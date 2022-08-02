患有任何以下疾病，和有死亡危险且无法用药物控制的患者，可以选择心脏移植。
移植对于某些患者是有指征的
在心肌梗死或非移植心脏手术后无法脱离临时心脏辅助设备
由于肺部疾病影响心脏功能，并同时需要进行肺移植
心脏移植唯一的绝对禁忌证是
术前治疗无效的肺动脉高压
相对禁忌证有其他器官衰竭（如肺、肾、肝脏）和全身或局部的渗透压紊乱（如心脏肉瘤、淀粉样变病）。
移植的一般禁忌症也应考虑。
所有的移植心脏都来源于脑死亡的供者，供者通常需要满足<60岁，有正常的心肺功能，没有冠状动脉疾病或其他心脏疾病。供者与受者必须有匹配的ABO血型和心脏大小。约有25%的受者在等待移植的过程中死亡。左心室辅助设备和人造心脏为等待移植的患者提供临时的血流动力学支持。但是，这些设备有发生败血症，设备故障和血栓栓塞的风险。
(参见移植概述。）
心脏搭桥和永久的心室辅助器
植入式的心室辅助器可用于治疗一些先前必须要接受心脏移植的患者和有移植禁忌证的患者。 这些装置通常用于辅助左心室作为临时（从搭桥到移植）或长期（永久辅助器）治疗在不适合移植的患者中。 这些设备越来越紧凑，目标是将电池舱也植入皮肤下并使用感应充电。可能来自于动力传动系统的皮肤插入位置的感染是一个需要担忧的问题。但是，有些患者在植入这些器械几年后，仍能够较好的生存。
移植步骤
移植心脏必须保存在低温中， 在4～6个小时内进行移植。 在供体心脏中使用修饰细胞代谢的体外泵系统，并且因此可以延长心脏移植存活> 4至6小时，正在研究中。最近，这些泵系统允许使用心脏骤停后从供体处取出的心脏移植物。
将受体置于旁路泵上，移除受体心脏，原位保留右心房后壁。然后将供体心脏与主动脉、肺动脉和肺静脉吻合进行原位移植（正常位置）；单个吻合将保留的心房后壁与供体器官的后壁连接。
心脏移植使用的免疫抑制剂各不相同，但与肾移植或肝移植类似（如抗IL-12受体单克隆抗体、钙调神经磷酸酶抑制剂、激素—见表用于治疗移植排斥反应的免疫抑制剂）。
心脏移植并发症
(参见移植后并发症。）
排斥
50%～80%的患者会发生至少一次 排斥反应（平均在2～3次），多数的患者无明显的表现，但有约5%的患者会发生左室功能障碍或房性心律失常。 发生急性排斥反应的高峰在1个月时，并在随后的5个月中下降，到1年左右趋向稳定。
排斥的危险因素包括
低龄化
女性受者
女性或非洲血统的捐赠者
人类白细胞抗原错配
可能的巨细胞病毒 感染
由于对移植物的损害可能为不可逆且严重，通常每年应进行一次心肌病理检查，以检测单个核细胞的浸润深度和范围以及心肌的损伤程度。鉴别诊断包括围术期缺血、巨细胞病毒感染、特发性B细胞浸润。
排斥反应的临床表现可根据起病时间、持续时间进行分类（见表心脏移植排斥反应的分类表现）。排斥的组织学分类从 1 级到 4 级。没有可检测到的临床后遗症的轻度排斥（1 级）不需要治疗；中度或重度排斥反应（2 至 4 级）或有临床后遗症的轻度排斥反应可根据需要用皮质类固醇脉冲（例如，甲泼尼龙每天500毫克或1克，持续数天）和抗胸腺细胞球蛋白进行治疗。排异分级表反映了活检标本组织学检查的异常进展程度。
不同类型的心脏移植排斥症状*
排斥类型
表现
超急性
心源性休克
加速性
房性心律失常、心源性休克
急性
心脏衰竭，房性心律失常
慢性
运动时呼吸困难，应激耐受降低
*大部分有心脏移植排斥的患者没有症状。
心脏同种异体移植血管病变
心脏移植的主要并发症为心脏移植后冠状血管病变，它是一种能广泛缩窄或血管内腔阻塞（在25%的患者中）的动脉硬化。 发生的原因为多因素，并且与供者年龄、采用冷冻和再灌注缺血、低脂血症、免疫抑制剂、慢性排斥反应以及病毒感染（在儿童中腺病毒，在成人中CMV病毒感染）有关。
为了尽早发现，通常在做心肌病理检查的同时进行心脏应激测试，以及侵入性超声检查的冠状动脉造影术。
治疗主要是快速的 降脂和地尔硫卓的使用
心脏移植的预后
心脏移植后的一年生存率为85-90%，以后每年的死亡率约为4%。
移植前对于一年死亡率的预测因素包括
需要术前通气或左心室辅助器
恶病质
女性接受者或供者
心力衰竭或冠状动脉疾病以外的诊断
移植后的预测因素包括
C反应蛋白和肌钙蛋白水平升高
在1年内，死亡最常见的原因是急性排斥反应或感染；1年后，死亡最常见于心脏移植血管病变或淋巴增生性疾病。
心脏移植后存活＞1年的受者功能状态良好，运动能力仍低于正常水平，但足以维持日常活动，并且有可能随时间推移、随交感神经功能的恢复而逐渐提高。超过95%的患者能达到纽约心脏协会制定的心功能I级水平，并有>70%的患者能恢复全日制工作。