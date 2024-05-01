用红霉素或阿奇霉素进行的动物繁殖研究尚未显示对胎儿有风险。妊娠早期接触红霉素的心血管异常发生率高于接触青霉素。 但其他研究中未观察到这种增加的风险。红霉素在临床被广泛应用，被认为比阿奇霉素更安全。

用克拉霉素进行动物繁殖的研究显示出一定的风险。除非没有替代疗法，否则不应在孕妇中使用克拉霉素。

红霉素被认为在哺乳期可以使用，其他大环内酯类在哺乳期间的安全性目前不清楚。

现有的非达霉素动物研究并未显示出致畸性的迹象。非达霉素 全身吸收极小，因此对胎儿或哺乳期婴儿产生不良影响的风险相对较低。