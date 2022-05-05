利福霉素是抑菌类抗生素，具有通过抑制细菌DNA依赖性RNA聚合酶来阻断RNA合成达到杀菌的作用。以下药物是利福霉素：
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利福布汀、利福平及利福喷汀
利福平、利福布汀和利福喷丁具有相似的药代动力学、抗菌谱和不良反应。
药动学
口服吸收好，吸收后在机体组织和体液中分布广泛，包括脑脊液。
利福平浓度聚集在多形核粒细胞和巨噬细胞内，促进这些细胞更好地清除脓肿内细菌。其在肝脏内代谢，由胆汁排泄，少部分经尿液排泄。
适应证
利福平 对以下细菌有抗菌活性
大多数的革兰阳性菌、一些革兰阴性菌
Mycobacterium spp
利福平单独使用迅速出现耐药，所以极少单独使用。利福平与其他抗生素合用来治疗：
非典型性分枝杆菌感染（利福平对许多非结核分枝杆菌有抗菌活性，对快速生长分枝杆菌，如Mycobacterium fortuitum, M. chelonae, 或 M. abscessus,天然耐药）
麻风（联合氨苯砜和/或氯法齐明）
葡萄球菌感染，包括骨髓炎、瓣膜修补术后心内膜炎、外体植入感染包括人工关节植入感染（和其他抗葡萄球菌抗生素联合使用）
Legionella感染（既往数据显示利福平与红霉素联合使用效果更好；利福平与阿奇霉素或喹诺酮类联合无益处。）
肺炎球菌脑膜炎：当对利福平敏感（对头孢曲松或头孢噻肟耐药菌[MIC>4mcg/mL]），与万古霉素联合使用，同时联合或不联合头孢曲松或头孢噻肟方案）而预期临床效果与微生物学应答延迟。
利福平可单独用于与脑膜炎球菌和B型流感嗜血杆菌脑膜炎患者密切接触者的预防用药。
利福布汀和利福平对HIV阳性患者和阴性患者合并结核治疗方案同样有效。但是，如果患者正在接受抗逆转录病毒疗法（ART），则首选利福平，因为它不大可能诱导细胞色素P-450代谢酶，从而降低血清中蛋白酶抑制剂和非核苷逆转录酶抑制剂的水平。
除非患者正在接受抗逆转录病毒疗法，否则利福平比利福布汀更适合用于Mycobacterium avium感染的复杂肺部疾病； 在这种情况下，可以用利福平替代。但是，利福平在体外具有更强的活性和更低的药物相互作用可能性。因此对于弥散性MAC感染，利福布汀更可取。
利福喷丁用于治疗肺结核和潜伏性结核病。
禁忌证
利福平和利福布汀禁用于既往有过敏反应者。
在妊娠和哺乳期间使用
一些利福布汀的动物繁殖研究表明，当药物水平高于人类通常达到的水平时，会产生不良影响。尚未对孕妇或哺乳期妇女进行充分且对照良好的研究。哺乳期安全性目前不清楚。
用利福平或利福喷丁进行的动物生殖研究显示，药物水平低于或等于人类通常达到的水平时，存在一定的风险（即致畸性）。这两种药物都没有在孕妇中进行充分和良好的对照研究。
因为在动物实验中显示潜在的致瘤性，药品制造商不推荐哺乳期间使用利福平。然而，疾病控制和预防中心（CDC）并不认为利福平禁用于母乳喂养期，是否停止哺乳还是停止用药取决于药物对母亲的重要性。
不良反应
利福霉素的不良反应包括
肝损（最严重）
肠胃不适
中枢神经系统作用
骨髓抑制
当与异烟肼或吡嗪酰胺合用时，肝炎发生更常见。利福平在第一周治疗时可引起短暂性未结合血清胆红素升高，乃因利福平和胆红素之间存在竞争排泄，这不是因为药物本身不良反应引起的停药指证。
中枢神经系统副作用，如头痛、嗜睡、共济失调和精神错乱。皮疹、发热、粒细胞减少、溶血性贫血、血小板减少、间质性肾炎、急性肾小管坏死，肾功能不全。这些通常被认为因过敏反应引起，当患者间歇性治疗或中断一天治疗剂量后重新开始治疗时发生。当停药后这些不良反应是可以恢复的。
利福布汀可引起剂量依赖性的单侧或双侧葡萄膜炎。
较轻的不良反应也常见，包括胃灼热、恶心、呕吐和腹泻。利福平、利福布汀和利福喷丁可导致尿液、唾液、汗液、痰液和眼泪出现暂时的红橙色变色。软性隐形眼镜可能会永久变色。
剂量调整
如果患者有肝脏疾病，在患者开始用利福平治疗前及治疗期间每2～4周必须检测肝功能，否则必须使用替代药物。肾功能不全患者剂量不需要调整。
利福平与许多药物间存在相互作用，因为它是肝细胞色素P-450（CYP450）微粒体酶的强诱导剂。利福平有加速排泄的作用，从而降低下列药物的疗效：ACE抑制剂、阿托伐醌，巴比士酸盐，beta-阻滞剂、钙通道阻滞剂、氯霉素、克拉霉素、口服和全身激素类避孕药、皮质类固醇、环孢霉素、氨苯砜、地高辛、多西环素、氟康唑、氟哌啶醇、伊曲康唑、酮康唑、非核苷类反转录酶抑制剂地拉夫定和奈韦拉平、鸦片类止痛药、苯妥英、蛋白酶抑制剂、喹尼丁、磺脲、他克莫司、茶碱、妥卡尼、三环类抗抑郁药、伏立康唑、华法林和齐多夫定。为了保持最佳治疗效果，临床医生在开始使用和停止利福平，必须调整剂量。
相反，蛋白酶抑制剂，和其他一些药（如唑类药物、大环内酯类克拉霉素、非核苷类反转录酶抑制剂）抑制CYP450酶，提高利福霉素血药浓度，这样潜在提高药物毒性反应。例如，当利福布汀与克拉霉素或唑类药物联合时，葡萄膜炎发生更常见。
利福昔明
利福昔明是利福平的一种衍生物，口服给药吸收差。在粪便中97％为未改变的药物原型。
利福昔明可用于经验性治疗
旅游者腹泻，主要由肠毒性和肠侵袭性大肠杆菌引起。Escherichia coli
除 E. coli以外，利福昔明对其他肠道病原菌的有效性目前还不知道。因利福昔明不是全身性吸收，不应当用于侵袭性肠道细菌感染引起腹泻（如志贺菌、沙门菌、弯曲杆菌属）。 在成人和＞12岁的儿童中，治疗旅行者腹泻的剂量是200 mg 每间隔8小时口服一次，治疗3天。
利福昔明也可用于治疗
门体系统性（肝性）脑病：剂量为550 mg po bid。
肠易激综合征 （IBS）：剂量为550mg po tid。
利福霉素的不良反应包括恶心、呕吐、腹痛和胃肠胀气。
更多信息
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Treatment for TB Disease and Pregnancy