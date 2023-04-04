肾痨和常染色体显性小管间质肾脏病（ADTKD)

肾痨和常染色体显性小管间质（ADTKD)肾脏病为遗传性疾病，其囊肿仅局限于肾髓质或皮髓质交界处，最终可进展至终末期肾病。

（参见肾脏囊肿性疾病概要。）

由于肾痨和常染色体显性小管间质（ADTKD)肾脏病有许多共同的特征，因此将两者合并分类。 病理上，它们可导致局限于肾髓质或皮髓质交界处的囊肿，以及肾小管萎缩、肾小管基底膜断裂和间质纤维化三联征。 囊肿可能存在也可能不存在，是管状扩张的结果。虽然这些都不具有很强的特征性，但两者可能有相似的发病机制。两种疾病的共同特征如下：

（血管升压素）抵抗的尿液浓缩障碍，可导致多尿和烦渴

钠丢失非常严重需要补充

贫血

代谢性酸中毒

轻度蛋白尿和良性尿沉渣

最终，ESKD

肾痨和髓质囊性肾脏病的主要区别在于遗传方式和慢性肾脏病的发病年龄。