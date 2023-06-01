急进性肾小球肾炎(RPGN)

皮质激素

环磷酰胺

利妥昔单抗

血浆置换

治疗因疾病类型而异，至今没有对治疗方法进行严格研究。治疗需尽早开始，理想治疗应在血肌酐水平<5mg/dL (442 micromol/L)且肾活检发现新月体累及所有肾小球或新月体机化合并间质纤维化和小管萎缩之前开始。 肾脏受累和肌酐水平较高的患者，即使不需要立即进行肾替代疗法，也应该积极治疗。 当这些特征越来越突出时，治疗的有效性就大为降低，且在一些人群中可能反而有害（例如，老年患者以及伴有感染的患者）。

通常给予糖皮质激素和环磷酰胺或利妥昔单抗。对于免疫复合物型和寡免疫型疾病，在50%的患者中皮质类固醇激素（甲强龙1g静脉使用1次/天，大于30分钟，连用3～5天，然后用强的松1mg/kg口服，1次/天）可以降低血肌酐水平或将进入透析的时间延缓3年以上 (1, 2)。

环磷酰胺对抗中性粒细胞胞质抗体（ANCA）阳性的患者特别有益；每月冲击的治疗方法比口服可以减少累积剂量而减少不良反应（如白细胞减少，感染）。强的松和环磷酰胺通常在血浆置换抗GBM(肾小球基底膜)抗体的同时开始使用，并持续减少新抗体的形成。特发型患者应用皮质类固醇激素及环磷酰胺治疗，但临床有效资料非常少。

利妥昔单抗可按每周375mg/m2 IV 持续4周，与RAVE试验（正式标题：伊妥昔单抗在ANCA相关的血管炎中的应用）中的用法相同 [1]。另一种方案是初始剂量为1g，然后在2周后再给予1g。利妥昔单抗尚未用于治疗抗GBM疾病。

血浆置换 （14天每天3至4-L的交流）被推荐为治疗抗GBM抗体的疾病。对免疫复合物和寡免疫ANCA相关RPGN有肺出血或严重肾功能障碍血肌酐> 5-7mg/dL [442-618.8 micromol/L] 或透析依赖者考虑予血浆置换，但其使用仍存在争议。血浆置换被认为可以快速清除游离抗体、完整的免疫复合物以及炎症介质（如纤维蛋白原、补体）。虽然一些证据表明血浆置换可以改善短期肾脏结局，但随后的随机试验并未表明它可以降低死亡或终末期肾病的发生率(3）。

积极的免疫抑制治疗也可能对肌酐水平较高的患者有益。血浆置换联合泼尼松和环磷酰胺对肾脏受累的患者有益，即使肌酐水平升高超过5~7 mg/dL (442-618.8 mmol/L，也不需要立即进行肾脏替代治疗[4])。

肾移植对所有类型均有效，但疾病有可能在移植肾上复发；风险随时间而递减。在抗GBM抗体疾病中，需至少在移植前12个月检测不到抗GBM抗体。对寡免疫RPGN患者，应控制病情活动移植前至少6个月; ANCA滴度不需要被抑制。