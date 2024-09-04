现病史应注意症状持续时间。 对于没有主动提及近期有前列腺活检手术的患者，尤其注意询问或任何创伤（例如，泌尿外科器械、阴茎注射、与性活动相关的创伤）。 重要的伴随症状可有血尿、排尿起始或终止困难、夜尿、排尿烧灼感及阴茎分泌物。应注意与与性行为的关系。

系统回顾应注意寻找病因性疾病的症状，包括容易擦伤、频繁流鼻血、刷牙或牙科操作时牙龈大量出血（血液系统疾病）、发热、寒战、盗汗、骨痛或体重下降（前列腺感染或癌症）。

既往史应特别注意询问已知的前列腺疾病、前列腺癌的放射治疗、结核（TB）或HIV的病史或接触史、性传播疾病（STDs——例如无保护性交、多性伴侣）的危险因素（如不安全性行为、多个性伴侣）、已知的出血性疾病、已知的可致出血的疾病（如肝硬化)。应注意有无抗凝药或抗血小板药物服用史。还有前列腺癌家族史及血吸虫病疫区旅游史。