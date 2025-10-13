AID = activation-dependent (induced) cytidine deaminase（激活依赖性（诱导性）胞嘧啶脱氨酶）；ARHGEF1 = Rho guanine nucleotide exchange factor 1（Rho 鸟苷酸交换因子 1）；ATP6AP1 = ATPase H+ transporting accessory protein 1（ATP 酶 H+ 运输辅助蛋白 1）；BAFFR = B-cell activating factor receptor（B 细胞活化因子受体）；BTK = Bruton tyrosine kinase （酪氨酸激酶）；C = complement（补体）；CAML = calcium-modulator and cyclophilin ligand（钙调节蛋白和亲环蛋白配体）；CD = clusters of differentiation（分化簇）；CD19 = CD19 molecule（CD19 分子）；CD27 = CD27 molecule（CD27 分子）；CD81 =CD81 molecule（CD81 分子）；CNS = central nervous system（中枢神经系统）；CR2= complement receptor 2（补体受体 2）；CTLA4 = cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4（细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4）；CXCR4 = C-X-C motif chemokine receptor 4（C-X-C 趋化因子受体 4）；DCLRE1C = DNA cross-link repair 1C（DNA 交联修复 1C）；GATA2=GATA binding protein 2（GATA 结合蛋白 2）；GI = gastrointestinal（胃肠）；ICOS = inducible T-cell co-stimulator(诱导性 T 细胞共刺激因子)；IKZF1 =IKAROS family zinc finger 1( IKAROS 家族锌指蛋白 1)；IL21 = interleukin 21(白介素 21)；IL21R = interleukin 21 receptor(白介素 21 受体)；IRF2BP2 = interferon regulatory factor 2 binding protein 2_(干扰素调节因子 2 结合蛋白 2）；JAK3= Janus kinase 3（Janus 激酶 3）；KDM6A = lysine demethylase 6A（赖氨酸脱甲基酶 6A）；KMT2D = lysine methyltransferase 2D（赖氨酸甲基转移酶 2D）；LRBA = LPS responsive beige-like anchor protein（LPS 响应性米色样锚定蛋白）；MS4A1 = membrane spanning 4-domains A1（跨膜 4 结构域 A1）；NFKB1 = nuclear factor kappa B subunit 1（核因子 κB 亚基 1）；NKFKB2 = nuclear factor kappa B subunit 1（核因子κB 亚基 2）；NSMCE3 = NSE3 homolog, SMC5-SMC6 complex component（NSE3 同源物，SMC5-SMC6 复合物组分）；PIK3CD = phosphatidyl 3-kinase catalytic subunit delta（磷脂酰肌醇 3-激酶催化亚基δ）；PIK3R1 = phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1（磷脂酰肌醇-3-激酶调节亚基 1）；PLCG2 =phospholipase C gamma （磷脂酶 Cγ2）；PRKCD = protein kinase C delta（蛋白激酶 Cδ）；RAC2 = Rac family small GTPase 2（Rac 家族小 GTP 酶 2）；RAG1 = recombination activating 1（重组激活 1）；RAG2= recombination activating 1（重组激活 2）；SH3KBP1 =SH3 domain containing kinase binding protein 1（含有 SH3 结构域的激酶结合蛋白 1）；SLE =systemic lupus erythematosus（系统性红斑狼疮）；STAT3= signal transducer and activator of transcription 3（信号转导和转录激活因子 3）；STXBP2 = syntaxin binding protein 2（突触融合蛋白结合蛋白 2）；TACI= transmembrane activator and CAML interactor（跨膜激活剂和 CAML 相互作用蛋白）；TNFRSF13B = TNF receptor superfamily member 13B（TNF 受体超家族成员 13B）；TNFRSF13C = TNF receptor superfamily member 13C（TNF 受体超家族成员 13C）；TNFSF12 =TNF superfamily member 12（TNF 超家族成员 12）；UNG= uracil DNA glycosylase（尿嘧啶 DNA 糖苷酶）；VAV1 = vav guanine nucleotide exchange factor 1（vav 鸟苷酸交换因子 1）。