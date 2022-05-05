口服甲硝唑吸收好，静脉治疗通常仅用于患者不能口服时。它在体液中分布广泛，透入脑脊液浓度高。

甲硝唑大抵在肝脏中代谢，主要在尿中排泄，但在肾功能不全患者中药物清除并不减少。但是，由于甲硝唑代谢物可能会在终末期肾病患者体内蓄积，因此应监测这些患者的甲硝唑相关不良反应，如中枢神经系统作用，包括头痛，抽搐和周围神经病变（主要是肢体麻木或感觉异常）。

替硝唑的半衰期比甲硝唑稍长，因此给药频率较低。