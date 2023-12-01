现病史应该包括视力下降的起因、持续时间、进展和部位（单眼或双眼，全视野或者部分视野缺损以及视野缺损的特殊部位）。重要的相关视觉症状包括眼前漂浮物，闪光感，光晕，色觉异常和锯齿状或者马赛克样图案（闪烁暗点）。应询问患者是否合并眼球疼痛，以及疼痛是否持续存在或者仅在眼球运动时出现。

系统回顾应该注意可能引起视力下降的眼外症状，包括咀嚼或吞咽暂停，颞部头痛，近端肌肉疼痛，和强直（巨细胞动脉炎）；和头痛（眼型偏头痛）。

既往史应该注意眼病的危险因素（如隐形眼镜佩戴史、严重近视、近期眼部手术史、感染或者外伤），血管疾病的危险因素（如 糖尿病、高血压）和血液系统疾病（如镰状细胞性贫血或者Waldenström巨球蛋白血症或多发性骨髓瘤等可以引起高黏血症的疾病）。

家族史应该注意偏头痛bing'shi。