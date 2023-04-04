晕动病是以恶心、隐约腹部不适、呕吐、眩晕、苍白、出汗和相关症状为表现的临床症候群。特定的运动方式会诱导发病，尤其是反复进行的角加速和减速运动，直线加速和减速运动。或者是，前庭、视觉和本体感觉信息间的不一致诱导了发病。行为学治疗和药物治疗有助于防止或控制症状。

晕动病是对外源性刺激的正常生理反应。晕机的发生率 < 1％。在不平静的海面行驶时，晕船发生率接近100％。在太空失重的情况下，晕动病发生率接近100%。

个体对晕动病的易感性差异很大。然而，它确实更常见于妇女和2至12岁的儿童，尽管在2岁以下的婴儿中很少见。

晕动病的症状有时会随着患者年龄的增长而减轻，50 岁以后新发的晕动病并不常见。

晕动病的症状和体征 晕动症的典型症状有恶心、呕吐和腹部隐约的不适。 有些症状可能会更早出现，比如，打呵欠、过度通气、流涎和嗜睡。其他症状还有：吞气症、晕眩、头痛、疲倦、乏力、思想不集中。晕动病不会出现疼痛、气促、神经系统定位体征、视觉及语言障碍。 随着运动的持续，患者几天内便能适应。但是，如果运动增强，或短暂停止后恢复运动，症状可以复发。 晕动病的呕吐症状持续时间较长，但极少引起脱水、低血压、饥疲和抑郁。

晕动病的诊断 临床评估 出现症状并暴露于典型的触发因素者需怀疑该诊断。诊断依赖临床，通常很容易。 然而，对于某些病人，特别是老人、没有运动病病史的病人，或者有脑出血或脑梗死的高危因素，旅游中出现急性眩晕 和呕吐（或眩晕）的患者，需要考虑其他诊断（例如，中枢神经系统出血 或 脑梗死 ）。如果患者出现局灶性神经症状或体征、明显头痛或其他非典型运动病症状，需要进一步评估。

治疗晕动病 预防用药（东莨菪碱，抗组胺药，或抗多巴胺药物）

非药物预防和治疗措施

止吐药（例如，5-羟色胺拮抗剂）

静脉输液及补充电解质 容易晕车的人在症状出现前应预防用药和使用其他预防措施；症状出现后干预措施效果差。发生呕吐时，经直肠或肠道外给予止吐药能够止吐。如果呕吐时间长，需加用静脉输液和补充电解质。 孕妇应该对待 早孕期间的恶心和呕吐那样对待晕动病。 东莨菪碱 抗胆碱能药，是有效的预防药物，但其治疗效果不明确。东莨菪碱可以经皮给药（1.5mg）或口服给药。贴剂是长途旅行的好选择，其有效时间长达72小时。在期望起效前4小时，贴于耳后。如果72小时后仍需用药，除去旧贴片，将新贴片贴于另一耳后。口服东莨菪碱30分钟内起效。旅行前1小时给药（0.4～0.8mg），之后每8小时用药1次。 药物副作用包括眩晕、视物模糊、口干和心率增快。使用贴剂可以减少其发生。如果贴剂残留物不小心碰到眼睛，会引起瞳孔扩大固定。对于老人，东莨菪碱还可引起意识混乱、幻觉和尿潴留。有闭角性青光眼危险的病人禁用东莨菪碱。 经验与提示 >12岁的儿童东莨菪碱的用量与成人相同。≤12岁的儿童使用东莨菪碱可能安全，但不推荐使用。 抗组胺药 为抗组胺药物的作用机制可能是抗胆碱。所有有效药物都有镇静作用；没有镇静作用的抗组胺药很可能无效。抗组胺药有肯定的预防效果，有可能有治疗效果。抗胆碱能药物的副作用会引起不适，尤其是老年人。出行前1小时，易感人群可以服用某些非处方药，如茶苯海明（晕海宁）、苯海拉明、氯苯甲嗪或赛克利嗪，用法如下： 晕海宁：成人和> 12岁的儿童，50～100mg po q4～6h（不超过400mg/天）;6~12岁孩子，25～50mg po q6～8h（不超过150mg/天）;2~5岁儿童，12.5～25mg po q6～8h（不超过75mg/天）

苯海拉明：成人，25-50mg po q4-8h;≥12岁儿童，25-50mg po q4-6h;6~11岁儿童，12.5-25mg po q4-6h；2-5岁儿童，6.25mg po q4-6h

氯苯甲嗪：成人和儿童≥12岁，25-50mg，口服，每24小时

赛克利嗪：成人50mg，口服，每4-6小时; 儿童6至12岁，25mg，一天3次或4次 赛克利嗪和茶苯海明引起的胃肠道症状最小。 抗多巴胺药物 异丙嗪：出行前1小时口服 25-50mg，之后每日2次。可有效地预防和治疗zheng'zh。2~12岁儿童，出行前1小时服用 0.5mg/kg ，之后每日2次；禁用于小于2岁的儿童，有发生呼吸抑制的风险。添加咖啡因可增强疗效。胃复安也可能有效，但没有异丙嗪效果好。不良反应包锥体外系反应和镇静。 苯二氮䓬类 苯二氮卓类药物(如地西泮)可能对治疗晕动病有益，但有明显镇静作用。 羟色胺拮抗剂 羟色胺（5-HT3）拮抗剂，如，昂丹司琼和格拉司琼，都是高效的止吐药，但很少有研究解决它们在预防晕动病方面的用途，但并未显示出显着的疗效。 然而，在严重恶心和呕吐的情况下，使用血清素拮抗剂是合理的。昂丹司琼潜在剂量示例如下： 成人：4 mg~8 mg po q8~12h

6个月至10岁的儿童：8~15kg，口服2mg； > 15kg，口服4mg 非药物治疗 易感人群应选择运动刺激最小的位置（例如，船中部靠近水平面的位置，飞机机翼的位置）。而且，他们应尽量减少视觉和前庭刺激之间的差异。如果乘车，最好坐在前排位置，此处机车运动最明显(或运动最明显)。如果坐船，注视地平线或陆地比注视船舱墙壁通常更好。无论乘坐何种交通，不要在行程中阅读，不要面朝后坐。仰卧或半卧位使头部得到支撑，是效果最好的预防症状的体位。睡眠可以减少前庭感觉刺激。太空适应综合征的病人运动将加重症状，应避免之。 足够的通风有助于预防症状。旅行前或旅行途中喝酒或饱食将增加晕动病发病可能。长途旅行时，多次少量饮水和进食温和食物优于大量饮食；一些人发现饼干和碳酸饮料尤其是干姜水效果最好。如果短途旅行，避免进食和饮水。 逐渐适应刺激是最有效的预防方法，反复接受同一刺激可以达到适应目的。 然而，对某种刺激的适应具有特异性（例如，适应大型船只航行的水手上小船时仍可能晕船）。 替代疗法 有些替代疗法可能有益，但未经证实。这些替代疗法包括指压功能的表带和提供电刺激的表带。所有年龄段的人都可以安全地使用。可以使用姜（每次0.5-1g，可重复使用，总量不超过4g/天），但效果与安慰剂相仿。