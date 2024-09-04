血性精液是精液中带血。虽然听起来有些可怕，但几乎都是良性病变。男人有时误以为来源于性伴侣的血尿或血为血精。
血性精液的病理生理
精液由来自附睾远端的精子、来自输精管囊泡、前列腺、尿道球腺的液体等组成。因此，这一通路的任何部位病变均可使得精液中带血。
血精症的病因
血精的评估
病史
现病史应注意症状持续时间。 对于没有主动提及近期有前列腺活检手术的患者，尤其注意询问或任何创伤（例如，泌尿外科器械、阴茎注射、与性活动相关的创伤）。 重要的伴随症状可有血尿、排尿起始或终止困难、夜尿、排尿烧灼感及阴茎分泌物。应注意与与性行为的关系。
系统回顾应注意寻找病因性疾病的症状，包括容易擦伤、频繁流鼻血、刷牙或牙科操作时牙龈大量出血（血液系统疾病）、发热、寒战、盗汗、骨痛或体重下降（前列腺感染或癌症）。
既往史应特别注意询问已知的前列腺疾病、前列腺癌的放射治疗、结核（TB）或HIV的病史或接触史、性传播疾病（STDs——例如无保护性交、多性伴侣）的危险因素（如不安全性行为、多个性伴侣）、已知的出血性疾病、已知的可致出血的疾病（如肝硬化)。应注意有无抗凝药或抗血小板药物服用史。还有前列腺癌家族史及血吸虫病疫区旅游史。
体格检查
视诊及触诊外生殖器以发现有无炎症（如红斑、触痛、肿块），尤其注意沿附睾的走行检查。进行直肠指检查前列腺增大、压痛及肿块。
危险信号
要特别注意以下情况：
症状持续 > 1个月，近期没有前列腺活检
附睾处或前列腺可触及的病变
血吸虫病流行区旅游史
系统症状（发热、如体重下降、盗汗）
临床表现解析
检查
血精症的治疗
若已知病因，对因治疗。对几乎所有男性，唯一需要的干预是让其确信血性精液不是恶性肿瘤的表现，也不影响性功能。若怀疑前列腺炎，可给予4~6周的甲氧苄啶/磺胺甲噁唑治疗。 由于喹诺酮类可引起肌腱病变，此种情况下，氟喹诺酮不用于非复杂性尿路感染。
关键点
大多数病例是特发性的，或者是在前列腺活检后出现的，可能需要几周时间才能完全消退。
对症状持续时间长或有异常发现的患者进行进一步检查。
若患者有血吸虫疫区旅游史，需考虑该病。