视觉通路包括视网膜、视神经、视交叉、视放射和枕叶皮质（见图高位视觉通路）。视觉通路不同部位的损伤可以造成不同的视野损害。视野缺损的类型可以帮助病变定位（见表视野缺损类型）。

高位视觉通路－病变部位与对应的视野缺损