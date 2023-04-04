晕动病是以恶心、隐约腹部不适、呕吐、眩晕、苍白、出汗和相关症状为表现的临床症候群。特定的运动方式会诱导发病，尤其是反复进行的角加速和减速运动，直线加速和减速运动。或者是，前庭、视觉和本体感觉信息间的不一致诱导了发病。行为学治疗和药物治疗有助于防止或控制症状。
晕动病是对外源性刺激的正常生理反应。晕机的发生率 < 1％。在不平静的海面行驶时，晕船发生率接近100％。在太空失重的情况下，晕动病发生率接近100%。
个体对晕动病的易感性差异很大。然而，它确实更常见于妇女和2至12岁的儿童，尽管在2岁以下的婴儿中很少见。
晕动病的症状有时会随着患者年龄的增长而减轻，50 岁以后新发的晕动病并不常见。
晕动病的病因
运动对前庭器的过度刺激是该病的首要原因。前庭刺激指角运动（半规管感受）、线性加速或重力（耳石器官感受[椭圆囊和球囊]）产生的感觉。 传导晕动病的中枢神经系统组件包括：前庭系统、脑干核、下丘脑、小脑小节、小脑悬雍垂和催吐途径（如髓质化学感受器触发区，呕吐中枢和催吐传出途径）。
确切的病理生理机制尚不清楚。但是，只有当第8对颅神经和小脑前庭传导途径完好无损时，才会发生晕动病。 前庭耳蜗系统有功能缺陷的人不会发生晕动病。任何交通形式均可产生过度的前庭刺激，比如，乘船、摩托车、火车、飞机、太空飞船、游乐场或露天游乐场。
触发因素包括前庭、视觉及本体感觉的不匹配。 例如，视觉上的静止状态与运动的本体感觉缺失相矛盾（如，看着静止的船舱墙壁，却感觉到船在摇摆）。 或者，视觉上的运动场景与运动的本体感觉缺失相矛盾（如，显微镜下看快速移动的幻灯片，或静坐时观看虚拟现实游戏）。这称为假性晕动病，并没有发生真实的加速运动。在船上看波浪时，人的视觉信息（海浪在一个方向上的运动）和前庭感觉信息（船本身在垂直运动）相矛盾。
另一种触发因素可能是角运动和直线运动（或者是重力）相矛盾（例如，在零重力环境下做转向动作）。 此外，与预期的运动方式不同也可能诱导晕动病（例如，在零重力环境下漂浮而不是下降）。
风险因素
参考文献
1.Hromatka BS, Tung JY, Kiefer AK, et al: Genetic variants associated with motion sickness point to roles for inner ear development, neurological processes and glucose homeostasis.Hum Mol Genet 24(9):2700-2708, 2015.doi: 10.1093/hmg/ddv028
晕动病的症状和体征
晕动症的典型症状有恶心、呕吐和腹部隐约的不适。
有些症状可能会更早出现，比如，打呵欠、过度通气、流涎和嗜睡。其他症状还有：吞气症、晕眩、头痛、疲倦、乏力、思想不集中。晕动病不会出现疼痛、气促、神经系统定位体征、视觉及语言障碍。
随着运动的持续，患者几天内便能适应。但是，如果运动增强，或短暂停止后恢复运动，症状可以复发。
晕动病的呕吐症状持续时间较长，但极少引起脱水、低血压、饥疲和抑郁。
晕动病的诊断
治疗晕动病
预防用药（东莨菪碱，抗组胺药，或抗多巴胺药物）
非药物预防和治疗措施
止吐药（例如，5-羟色胺拮抗剂）
静脉输液及补充电解质
容易晕车的人在症状出现前应预防用药和使用其他预防措施；症状出现后干预措施效果差。发生呕吐时，经直肠或肠道外给予止吐药能够止吐。如果呕吐时间长，需加用静脉输液和补充电解质。
孕妇应该对待 早孕期间的恶心和呕吐那样对待晕动病。
东莨菪碱
抗胆碱能药，是有效的预防药物，但其治疗效果不明确。东莨菪碱可以经皮给药（1.5mg）或口服给药。贴剂是长途旅行的好选择，其有效时间长达72小时。在期望起效前4小时，贴于耳后。如果72小时后仍需用药，除去旧贴片，将新贴片贴于另一耳后。口服东莨菪碱30分钟内起效。旅行前1小时给药（0.4～0.8mg），之后每8小时用药1次。
药物副作用包括眩晕、视物模糊、口干和心率增快。使用贴剂可以减少其发生。如果贴剂残留物不小心碰到眼睛，会引起瞳孔扩大固定。对于老人，东莨菪碱还可引起意识混乱、幻觉和尿潴留。有闭角性青光眼危险的病人禁用东莨菪碱。
经验与提示
>12岁的儿童东莨菪碱的用量与成人相同。≤12岁的儿童使用东莨菪碱可能安全，但不推荐使用。
抗组胺药
为抗组胺药物的作用机制可能是抗胆碱。所有有效药物都有镇静作用；没有镇静作用的抗组胺药很可能无效。抗组胺药有肯定的预防效果，有可能有治疗效果。抗胆碱能药物的副作用会引起不适，尤其是老年人。出行前1小时，易感人群可以服用某些非处方药，如茶苯海明（晕海宁）、苯海拉明、氯苯甲嗪或赛克利嗪，用法如下：
晕海宁：成人和> 12岁的儿童，50～100mg po q4～6h（不超过400mg/天）;6~12岁孩子，25～50mg po q6～8h（不超过150mg/天）;2~5岁儿童，12.5～25mg po q6～8h（不超过75mg/天）
苯海拉明：成人，25-50mg po q4-8h;≥12岁儿童，25-50mg po q4-6h;6~11岁儿童，12.5-25mg po q4-6h；2-5岁儿童，6.25mg po q4-6h
氯苯甲嗪：成人和儿童≥12岁，25-50mg，口服，每24小时
赛克利嗪：成人50mg，口服，每4-6小时; 儿童6至12岁，25mg，一天3次或4次
赛克利嗪和茶苯海明引起的胃肠道症状最小。
抗多巴胺药物
异丙嗪：出行前1小时口服 25-50mg，之后每日2次。可有效地预防和治疗zheng'zh。2~12岁儿童，出行前1小时服用 0.5mg/kg ，之后每日2次；禁用于小于2岁的儿童，有发生呼吸抑制的风险。添加咖啡因可增强疗效。胃复安也可能有效，但没有异丙嗪效果好。不良反应包锥体外系反应和镇静。
苯二氮䓬类
苯二氮卓类药物(如地西泮)可能对治疗晕动病有益，但有明显镇静作用。
羟色胺拮抗剂
羟色胺（5-HT3）拮抗剂，如，昂丹司琼和格拉司琼，都是高效的止吐药，但很少有研究解决它们在预防晕动病方面的用途，但并未显示出显着的疗效。 然而，在严重恶心和呕吐的情况下，使用血清素拮抗剂是合理的。昂丹司琼潜在剂量示例如下：
成人：4 mg~8 mg po q8~12h
6个月至10岁的儿童：8~15kg，口服2mg； > 15kg，口服4mg
非药物治疗
易感人群应选择运动刺激最小的位置（例如，船中部靠近水平面的位置，飞机机翼的位置）。而且，他们应尽量减少视觉和前庭刺激之间的差异。如果乘车，最好坐在前排位置，此处机车运动最明显(或运动最明显)。如果坐船，注视地平线或陆地比注视船舱墙壁通常更好。无论乘坐何种交通，不要在行程中阅读，不要面朝后坐。仰卧或半卧位使头部得到支撑，是效果最好的预防症状的体位。睡眠可以减少前庭感觉刺激。太空适应综合征的病人运动将加重症状，应避免之。
足够的通风有助于预防症状。旅行前或旅行途中喝酒或饱食将增加晕动病发病可能。长途旅行时，多次少量饮水和进食温和食物优于大量饮食；一些人发现饼干和碳酸饮料尤其是干姜水效果最好。如果短途旅行，避免进食和饮水。
逐渐适应刺激是最有效的预防方法，反复接受同一刺激可以达到适应目的。 然而，对某种刺激的适应具有特异性（例如，适应大型船只航行的水手上小船时仍可能晕船）。
替代疗法
有些替代疗法可能有益，但未经证实。这些替代疗法包括指压功能的表带和提供电刺激的表带。所有年龄段的人都可以安全地使用。可以使用姜（每次0.5-1g，可重复使用，总量不超过4g/天），但效果与安慰剂相仿。
关键点
晕动病是因为本体、视觉和前庭对刺激感受的不一致，或者刺激强度过大造成的。
诊断依赖临床表现，通常简单。
药物预防更有效，通常使用东莨菪碱或抗组胺药。
一旦发生呕吐，首先5-羟色胺拮抗剂。
为了减少发病，行程中建议采用受运动刺激影响小的体位，尽量睡觉，保证通风，避免饮酒、不必要的饮食和饮料。