及BNP不同，主要发挥血管舒张效应。

    缺钠与钠过量

    缺钠包括钠摄入不足，以及经皮肤、胃肠道或肾脏（肾保钠功能障碍）的异常丢失。 肾保钠功能障碍可由原发性肾脏疾病肾上腺功能不全或利尿治疗引起。

    体内总钠量过高的形成需要钠摄入量超过排泄量；但是，因为正常肾脏能排泄大量的钠，钠负荷超载通常表明肾血流量调节或肾排钠功能缺陷（如心力衰竭肝硬化慢性肾病）。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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