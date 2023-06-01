膜性肾病通常是特发性的，但也可由下列因素引起：

药物（如黄金疗法、青霉胺、非甾体抗炎药[NSAIDs]）

感染（如乙型或丙型肝炎病毒感染，梅毒，HIV感染）

自身免疫性疾病（如系统性红斑狼疮[SLE]）

甲状腺炎

癌症

寄生虫疾病（如疟疾，血吸虫病，利什曼病）

依患者的不同年龄，4%～20％的患者患有潜在的癌症，包括肺、结肠、胃、乳腺或肾脏的实体癌，霍奇金或非霍奇金淋巴瘤；慢性淋巴细胞白血病以及黑色素瘤。

膜性肾病在儿童中发生较少，其发生通常与乙型肝炎病毒感染或SLE或自身免疫性甲状腺疾病。

肾静脉血栓形成在膜性肾病中常见，通常无症状，但可能有腰痛，血尿和高血压表现。可进展至肺栓塞。