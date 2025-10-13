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不同神经系统疾病的脑脊液异常情况

不同神经系统疾病的脑脊液异常情况

疾病情况

脑脊液压力*

白细胞/微升*

主要细胞类型

葡萄糖

蛋白质*

正常

100～200 mm H2O

0–3

L

50～100 mg/dL （2.78～5.55 mmol/L）

20-45 mg/dL (0.2-0.45 g/L)

急性细菌性脑膜炎

100–10,000

中性粒细胞

> 100 mg/dL (> 1 g/L)†

亚急性和慢性脑膜炎（例如，由于结核、Cryptococcus（隐球菌）感染、结节病、白血病或肿瘤所致）

正常或

100–700

L

急性梅毒性脑膜炎

正常或

25–2000

L

N

麻痹性神经梅毒

正常或

15–2000

L

N

自身免疫性脑炎

N

N or ↑

L

N

正常或

中枢神经系统莱姆病

正常或

0–500

L

N

正常或

脑脓肿脑肿瘤

正常或

0–1000

L

N

病毒感染

正常或

100–2000

L

N

正常或

特发性颅内压增高

N

L

N

N或

脑出血

血性

红细胞

N

脑血栓形成

正常或

0–100

L

N

正常或

脊髓肿瘤

N

0–50

L

N

正常或

多发性硬化

N

0–50

L

N

正常或

吉兰-巴雷综合征

N

0–100

L

N

>100 mg/dL（>1 g/L）

中毒性脑病

L

N

* 压力、细胞计数和蛋白质的数值为近似值；例外情况常见。同样，在以淋巴细胞反应为特征的疾病中，也可出现中性粒细胞（PMN）为主的表现，尤其在病毒感染或结核性脑膜炎病程早期。脑脊液糖浓度比较可靠，例外比较少见。

† 在首次腰椎穿刺样本中，多达14%的患者脑脊液蛋白水平可能< 100 mg/dL (< 1 g/L)。

CNS = 中枢神经系统；L=淋巴细胞；N=正常；PMN=多形核白细胞；=升高；=降低。

* 压力、细胞计数和蛋白质的数值为近似值；例外情况常见。同样，在以淋巴细胞反应为特征的疾病中，也可出现中性粒细胞（PMN）为主的表现，尤其在病毒感染或结核性脑膜炎病程早期。脑脊液糖浓度比较可靠，例外比较少见。

† 在首次腰椎穿刺样本中，多达14%的患者脑脊液蛋白水平可能< 100 mg/dL (< 1 g/L)。

CNS = 中枢神经系统；L=淋巴细胞；N=正常；PMN=多形核白细胞；=升高；=降低。

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