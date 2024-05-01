大环内酯类 主要是抑制细菌抗生素；通过与核糖体50S亚单位结合，抑制细菌蛋白质的合成。
大环内酯类
大环内酯类
途径
阿奇霉素
口服或胃肠外
克拉霉素
口服
红霉素
口服或胃肠外
非达霉素
口服
大环内酯类药物的药代动力学
大环内酯类药物口服吸收相对较差。非达霉素在胃肠道被最低限度吸收，抗菌活性仅在局部胃肠道。食物对大环内酯类药物吸收有如下影响：
增加克拉霉素缓释片的吸收
不影响快速释放的克拉霉素片剂和混悬液的吸收
减少阿奇霉素胶囊和红霉素（包括基质和硬脂酸盐）药物吸收
对于非达霉素，影响最小
大环内酯类药物一旦吸收，易弥散进入体液（脑脊液除外），并能渗入吞噬细胞内。主要经胆汁排泄。
大环内酯类适应症
大环内酯类（除大环内酯类抗生素）积极反对
需氧和厌氧革兰阳性球菌具有抗菌活性；然而大多数肠球菌、许多 Staphylococcus aureus（尤其甲氧西林耐药菌）、一些Streptococcus pneumoniae 和S. pyogenes 对其均耐药。
Chlamydophila pneumoniae
军团菌shu
弯曲杆菌 属
Treponema pallidum梅毒螺旋体
痤疮角质杆菌 （以前称为痤疮丙酸杆菌)
Bacteroides fragilis脆弱类杆菌耐药。克拉霉素和阿奇霉素可增强对 流感嗜血杆菌 和分支杆菌复合ti的抗菌活性。
当不能用青霉素时，大环内酯类可作为治疗A组链球菌和肺炎球菌感染的首选抗生素。然而，对青霉素敏感性降低的肺炎球菌通常对大环内酯类药物耐药，而化脓性链球菌对大环内酯类药物的耐药性在全球范围内存在差异。由于大环内酯类抗生素对非典型呼吸道病原体具有活性，因此它们通常被经验性地用于下呼吸道感染，但通常需要另一种抗生素来覆盖对大环内酯类抗生素耐药的肺炎球菌。大环内酯类还有其他的临床应用（见表大环内酯类药物的一些临床应用）。大环内酯类不用于治疗脑膜炎。
非达霉素对革兰阴性菌抗菌活性极少或无活性，但是对艰难梭菌Clostridium difficile有杀菌作用。它专门用于 艰难梭菌 感染，因为全身吸收极少。
大环内酯类临床应用
大环内酯类
指征
注释
大环内酯类（非达霉素除外）
首选抗生素
有症状的猫抓病（由Bartonella henselae引起）
—
杆菌性血管瘤病和AIDS患者的紫癜性肝炎（ B. henselae 或 B. quintana）
—
阿奇霉素
与其他抗生素一起使用
与其他抗生素一起使用
Chlamydia trachomatis尿道炎和宫颈炎
—
克拉霉素与阿奇霉素
鸟型分枝杆菌复合体及其他非结核分枝杆菌
作为多药联合治疗方案一部分
红霉素
无并发症的皮肤感染
—
局部使用
胃肠道手术肠道准备
外用和氨基糖甙类口服使用
非达霉素
艰难梭菌 （以前称为 Clostridium difficile)
初次发病的首选抗生素
大环内酯类禁忌症
大环内酯类药物禁用于既往有过敏反应病史的患者。
禁忌大环内酯类药物与阿司咪唑、西沙必利、匹莫齐特或特非那定合用，因为当克拉霉素或红霉素与这些药物合用时可能会发生潜在的致命性心律失常（如QT间期延长，室性心动过速，心室颤动，尖端扭转）。这种副作用最有可能是由于红霉素和克拉霉素抑制这些药物的代谢。
妊娠期和哺乳期使用大环内酯类药物
用红霉素或阿奇霉素进行的动物繁殖研究尚未显示对胎儿有风险。妊娠早期接触红霉素的心血管异常发生率高于接触青霉素。 但其他研究中未观察到这种增加的风险。红霉素在临床被广泛应用，被认为比阿奇霉素更安全。
用克拉霉素进行动物繁殖的研究显示出一定的风险。除非没有替代疗法，否则不应在孕妇中使用克拉霉素。
红霉素被认为在哺乳期可以使用，其他大环内酯类在哺乳期间的安全性目前不清楚。
现有的非达霉素动物研究并未显示出致畸性的迹象。非达霉素 全身吸收极小，因此对胎儿或哺乳期婴儿产生不良影响的风险相对较低。
大环内酯类药物的治疗副作用
大环内酯的主要问题包括：
胃肠道反应（主要红霉素引起）
QT间期延长
抑制肝脏代谢，导致与数种药物间存在相互作用
红霉素经常引起剂量相关的胃肠道反应，包括恶心、呕吐、腹部痉挛和腹泻。克拉霉素和阿奇霉素的相似反应较少见。与食物同时服用能够减轻胃肠道的反应。红霉素会引起剂量相关性耳鸣、头晕、一过性听力丧失。胆汁淤积性黄疸最常见于依托红霉素。黄疸通常在用药后的10天出现，主要见于成人，若以前曾用过红霉素，则黄疸可能出现更早。因引起剧痛，红霉素不通过肌注使用，而静脉使用时可引起静脉炎和疼痛。过敏反应罕见。
除非没有其他选择，否则应避免在新生儿中使用红霉素，因为存在婴儿 肥厚性幽门狭窄。使用其他大环内酯类药物时，这种风险较小。
红霉素可以引起Q-T间期延长，易导致室性快速心律失常，尤其见于女性患者，已经有Q-T间期延长或电解质紊乱的患者，以及同时使用其他能延长Q-T间期药物的患者中。
克拉霉素和阿奇霉素也可能引起 QT 间期延长，但不太可能引起心律失常。
尚未有使用非达霉素导致黄疸和心律失常的报道。由于全身吸收量极小，对胃肠道以外的任何其他器官系统产生毒性的可能性极小。
大环内酯类的剂量调整
阿奇霉素在肾功能不全患者剂量无需调整。
某种程度上，红霉素和克拉霉素与其他药物有相互影响，因为通过细胞色素P-450（CYP450）系统抑制肝脏代谢阿奇霉素与药物间相互作用最少。
当红霉素或克拉霉素与以下药物合用时，可能发生相互作用：
华法林：凝血酶原时间/国际标准化比值（PT/INR）进一步升高
与洛伐他丁和昔伐司丁同时使用，能引起横纹肌溶解
与咪达唑仑和三唑仑合用引起嗜睡
与茶碱合用引起恶心、呕吐、癫痫发作
提高他克莫司、环孢霉素、麦角新碱血药浓度
非达霉素与常用处方药物临床没有显著的相互作用。