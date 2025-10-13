自杀的危险因素和警戒信号
危险因素类型
特定因素*
自杀史
之前有自杀未遂
有详细的自杀计划，逐步采取措施来实现计划（获取枪支和药物），行事小心避免被发现
其他病史或暴露
有自杀或精神障碍家族史
童年创伤经历，包括身体虐待或性虐待
接触他人自杀事件
遭受基于种族、性取向或性别认同的歧视
欺凌或其他羞辱经历（例如网络欺凌、社会排斥、歧视、职业或法律问题）
社会处境与历史
失业或财政困难，特别是如果它们导致经济状况急转直下时
最近丧偶或家人或朋友去世
近期分居或离婚
最近被捕或卷入法律或司法系统
社会孤立
职业转型期
共患病
抑郁性疾病（尤其是初发期及刚开始抗抑郁治疗时），参见抗抑郁药物与自杀风险
边缘型人格障碍和其他人格障碍
慢性疼痛
慢性身体疾病
慢性的、巨大痛苦的或致残性的躯体障碍，特别是以往身体健康的患者
临床特点
明显的内疚，无能感，绝望感；感到成为他人的负担；自我贬低；虚无妄想
对身体疾病（如癌症、心脏病、性传播感染）或其他妄想（如贫穷妄想）的妄想或近乎妄想的信念
命令性幻听
冲动、敌对人格
冲动和攻击性
药物和物质使用
酒精使用障碍、阿片类使用或其他物质使用障碍（包括滥用处方药），特别是近期使用量增加
会导致自杀行为的药物的使用（如突然停用帕罗西汀和某些抗抑郁剂会使抑郁和焦虑症状加重，增加自杀行为风险）
American Foundation for Suicide Prevention: Suicide Statistics.Accessed April 15, 2025.
Na PJ, Shin J, Kwak HR, et al.Social Determinants of Health and Suicide-Related Outcomes: A Review of Meta-Analyses. JAMA Psychiatry.2025;82(4):337-346.doi:10.1001/jamapsychiatry.2024.4241