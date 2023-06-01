感染后肾小球肾炎（PIGN）

临床显示近期感染

尿检显示典型红细胞（RBCs）畸形，红细胞管型，蛋白尿，白细胞（WBCs）和肾小管细胞

常有低补体血症

链球菌性感染后肾小球肾炎的诊断依据是咽炎或脓疱病的病史典型症状和尿液检查。低补体血症的存在基本上可以确诊。

相应确诊检查根据临床发现。常检测抗链球菌溶血素O，抗透明质酸酶，抗脱氧核糖酸酶（抗DNA酶）抗体。血清肌酐和补体水平（C3和CH50[总溶血补体活性]）通常也被测量；然而，对于具有典型临床表现的患者，可以省略一些检查。有时，可做其它检测。肾活检可以明确诊断但常常不必要诊。

抗链球菌溶血素O是诊断新近链球菌感染最常用的检查，在75％患有咽炎和50％患有脓疱病的患者中可增高并将持续升高数月，但无特异性。链球菌酶检测加上检测抗透明质酸酶、抗脱氧核糖核酸酶及其它等可检测最近链球菌性咽炎95％和皮肤感染的80％。

尿液分析通常显示蛋白尿（0.5～2g/m2/d）、异形红细胞、白细胞、肾小管细胞，可能还有红细胞、白细胞和颗粒管型。随机测定尿蛋白/肌酐比值一般在0.2到2之间（正常，<0.2），有时可达肾病综合征程度 (≥ 3)。

血清肌酐可出现快速升高，但峰值通常在需要透析水平以下。

C3和（CH50）水平在疾病活动期下降，80％的PIGN病例在6－8周内恢复正常；C1q、C2和C4水平仅轻度下降或保持正常。可出现冷球蛋白血症并持续数月，而循环中的免疫复合物仅在前几周可以检测到。

肾活检显示肾小球体积扩大以及细胞增多，早期伴有中性粒细胞浸润而晚期则为单核细胞浸润。上皮细胞增生是常见的早期、短暂性的特征。可能有微血栓形成；如果损伤严重，细胞增生和肾小球水肿致血液动力学改变会产生少尿，有时伴随有上皮新月体（由上皮细胞在包氏囊腔中增生形成）。内皮细胞和系膜细胞增加，且系膜区常因水肿而大大增宽，包含中性粒细胞、死亡细胞、细胞碎片和上皮下电子致密物沉积。

活检标本突出感染后肾小球肾炎的特征 感染后肾小球肾炎（嗜中性粒细胞浸润的细胞过多） 内皮细胞和肾小球系膜细胞增生伴嗜中性粒细胞浸润（琼斯银染, ×400)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 感染后肾小球肾炎(上皮新月体) 治疗应答失败后，晚期进行活检，上皮新月体尤为常见。新月体突破鲍曼囊（琼斯银染, ×200)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 感染后肾小球肾炎(免疫荧光染色) 在左图中，抗IgG免疫荧光染色显示毛细血管袢中存在不规则的IgG沉积（×400)。 在右图中，抗C3免疫荧光染色显示毛细管壁中散在的C3颗粒沉积（×400)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 感染后肾小球肾炎(免疫复合物沉积) 在透射电镜下可见驼峰状的免疫复合物沉积物（深灰色），有广泛的足突消失和毛细血管内增生（×11,250)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 感染后肾小球肾炎（嗜中性粒细胞浸润的细胞过多） 内皮细胞和肾小球系膜细胞增生伴嗜中性粒细胞浸润（琼斯银染, ×400)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 感染后肾小球肾炎(上皮新月体) 治疗应答失败后，晚期进行活检，上皮新月体尤为常见。新月体突破鲍曼囊（琼斯银染, ×200)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 感染后肾小球肾炎(免疫荧光染色) 在左图中，抗IgG免疫荧光染色显示毛细血管袢中存在不规则的IgG沉积（×400)。 在右图中，抗C3免疫荧光染色显示毛细管壁中散在的C3颗粒沉积（×400)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 感染后肾小球肾炎(免疫复合物沉积) 在透射电镜下可见驼峰状的免疫复合物沉积物（深灰色），有广泛的足突消失和毛细血管内增生（×11,250)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

I免疫荧光显微镜 通常显示IgG和补体的免疫复合物呈颗粒样沉积。电镜下，这些沉积物呈半月形或驼峰状分布在上皮下区域。这些沉积物以及小的内皮下和系膜区沉积物启动一种补体介导的炎症反应，从而导致了肾小球损伤。主要抗原可能为酶原半胱氨酸蛋白酶外毒素B（酶原/SPE B）。