开角型青光眼：根据房水外流受阻机制进行分型*
类型
手段
示例
小梁
特发性
细胞外基质紊乱
皮质类固醇性青光眼
青少年型青光眼
假性剥脱性青光眼
阻塞
被红细胞
血影细胞性青光眼
出血性青光眼
通过巨噬细胞
溶血性青光眼
黑色素瘤溶解性青光眼
晶状体溶解性青光眼
通过肿瘤细胞
青少年黄色肉芽肿
恶性肿瘤
太田痣（眼皮肤色素细胞增多症）
通过色素颗粒
剥脱综合征（囊膜性青光眼）
色素性青光眼
葡萄膜炎
通过蛋白
晶状体源性青光眼
其它手段
粘弹剂
玻璃体积血
结构变化
由于水肿
碱烧伤
虹膜炎或者葡萄膜炎引起小梁网炎
由于外伤
房角后退
由于眼内异物
铜沉着症
小梁后
施莱姆管阻塞
由于颗粒物或管壁的坍塌
管壁的年龄相关变化
镰状红细胞
外伤
房水静脉流量减少
由于升高的表层巩膜静脉压
颈动脉-海绵窦瘘
特发性表层巩膜静脉压升高
浸润性眼病（甲状腺相关性突眼）
纵隔肿瘤
球后肿瘤
上腔静脉阻塞
*临床实例引用；并非包含所有青光眼。
Adapted from Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas, ed.2.St. Louis, Mosby, 1996, p.720; with permission.