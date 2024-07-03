抗生素治疗

对于B组链球菌，分娩期间使用抗生素

妊娠不会改变尿路感染的治疗，但应避免使用可能损害胎儿的药物（如氟喹诺酮类药物）（1）（见表 妊娠期间某些药物的安全性）。

抗生素的选择基于尿培养结果、局部敏感性和耐药模式。

由于无症状菌尿可能导致肾盂肾炎，因此任何尿培养呈阳性的怀孕患者都应接受类似于急性尿路感染的抗生素治疗。

口服抗生素适用于无症状菌尿或者急性膀胱炎。对于有症状的患者，如果尿液试纸检查呈阳性，应立即开始经验治疗，然后根据尿培养结果进行必要的调整。

经验治疗的通常选择是头孢氨苄。如果没有合适的替代品，可以在妊娠早期使用呋喃妥因或甲氧苄啶/磺胺甲恶唑。这些药物的治疗时间通常为5至7天。只有当培养物显示出敏感性时，才可以选择单剂量给予磷霉素，因为耐药性很常见。

足月，妊娠和分娩期间或临产时，孕妇应禁用呋喃妥因，因为新生儿可能发生溶血性贫血。 缺乏G6PD（葡萄糖6-磷酸脱氢酶）的孕妇不宜服用呋喃妥因。孕妇在妊娠最后30天内服用呋喃妥因，会增加新生儿黄疸的发生率。

甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲基异恶唑（TMP/SMX）可导致新生儿先天性畸形（例如神经管缺陷）和新生儿核黄疸。 补充叶酸可以降低某些先天性畸形的风险。

治疗后，一些临床医生会进行治愈测试培养。在一次膀胱炎或无症状菌尿发作后，无症状患者无需重复筛查。

由于存在严重感染的风险，怀孕患者肾盂肾炎入院后，首先接受静脉注射抗生素治疗，包括以下之一：氨苄西林和庆大霉素；头孢曲松；头孢吡肟；或氨曲南（针对对β-内酰胺过敏的患者）。随着临床症状的改善，患者可以出院并接受口服抗生素治疗，完成14天的疗程。

患有肾盂肾炎或曾患过一次以上尿路感染的女性可能需要 抑制疗法， 通常在妊娠剩余时间内每天服用头孢氨苄（口服 250 至 500 毫克）或呋喃妥因（口服 100 毫克），直至产后 4 至 6 周。

肾盂肾炎治疗后，应每月进行尿液培养。

如果孕妇在怀孕期间任何时候尿液培养物中检测到B组链球菌（GBS）菌落计数（提示阴道-直肠重度定植），则应在分娩时给予抗生素预防（2）。