不同神经系统疾病的脑脊液异常情况
疾病情况
脑脊液压力*
白细胞/微升*
主要细胞类型
葡萄糖
蛋白质*
正常
100～200 mm H2O
0–3
L
50～100 mg/dL （2.78～5.55 mmol/L）
20-45 mg/dL (0.2-0.45 g/L)
↑
100–10,000
中性粒细胞
↓
> 100 mg/dL (> 1 g/L)†
亚急性和慢性脑膜炎（例如，由于结核、Cryptococcus（隐球菌）感染、结节病、白血病或肿瘤所致）
正常或↑
100–700
L
↓
↑
急性梅毒性脑膜炎
正常或↑
25–2000
L
N
↑
麻痹性神经梅毒
正常或↑
15–2000
L
N
↑
自身免疫性脑炎
N
N or ↑
L
N
正常或↑
中枢神经系统莱姆病
正常或↑
0–500
L
N
正常或↑
正常或↑
0–1000
L
N
↑
病毒感染
正常或↑
100–2000
L
N
正常或↑
↑
N
L
N
N或↓
↑
血性
红细胞
N
↑
脑血栓形成
正常或↑
0–100
L
N
正常或↑
N
0–50
L
N
正常或↑
N
0–50
L
N
正常或↑
N
0–100
L
N
>100 mg/dL（>1 g/L）
铅中毒性脑病
↑
↑
L
N
↑
* 压力、细胞计数和蛋白质的数值为近似值；例外情况常见。同样，在以淋巴细胞反应为特征的疾病中，也可出现中性粒细胞（PMN）为主的表现，尤其在病毒感染或结核性脑膜炎病程早期。脑脊液糖浓度比较可靠，例外比较少见。
† 在首次腰椎穿刺样本中，多达14%的患者脑脊液蛋白水平可能< 100 mg/dL (< 1 g/L)。
CNS = 中枢神经系统；L=淋巴细胞；N=正常；PMN=多形核白细胞；↑=升高；↓=降低。