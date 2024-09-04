水稳态是水的摄入（水摄入本身是需要复杂的调节）、肾脏灌注、肾小球滤过，肾小管重吸收溶质及集合管重吸收水分等多方参与的复杂调节过程。

水摄入增加时血容量增加，血渗透压下降，减少了自下丘脑、垂体系统的抗利尿激素（ADH，也称为精氨酸血管升压素）的释放。由于ADH可促进集合管水的重吸收，ADH减少，则尿量增加，使得血渗透压回到正常水平。

此外，肾小管内溶质浓度增高，可引起被动性渗透性利尿（溶质性利尿），从而增加尿量。这一过程典型的例子是未控制的糖尿病病人尿中葡萄糖导致的渗透性利尿。当尿中葡萄糖水平升高(>250mg/dL[13.88 mmol/L])，超过肾小管的重吸收能力，可导致肾小管内葡萄糖浓度升高，水分被动进入肾小管，导致糖尿及尿量增多。使用钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂 (SGLT2i) 可进一步增加糖尿病中葡萄糖诱导的渗透性利尿，该抑制剂通过抑制肾脏葡萄糖重吸收和增加肾脏葡萄糖排泄来降低血浆葡萄糖水平。

因此，多尿是由任何涉及以下一种或多种情况的过程引起的：