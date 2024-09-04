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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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血性精液

作者：Geetha Maddukuri, MD, Saint Louis University
已审核/已修订 9月 2024
看法 进行患者培训

血性精液是精液中带血。虽然听起来有些可怕，但几乎都是良性病变。男人有时误以为来源于性伴侣的血尿或血为血精。

血性精液的病理生理

精液由来自附睾远端的精子、来自输精管囊泡、前列腺、尿道球腺的液体等组成。因此，这一通路的任何部位病变均可使得精液中带血。

血精症的病因

血性精液大部分情况下为

  • 特发性和良性

这些病人可在数天或数月后自行缓解。

最常见的已知病因为

较少见的原因包括其他器械或外伤、良性前列腺增生、感染（例如，前列腺炎尿道炎附睾炎），以及前列腺癌（在>35至40岁的男性中）。偶然情况下，血性精液可能与精囊或睾丸肿瘤有关尿道、前列腺部及输精管的血管瘤可能致严重的血性精液。

Schistosoma haematobium埃及血吸虫，一种在非洲、部分中东和南亚地区可引起严重疾病的寄生性的吸虫，可以侵入泌尿系统，引起血尿，血性精液不少见。只有在疫区逗留的男性才会考虑血吸虫病。结核也是血精的一种罕见病因。

血精的评估

病史

现病史应注意症状持续时间。 对于没有主动提及近期有前列腺活检手术的患者，尤其注意询问或任何创伤（例如，泌尿外科器械、阴茎注射、与性活动相关的创伤）。 重要的伴随症状可有血尿、排尿起始或终止困难、夜尿、排尿烧灼感及阴茎分泌物。应注意与与性行为的关系。

系统回顾应注意寻找病因性疾病的症状，包括容易擦伤、频繁流鼻血、刷牙或牙科操作时牙龈大量出血（血液系统疾病）、发热、寒战、盗汗、骨痛或体重下降（前列腺感染或癌症）。

既往史应特别注意询问已知的前列腺疾病、前列腺癌的放射治疗、结核（TB）或HIV的病史或接触史、性传播疾病（STDs——例如无保护性交、多性伴侣）的危险因素（如不安全性行为、多个性伴侣）、已知的出血性疾病、已知的可致出血的疾病（如肝硬化)。应注意有无抗凝药或抗血小板药物服用史。还有前列腺癌家族史及血吸虫病疫区旅游史。

体格检查

视诊及触诊外生殖器以发现有无炎症（如红斑、触痛、肿块），尤其注意沿附睾的走行检查。进行直肠指检查前列腺增大、压痛及肿块。

危险信号

要特别注意以下情况：

  • 症状持续 > 1个月，近期没有前列腺活检

  • 附睾处或前列腺可触及的病变

  • 血吸虫病流行区旅游史

  • 系统症状（发热、如体重下降、盗汗）

临床表现解析

前列腺活检后出现症状的患者可以放心，血精是无害的，并且会消失，尽管它通常会持续几周。

对于无其他病史及检查发现、未到过血吸虫疫区的健康、年轻人，短暂血性精液考虑为特发性疾病。

前列腺检查异常的患者可能存在前列腺癌良性前列腺增生前列腺炎。尿道分泌物提示 性传播感染

附睾压痛提示STI或罕见的结核病（更可能发生在有暴露危险因素或免疫功能受损的患者中）。

有出血性疾病特征性表现或使用可增加出血风险的药物是血性精液直接的原因，但不能除外其他潜在的疾病。

检查

在多数情况下，尤其是在<35～40岁的男性，血性精液一般是良性的。如果体检（包括直肠指检）未发现明显异常，则进行尿液分析、尿液培养和STI检测，但无需进一步检查。

对于有严重潜在疾病或有以下表现者需进一步检查：

这些发现在>40岁的男性需引起注意。检查包括尿液分析、尿培养、PSA及经直肠超声。必要时需要做MRI及膀胱镜检查很少进行精液检查和分析，但当旅行史表明可能接触过埃及血吸虫

血精症的治疗

若已知病因，对因治疗。对几乎所有男性，唯一需要的干预是让其确信血性精液不是恶性肿瘤的表现，也不影响性功能。若怀疑前列腺炎，可给予4~6周的甲氧苄啶/磺胺甲噁唑治疗。 由于喹诺酮类可引起肌腱病变，此种情况下，氟喹诺酮不用于非复杂性尿路感染。

关键点

  • 大多数病例是特发性的，或者是在前列腺活检后出现的，可能需要几周时间才能完全消退。

  • 对症状持续时间长或有异常发现的患者进行进一步检查。

  • 若患者有血吸虫疫区旅游史，需考虑该病。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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