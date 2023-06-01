所有SLE患者应怀疑狼疮肾炎，特别是有蛋白尿，镜下血尿，红细胞（RBC）管型，或高血压者。对出现提示SLE的临床表现，伴有无法解释的高血压，血清肌酐水平升高，尿检异常的患者也应疑诊该病。

进行尿检和血清肌酐测定。抗双链DNA（抗dsDNA）抗体滴度升高和补体（C3和C4）水平低通常表明活动性狼疮性肾炎，并支持诊断。

如果上述研究出现异常，则应进行肾活检 证实诊断并进行bing'li分类。肾活检组织病理分型有助于判断预后和指导治疗。

一些组织学亚型与其它肾小球肾病相似；例如，膜性和弥漫性增生性狼疮性肾炎分别与特发性膜性肾病以及Ⅰ型膜增生性肾小球肾炎在组织学上相似。实质上这些类型之间是有重叠的，也可能从一型进展到另一型。

狼疮性肾炎 狼疮肾炎—肾小球系膜增生（II类） 上图显示IgM在肾小球系膜沉积（抗IgM免疫荧光，原始放大倍数 ×400)。 在下图中，透射电镜下可见肾小球系膜致密免疫复合物沉积和内皮细胞胞质内的网状聚集物（×8000)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 狼疮性肾炎——局灶性（III 级） 局灶性狼疮肾炎的特征是组织活检标本中免疫复合物沉积引起的毛细血管内膜增生累及 < 50％的肾小球。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 狼疮性肾炎——弥漫性（IV 级） 弥漫性狼疮性肾炎的特征是活检标本中免疫复合物沉积引起的毛细血管内膜增生累及> 50％的肾小球。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 狼疮性肾炎-肾炎（V类） 弥漫性孔洞，小钉突和轻度系膜扩张，小面积的粉红色染色表明系膜免疫复合物沉积（琼斯银染, ×400)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 狼疮肾炎—肾小球系膜增生（II类） 上图显示IgM在肾小球系膜沉积（抗IgM免疫荧光，原始放大倍数 ×400)。 在下图中，透射电镜下可见肾小球系膜致密免疫复合物沉积和内皮细胞胞质内的网状聚集物（×8000)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 狼疮性肾炎——局灶性（III 级） 局灶性狼疮肾炎的特征是组织活检标本中免疫复合物沉积引起的毛细血管内膜增生累及 < 50％的肾小球。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 狼疮性肾炎——弥漫性（IV 级） 弥漫性狼疮性肾炎的特征是活检标本中免疫复合物沉积引起的毛细血管内膜增生累及> 50％的肾小球。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 狼疮性肾炎-肾炎（V类） 弥漫性孔洞，小钉突和轻度系膜扩张，小面积的粉红色染色表明系膜免疫复合物沉积（琼斯银染, ×400)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

应规律监测肾功能和SLE的活动性。血肌酐水平的升高反映出肾功能的恶化，而血清C3和C4水平的降低或抗多少dsDNA抗体滴度的升高则提示疾病活动性增加。