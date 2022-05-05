利福平 对以下细菌有抗菌活性

大多数的革兰阳性菌、一些革兰阴性菌

Mycobacterium spp

利福平单独使用迅速出现耐药，所以极少单独使用。利福平与其他抗生素合用来治疗：

结核病

非典型性分枝杆菌感染（利福平对许多非结核分枝杆菌有抗菌活性，对快速生长分枝杆菌，如 Mycobacterium fortuitum , M. chelonae , 或 M. abscessus ,天然耐药）

麻风（联合氨苯砜和/或氯法齐明）

葡萄球菌感染，包括骨髓炎、瓣膜修补术后心内膜炎、外体植入感染包括人工关节植入感染（和其他抗葡萄球菌抗生素联合使用）

Legionella感染（既往数据显示利福平与红霉素联合使用效果更好；利福平与阿奇霉素或喹诺酮类联合无益处。）

肺炎球菌脑膜炎：当对利福平敏感（对头孢曲松或头孢噻肟耐药菌[MIC>4mcg/mL]），与万古霉素联合使用，同时联合或不联合头孢曲松或头孢噻肟方案）而预期临床效果与微生物学应答延迟。

利福平可单独用于与脑膜炎球菌和B型流感嗜血杆菌脑膜炎患者密切接触者的预防用药。

利福布汀和利福平对HIV阳性患者和阴性患者合并结核治疗方案同样有效。但是，如果患者正在接受抗逆转录病毒疗法（ART），则首选利福平，因为它不大可能诱导细胞色素P-450代谢酶，从而降低血清中蛋白酶抑制剂和非核苷逆转录酶抑制剂的水平。

除非患者正在接受抗逆转录病毒疗法，否则利福平比利福布汀更适合用于Mycobacterium avium感染的复杂肺部疾病； 在这种情况下，可以用利福平替代。但是，利福平在体外具有更强的活性和更低的药物相互作用可能性。因此对于弥散性MAC感染，利福布汀更可取。

利福喷丁用于治疗肺结核和潜伏性结核病。