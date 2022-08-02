移植心脏必须保存在低温中， 在4～6个小时内进行移植。 在供体心脏中使用修饰细胞代谢的体外泵系统，并且因此可以延长心脏移植存活> 4至6小时，正在研究中。最近，这些泵系统允许使用心脏骤停后从供体处取出的心脏移植物。

将受体置于旁路泵上，移除受体心脏，原位保留右心房后壁。然后将供体心脏与主动脉、肺动脉和肺静脉吻合进行原位移植（正常位置）；单个吻合将保留的心房后壁与供体器官的后壁连接。

心脏移植使用的免疫抑制剂各不相同，但与肾移植或肝移植类似（如抗IL-12受体单克隆抗体、钙调神经磷酸酶抑制剂、激素—见表用于治疗移植排斥反应的免疫抑制剂）。