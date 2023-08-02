胆囊和胆管肿瘤可引起肝外胆管梗阻。可以无症状，但通常有全身或反映胆管梗阻的症状。诊断基于超声检查加上CT胆管成像或磁共振胆胰管成像。预后通常很差。机械性胆汁引流可减轻胆管梗阻造成的瘙痒、反复败血症和疼痛。

（参见 胆管功能概述。）

胆管癌（cholangiocarcinomas）和其他胆管肿瘤少见（发生率1～2/10万），通常是恶性的 (1)。胆管癌主要发生在肝外胆管：60％～70％发生在肝门周围（Klatskin肿瘤），25％发生在远端肝管，其余发生在肝脏。已确定的危险因素包括原发性硬化性胆管炎、高龄、肝吸虫感染和胆总管囊肿。

胆囊癌少见（发生率为2.5/10万）在美洲印第安人、巨大胆结石（>3cm）以及慢性胆囊炎引起的胆囊广泛钙化（瓷化胆囊）患者中更常见。几乎所有（70%～90%）患者同时有 胆结石。 中位生存期是3个月。 早期发现可以治愈（如胆囊切除术时偶然发现）。

胆囊息肉（gallbladder polyps）是无症状的胆囊腔内良性黏膜突起，大多数直径<10mm，由胆固醇酯和甘油三酯组成；这种息肉的形成被称为胆固 醇贮积症。在行超声检查者中约占5％。其他少见的良性息肉包括腺瘤（引起腺肌瘤病）和炎性息肉。胆囊息肉 < 10 mm的患者应根据其危险因素和息肉大小，每6-12个月接受一次超声检查。有时建议对一些直径为 6 至 9 mm的息肉进行胆囊切除术。然而，如果直径是 >10毫米，应始终考虑手术。

参考文献 1.Banales JM, Cardinale V, Carpino G, et al: Expert consensus document: Cholangiocarcinoma: current knowledge and future perspectives consensus statement from the European Network for the Study of Cholangiocarcinoma (ENS-CCA).Nat Rev Gastroenterol Hepatol 13(5):261-280, 2016. doi: 10.1038/nrgastro.2016.51

胆囊及胆管肿瘤的症状和体征 胆管癌患者多以瘙痒和无痛性梗阻性黄疸（好发年龄为50～70岁）起病。早期肝门部肿瘤可致腹部隐痛、食欲减退和体重减轻。其他特点有乏力、陶土样便、可触及的肿块、肝大或胆囊增大（Courvoisier征，见于远端胆管癌）。腹痛可类似于胆绞痛（反映胆管梗阻），或持续性进行性加重。败血症 （继发于急性胆管炎）虽然不常见，但可能由内窥镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 诱发。 胆管癌为了缓解胆结石引起的胆绞痛行胆囊切除术时偶然发现，也可以表现为晚期症状，表现为持续疼痛、体重减轻，腹 部肿块或梗阻性黄疸。 大多数胆囊息肉没有症状。

胆囊及胆管肿瘤的诊断 超声检查（有时是内窥镜检查），然后 磁共振胰胆管造影 (MRCP) 或 CT 胆管造影

有时内镜逆行胰胆管造影（ERCP） 当无法解释肝外梗阻的原因时应怀疑胆管癌及胆囊癌。实验室检查可反映胆汁淤积程度。在原发性硬化性胆管炎患者，应定期监测血清癌胚抗原（CEA）和糖类抗原（CA）19-9水平以发现胆管癌。 诊断基于超声检查（或内镜超声检查），通常继之以 MRCP（见 肝脏和胆囊的影像学检查）。有时可考虑CT检查，可能比超声提供更多的信息，特别是对胆囊癌。 当这些方法不确定或怀疑胆管癌时， ERCP 有必要的。 ERCP不仅能发现肿瘤，且刷检可提供组织学诊断，这样有时可不必做超声或CT引导下穿刺。增强CT有助于分期。 剖腹探查对确定疾病的程度是有必要的，可指导治疗。

胆囊及胆管肿瘤的治疗 对于胆管癌，放置支架（或其他旁路手段），偶尔可行切除术。

胆囊癌，一般对症治疗 对于胆管癌，放置支架或旁路手术能减轻瘙痒、黄疸，乏力可能好转。 CT确诊的肝门部胆管癌可经皮经肝胆管造影 或内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP)。远端胆管癌者则可内镜下ERCP放置支架。如果胆管癌出现局部，手术探查确定肝门切除或胰十二指肠切除术的可切除性。 肝移植 作为联合器官共享网络 (UNOS) 批准的特定协议的一部分，某些移植中心提供用于局部肝门部胆管癌的治疗。 许多胆囊癌病例可给予对症治疗。