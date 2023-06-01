免疫球蛋白A（IgA）肾病是IgA免疫复合物在肾小球沉积，以慢性进行性血尿、蛋白尿以及肾功能不全为特征的疾病。诊断主要依据尿液检查和肾活检。治疗选择包括血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂、血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)、皮质类固醇，有时还包括其他免疫抑制剂。预后一般良好。

(参见肾炎综合征概论。）

IgA肾病是一种以IgA免疫复合物在肾小球沉积为特征的慢性肾小球肾炎。是世界范围内最常见的肾小球肾炎。可发生在任何年龄，在10到20年龄段人群中发生率最高；男性的发生率是女性的2～6倍；在白人及亚洲人中比黑人多见。估计IgA肾炎的患病率在美国为5％，在南欧和澳大利亚为10至20％，在亚洲为30〜40％。然而，有些人IgA沉积不发展为i临床疾病。

原因不明，但有证据表明，有可能是多个机制，包括

IgA1产生增多

有缺陷的IgA1糖基化造成更多结合系膜细胞

下降的IgA1清除

粘膜免疫系统缺陷

过多细胞因子刺激系膜细胞增生

IgA肾病中同样观察到存在着家族聚集性，提示至少在一些病例中存在着遗传因素。

开始肾功能是正常的，但可能发展为有症状的肾脏疾病。少数患者出现急性肾损伤或慢性肾脏病，严重高血压或肾病综合征。

IgA肾病的症状和体征 最常见的表现是持续性或复发性镜下血尿或无症状性镜下血尿伴随轻度的蛋白尿。腰部疼痛和低烧可能伴随急性发作。其他症状通常并不显著。 IgA肾病中大量血尿通常开始于伴发热的黏膜（上呼吸道、窦道、肠内）疾病的1～2天后，除了血尿发生较早（与发热同时发生或在发热之后立即发生）之外，其他表现与急性感染后肾小球肾炎相似。 当这种情况伴有上呼吸道疾病表现时，有时被称为咽合性血尿。 <10%的患者可首先表现为急进性肾小球肾炎。

IgA 肾病的诊断 尿液分析

肾活检 有下列表现时可进行诊断： 肉眼血尿，尤其是2天内伴发热的黏膜疾病或腰痛

尿液分析偶然发现

偶尔，快速进展性肾小球肾炎 当临床表现中度或严重，诊断经肾活检证实。 尿液检查证实有镜下血尿，通常伴随异形红细胞（RBCs），有时红细胞管型。典型的有轻度蛋白尿（<1g/d），但可能并不伴有血尿；其中≤20%的人发展为肾病综合征。血肌酐水平通常正常。 IgA肾病（系膜IgA沉积） 图片 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). IgA肾病（肾小球系膜扩张） 图片 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 肾活检免疫荧光染色显示扩大的系膜区有IgA和补体（C3）呈颗粒状沉积，且伴有局灶性节段增殖或坏死性损伤。重要的是，系膜的IgA沉积是非特异性的，同样出现在许多其他疾病中，包括 IgA血管炎、肝硬化、炎症性肠病、乳糜泻、银屑病、HIV感染、肺癌以及一些系统性风湿病。 肾小球IgA沉积是IgA血管炎的主要特征，在肾活检标本中与IgA肾病难以鉴别，因此有人认为IgA血管炎可能是IgA肾病的一种系统性表现。然而，在临床上免疫球蛋白A血管炎和IgA肾病可以加以区别，前者通常表现为血尿、紫癜性皮疹、关节痛和腹痛。 其它血清免疫学检验通常是不必要的。补体浓度通常是正常的。血浆IgA的浓度可以升高，有循环IgA-纤连蛋白复合体的存在;然而，这些发现无助诊断。

IgA 肾病的预后 IgA肾病通常进展缓慢；在10年内15%～20％的患者进展为肾功能不全和高血压。20年后25％的患者进展为终末期肾病。在儿童期即诊断为IgA肾病，预后通常良好。然而，持续性血尿常常会导致高血压、蛋白尿以及肾功能不全。肾功能进行性损害的危险因素包括： 蛋白尿（>1g/天）

肌酐水平升高

未控制的高血压

持续的镜下血尿

广泛的肾小球或间质纤维化

活检可见新月体