如何使用外旋(Hennepin技术)复位肩关节前脱位

Hennepin技术采取外旋，必要时加上牵引和外展（Milch方法的变体）。该技术仅需一名操作员即可完成，可以轻轻操作，有时无需镇痛。
（参见肩关节脱位复位技术概述, 脱位概述, 和 肩关节脱位。）
Hennepin技术的适应症
肩关节前脱位
诊断后应尽快（例如，在30分钟之内）尝试复位。
如果存在相关的神经血管缺陷或皮肤隆起（由于骨折移位或不常见的骨折脱位，有可能穿透或破坏皮肤），应立即尝试复位。如果没有骨科医生，可以尝试进行闭合复位，最好用最小的力。 如果复位不成功，则可能需要全身麻醉后在手术室进行。
开放性脱位需要手术治疗，但如果没有骨科医生，并且存在神经血管缺损，则应采用闭合复位技术和固定术作为过渡治疗。
Hennepin手法的禁忌症
单纯闭合复位的禁忌症：
大结节骨折，位移> 1 cm
明显的Hill-Sachs畸形（由于撞击肩胛盂缘而导致肱骨头畸形≥20％）
外科颈骨折（在大结节和小结节下方）
Bankart骨折（前下肩胛盂缘骨折），其骨碎片超过20％，且肩胛盂肱部不稳定
2个或以上部位的肱骨近端骨折
这些严重的伴发骨折需要骨科评估和处理，因为操作本身有增加移位和损伤严重程度的风险。
复位前需咨询骨科医生的其他原因包括
关节外露（即开放性脱位）。
患者是儿童，经常出现骨骺（生长板）骨折。 但是，如果存在神经血管缺损，又没有骨科医生，应立即进行复位。
脱位时间超过7至10天，由于在复位过程中腋动脉损伤的风险增加，尤其是老年患者。
Hennepin手法的禁忌症
Hennepin技术的并发症
Hennepin技术的并发症不常见。
Hennepin技术设备
关节内麻醉*：20毫升1％利多卡因，20毫升注射器，2英寸20G针头，消毒液（如洗必泰，聚维酮碘），纱布
肩部固定器或吊带和绷带
*给患者镇痛； 但是，如果患者愿意，可以进行一次无镇痛的复位尝试。
Hennepin技术的其他注意事项
如果患者能够保持镇静，放松肌肉，且不抗拒操作，则尝试复位成功的可能性更大。镇痛和镇静可帮助患者放松，外在干扰（例如愉快的交谈）也可以帮助患者放松。
如果严重的疼痛，焦虑和肌肉痉挛阻碍操作，通常需要进行程序性镇静和镇痛（PSA）。
可以使用区域麻醉（例如，超声引导的肌间沟神经阻滞），但缺点是限制了复位后神经系统检查。
Hennepin技术的相关解剖结构
在大多数前脱位中，肱骨头位于外侧，紧贴肩胛盂前唇。复位技术必须使肱骨头远离盂唇，然后将肱骨头放回肱骨窝中。
腋神经缺损是肩关节前脱位最常见的神经缺损。它们通常在几个月内缓解，有时在肩关节复位后很快就缓解。
腋动脉损伤很少见于肩关节前脱位，提示可能并发臂丛神经损伤（因为臂丛神经环绕动脉）。
Hennepin技术的定位
让患者仰卧（通常）或坐位。
将患侧手臂与肱骨内收，肘部弯曲90°（放松肱二头肌长头并放松肱骨头的运动），手腕置于中立位置。
Hennepin技术的分步说明
神经血管检查
对患侧手臂进行术前神经血管检查，并在每次复位尝试后重复检查。通常，检测运动功能比检测感觉更可靠，部分原因是皮神经区域可能重叠。评估以下内容：
远端搏动，毛细血管再充盈，四肢冰凉（腋动脉）
上臂外侧（腋神经），鱼际和小鱼际隆起（正中和尺神经）以及第一指蹼背侧（桡神经）的轻触觉
在感觉到三角肌收缩（腋神经）的同时，肩部外展对抗阻力：但是，如果此测试使患者的疼痛加重，请在肩膀复位之前将其忽略。
拇指食指对置（“ OK”手势）和手指弯曲抵抗阻力（正中神经）
手指外展对抗阻力（尺神经）
手腕和手指伸展抵抗阻力（桡神经）
关节内镇痛
如果合作患者选择不使用镇痛剂尝试复位，则只能进行一次这样的尝试。给予关节内镇痛：
穿刺针的进针点在肩峰突外侧缘以下2厘米处（进入因肱骨头缺失形成的凹陷处）。
用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。
可选：在该部位注射局部麻醉剂形成皮丘（≤1 mL）。
垂直于皮肤插入关节内针，在注射器柱塞上施加反压力，然后将针向内略微推进约2 cm。
关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。
注射10到20 mL麻醉药（例如1％利多卡因）。
等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。
Hennepin 技术用于肩关节前脱位的复位
医生内收病人的患肢，并曲肘保持90°。 然后慢慢地向外旋转（5~10分钟），以便缓解肌肉痉挛。复位通常发生在外旋70〜110°。
复位肩关节— Hennepin方法
用一只手握住受影响的上臂内收，使其抵靠患者的一侧。
用另一只手轻轻握住患者的手腕，使肘部弯曲90°，前臂保持中立（即，拇指指向头部）。
指导患者在操作过程中引导手臂，尽量使其放松。
缓慢，轻柔地向腕部掌侧面施加最小的力，向外旋转手臂。就像通过被动的外部旋转引导手臂一样操作。继续直到前臂接近冠状面（即外旋90°）。
如果患者感到疼痛或肌肉痉挛, 暂时停下来并保持手臂静止不动，这样患者就可以专注于放松并让肌肉痉挛缓解。
复位通常发生在外旋70〜110°，可能需要5或10分钟。复位通常是微妙的，可能难以识别（可能不会出现更强力的复位方法中的那种可察觉的“沉闷响声”）。
如果没有复位 此时，请保持手臂的位置，缓慢、轻柔地牵拉肘部（如果怀疑神经血管损伤，请勿施加牵引力）。
如果仍然没有复位, 保持手臂的外旋和轻柔的牵引力，然后慢慢地将手臂外展到头顶位置，同时用拇指在腋窝处将肱骨头向上推入关节盂。（这是Milch方法的一种变体（1），其步骤是轻柔的完全外展，轻微的轴向牵引和外旋，如果需要，还可以通过拇指或手指直接向肱骨头施加向上的压力。）
将手臂恢复到复位前的位置（内收，未旋转）。如果到目前为止未能完成复位操作，有时会在手臂内旋时复位。
Hennepin技术的后期护理
通过恢复正常的圆形肩部轮廓，疼痛减轻以及患者重新触及胸部的能力，并能将手掌放在对侧肩膀上，可以初步确认复位成功。
用吊索和绷带或肩膀稳定装置固定肩膀。
成功复位后，由于关节会自发脱位，请不要延迟固定关节.
进行术后神经血管检查。神经血管缺损需要立即进行骨科评估。
在手术后进行X线检查以确认复位是否正确并确定是否同时存在骨折。
安排骨科随访。
Hennepin技术的警告和常见错误
在进行该程序之前，请留出足够的时间使肌肉痉挛消失； 快速复位是此技术失败的常见原因。
儿童明显的肩关节脱位通常累及生长板的骨折，在关节破裂之前容易骨折。
Hennepin技术的提示和技巧
对于复位后48小时内疼痛加重的患者，可能出现关节积血（除非肩关节再次脱位）。如果没有其他外伤，肩膀没有脱臼并且疼痛加剧，请从关节腔抽吸血液（请参见 如何做肩关节穿刺术)。 如果可用，请使用超声引导。
参考文献
1.Johnson G, Hulse W, McGowan A: The Milch technique for reduction of anterior shoulder dislocations in an accident and emergency department.Arch Emerg Med 9(1):40-43, 1992.