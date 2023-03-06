最常见的原因是血栓栓塞。栓子常来源于心脏（心房颤动、心肌梗死后、细菌性心内膜炎的赘生物）或主动脉（动脉硬化性栓塞），较少见的原因是脂肪或肿瘤栓塞。肾动脉血栓可在肾动脉自发产生或发生于外伤、外科手术、血管造影、血管成形术后。其他原因还有主动脉夹层和肾动脉瘤破裂。

大的肾动脉若迅速、完全闭塞达30～60分钟将引起梗死。梗死呈典型的楔形，从受累的血管向周围放射性分布。