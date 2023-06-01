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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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免疫球蛋白A肾病

（IgA肾病）

作者：Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

免疫球蛋白A（IgA）肾病是IgA免疫复合物在肾小球沉积，以慢性进行性血尿、蛋白尿以及肾功能不全为特征的疾病。诊断主要依据尿液检查和肾活检。治疗选择包括血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂、血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)、皮质类固醇，有时还包括其他免疫抑制剂。预后一般良好。

(参见肾炎综合征概论。）

IgA肾病是一种以IgA免疫复合物在肾小球沉积为特征的慢性肾小球肾炎。是世界范围内最常见的肾小球肾炎。可发生在任何年龄，在10到20年龄段人群中发生率最高；男性的发生率是女性的2～6倍；在白人及亚洲人中比黑人多见。估计IgA肾炎的患病率在美国为5％，在南欧和澳大利亚为10至20％，在亚洲为30〜40％。然而，有些人IgA沉积不发展为i临床疾病。

原因不明，但有证据表明，有可能是多个机制，包括

  • IgA1产生增多

  • 有缺陷的IgA1糖基化造成更多结合系膜细胞

  • 下降的IgA1清除

  • 粘膜免疫系统缺陷

  • 过多细胞因子刺激系膜细胞增生

IgA肾病中同样观察到存在着家族聚集性，提示至少在一些病例中存在着遗传因素。

开始肾功能是正常的，但可能发展为有症状的肾脏疾病。少数患者出现急性肾损伤慢性肾脏病严重高血压肾病综合征

IgA肾病的症状和体征

最常见的表现是持续性或复发性镜下血尿或无症状性镜下血尿伴随轻度的蛋白尿。腰部疼痛和低烧可能伴随急性发作。其他症状通常并不显著。

IgA肾病中大量血尿通常开始于伴发热的黏膜（上呼吸道、窦道、肠内）疾病的1～2天后，除了血尿发生较早（与发热同时发生或在发热之后立即发生）之外，其他表现与急性感染后肾小球肾炎相似。 当这种情况伴有上呼吸道疾病表现时，有时被称为咽合性血尿。

<10%的患者可首先表现为急进性肾小球肾炎

IgA 肾病的诊断

  • 尿液分析

  • 肾活检

有下列表现时可进行诊断：

当临床表现中度或严重，诊断经肾活检证实。

尿液检查证实有镜下血尿，通常伴随异形红细胞（RBCs），有时红细胞管型。典型的有轻度蛋白尿（<1g/d），但可能并不伴有血尿；其中20%的人发展为肾病综合征。血肌酐水平通常正常。

肾活检免疫荧光染色显示扩大的系膜区有IgA和补体（C3）呈颗粒状沉积，且伴有局灶性节段增殖或坏死性损伤。重要的是，系膜的IgA沉积是非特异性的，同样出现在许多其他疾病中，包括 IgA血管炎肝硬化炎症性肠病乳糜泻银屑病HIV感染肺癌以及一些系统性风湿病。

肾小球IgA沉积是IgA血管炎的主要特征，在肾活检标本中与IgA肾病难以鉴别，因此有人认为IgA血管炎可能是IgA肾病的一种系统性表现。然而，在临床上免疫球蛋白A血管炎和IgA肾病可以加以区别，前者通常表现为血尿、紫癜性皮疹、关节痛和腹痛。

其它血清免疫学检验通常是不必要的。补体浓度通常是正常的。血浆IgA的浓度可以升高，有循环IgA-纤连蛋白复合体的存在;然而，这些发现无助诊断。

IgA 肾病的治疗

  • 高血压，血肌酐水平>1.2mg/dL(106.08 micromol/L)，或大量尿蛋白（尿蛋白 > 300mg/天），应用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂（ARBs），蛋白尿靶目标<500mg/天。

  • 尽管血管紧张素受到抑制，但钠-葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2）抑制剂可用于持续性蛋白尿

  • 皮质类固醇对进展性疾病，包括增加蛋白尿尤其是进入肾病范围，或血清肌酐水平升高

  • 糖皮质激素和环磷酰胺用于增殖性损伤或急进性肾小球肾炎

  • 终末期疾病有移植指征。

血压正常而肾功能未受损（肌酐<1.2mg/dL [106.08 micromol/L]）以及仅有轻度蛋白尿（<0.5g/d）的患者通常不需要治疗。除外血管紧张素抑制剂（ACEI或ARB）和SGLT2抑制剂的治疗。肾功能不全或更严重的蛋白尿和血尿患者通常给予皮质类固醇，理想情况下应在严重肾功能不全发生之前开始使用。

IgA肾病的血管紧张素抑制

ACE抑制剂或ARBs因可以降低血压和减少蛋白尿及肾小球纤维化而用于治疗。具有ACE基因DD型的患者可能疾病进展的风险大但对ACEI或ARB药物的治疗反应较好。对于高血压者,ACE抑制剂或ARBs是首选抗高血压药物，尽管有轻度慢性肾损伤

钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂

SGLT2抑制剂 也可用于继发于IgA肾病的蛋白尿患者，该患者使用ACE抑制剂或ARBs没有改善。在IgA肾病患者的预先指定的亚组分析中，SGLT2抑制剂（可改善糖尿病肾病引起的蛋白尿患者的预后）降低了慢性肾脏疾病进展的风险(1)。

IgA肾病的皮质类固醇激素和免疫抑制剂

对于疾病进展高风险的患者（即蛋白尿≥ 1 g/天，估计肾小球滤过率 [eGFR] 为每 1.73 m 20 至 120 mL/min2 经过至少 3 个月的支持治疗后），皮质类固醇已被证明可以减缓进展为肾衰竭的速度（2）。更高剂量的皮质类固醇治疗方案与更严重的不良事件（如需要住院治疗的感染）有关。

专家们对最佳皮质类固醇方案没有达成共识。一种疗法是在第1、3、5个月的开始甲泼尼龙1g静脉使用1次/天，连用3天，加用强的松0.5mg/kg隔天口服，维持6个月。另一种方案采用强的松开始1毫克/公斤体重/天口服，剂量逐渐减量超过6个月。

由于存在副作用，皮质类固醇激素只用于下列表现患者：

  • 蛋白尿恶化或持续（> 1g/天），尤其是如果在肾病范围内，尽管采用了最大剂量的ACE抑制剂或ARB治疗。

  • 血肌酐水平升高

静脉糖皮质激素和环磷酰胺联合口服泼尼松的组合用于治疗严重的疾病，如增生或新月体（急进性）肾病。霉酚酸酯的证据是相互矛盾的；不应用作一线治疗。所有这些药物均无法预防移植肾复发。免疫抑制治疗避免在晚期纤维化肾脏疾病应用，因为疾病已不可逆。

其他治疗

尽管已经尝试了其他干预措施来降低IgA过量产生和抑制肾小球系膜增殖，但支持这些干预措施的数据有限或缺失，而且没有一种可以推荐用于常规治疗。这些干预措施包括从饮食中剔除麸质、乳制品、鸡蛋和肉类;扁桃腺切除术；免疫球蛋白1 g/kg静脉注射，每月2天，持续3个月，然后每2周注射免疫球蛋白0.35 mL/kg 16.5%溶液，持续6个月，理论上都能降低IgA的产生。而仅有少量资料表明肝素、潘生丁以及他汀类药物在体外是系膜细胞抑制剂。

对于进展为终末期肾病的患者， 肾移植 由于可改善长期无病生存，因此优于透析。大约 30% 的移植受者会出现这种情况（3）。

治疗参考文献

  1. 1.Wheeler DC, Toto RD,  Stefánsson BV, et al: A pre-specified analysis of the DAPA-CKD trial demonstrates the effects of dapagliflozin on major adverse kidney events in patients with IgA nephropathy. Kidney Int 100(1):215-224, 2021. doi: 10.1016/j.kint.2021.03.033

  2. 2.Lv J, Wong MG, Hladunewich MA, et al: Effect of oral methylprednisolone on decline in kidney function or kidney failure in patients with IgA nephropathy: The TESTING randomized clinical trial.JAMA 327(19):1888-1898, 2022. doi: 10.1001/jama.2022.5368

  3. 3.Jäger C, Stampf S, Molyneux K, et al: Recurrence of IgA nephropathy after kidney transplantation: Experience from the Swiss transplant cohort study.BMC Nephrol 23(1):178, 2022. doi: 10.1186/s12882-022-02802-x

IgA 肾病的预后

IgA肾病通常进展缓慢；在10年内15%～20％的患者进展为肾功能不全和高血压。20年后25％的患者进展为终末期肾病。在儿童期即诊断为IgA肾病，预后通常良好。然而，持续性血尿常常会导致高血压、蛋白尿以及肾功能不全。肾功能进行性损害的危险因素包括：

  • 蛋白尿（>1g/天）

  • 肌酐水平升高

  • 未控制的高血压

  • 持续的镜下血尿

  • 广泛的肾小球或间质纤维化

  • 活检可见新月体

关键点

  • IgA肾病是世界范围内肾小球肾炎的最常见原因，是年轻人，白人，和亚洲人之间常见。

  • 对无法解释的肾小球肾炎体征，尤其是2天内伴发热的黏膜疾病或腰痛应考虑诊断。

  • 对肌酐> 1.2mg/dL(106.08 micromol/L) 或蛋白尿> 300mg/d的患者予ACE抑制剂或ARBs，如果蛋白尿持续存在，则随后使用 SGLT2 抑制剂。

  • 皮质类固醇限于患者肾功能恶化或蛋白尿（> 1克/天）尽管已予最大剂量ACE抑制剂或ARB加SGLT2抑制剂治疗。

  • 增殖性损伤或急进性肾小球肾炎患者予糖皮质激素和环磷酰胺。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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