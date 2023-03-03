在药物研发过程中就应该努力避免药物诱导的肝损伤（DILI），即使在小型临床前试验中药物明显是安全的，但是并不能保证该药物在广泛使用时最终是安全的。现在由FDA授权进行药物上市后的监测，能引起对潜在肝毒性药物的关注。LiverTox数据库可能非常有用。

肝酶的常规监测并不能降低药物肝毒性的发生。药物基因组学的使用可允许权衡药物的使用和避免易感患者的潜在毒性。