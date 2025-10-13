引起咳嗽的部分原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
急性咳嗽
异物*
突发于幼儿，无上呼吸道感染和全身症状
胸片（吸气相和呼气相）
支气管镜
心力衰竭*
呼吸困难
细吸气性湿啰音
收缩期心音
升高的颈静脉压
体位性外周水肿
端坐呼吸
夜间阵发性呼吸困难
胸部X光检查
脑（B型）利钠肽水平
经胸超声心动图
肺炎（病毒、细菌、误吸、真菌少见）
发热
咳痰
呼吸困难
胸膜炎性胸痛
局部支气管呼吸音或羊鸣音
吸气性爆裂音
脉搏血氧仪显示缺氧
胸部X光检查
重症患者和医院获得性肺炎患者需要进行培养（如痰、胸腔积液、血液、还可以是支气管灌洗液）
多重PCR面板
鼻后滴漏（过敏性或感染性来源）‡
头痛
咽痛
恶心
口咽后壁鹅卵石样改变
鼻黏膜苍白、湿润、水肿
频繁清理喉咙
病史和体格检查
对经验性抗组胺药、减充血剂或经鼻异丙托品治疗的反应
如果诊断不明确，可行鼻窦CT检查
肺栓塞*
胸膜炎性胸痛
呼吸困难
心动过速
CT血管成像
较少使用，包括通气/灌注扫描，有时也包括肺动脉造影
流涕
鼻黏膜红肿
咽痛
不舒服
病史和体格检查
慢性咳嗽
血管紧张素转换酶抑制剂
干咳，持续的夜间咳嗽，可能在开始ACE抑制剂治疗后几天或几个月内发生
评估停用血管紧张素转换酶抑制剂（ACE）后的临床反应
气道误吸入
进食或饮水后咳嗽
哮鸣
胸部X光检查
有时采用改良钡餐咽部造影
支气管镜
哮喘（包括咳嗽变异性哮喘）
对各种诱发因素（如过敏原、冷空气、运动、病毒感染）的反应而咳嗽
可能发生哮鸣和呼吸困难
肺功能检查
乙酰胆碱 激发试验
对经验性支气管舒张剂治疗有效
慢性支气管炎（COPD的一个亚型）‡
既往有COPD或吸烟史的患者，1个月几乎每天咳痰或连续2年每年有3个月咳痰
频繁清理喉咙
呼吸困难
胸部X光检查
肺功能检查
COPD （慢性阻塞性肺疾病）‡
既往有COPD病史
呼吸音减弱
哮鸣
呼吸困难
缩唇呼吸
辅助呼吸肌的使用
上臂支撑双腿或检查桌呈三脚架姿势
病史和体格检查
肺功能检查
胸部影像学检查（X线摄影或CT）
胸部烧灼感或腹痛，在进食、活动或体位改变时加重
反酸，尤其在刚醒的时候
口臭
声音嘶哑
慢性的夜间或清晨咳嗽
对经验性H2阻断剂或质子泵抑制剂治疗有效
有时食道测压或 pH 探针
呼吸道感染缓解后气道高反应性‡
急性呼吸道感染后持续数周或数月的干咳
通常胸片
间质性肺病
逐渐发生的呼吸困难
干咳
吸气性爆裂音
药物（处方药或违禁药）§或职业暴露史
胸部X光检查
高分辨CT
肺功能检查
反复在呼气相出现超过5次的连续快速的用力咳嗽，紧接着快而深的吸气相（“呼”）或者咳嗽后的呕吐
鼻咽部标本培养
鼻窦炎‡
头痛
咽痛
口咽后壁鹅卵石样改变
鼻黏膜苍白、湿润、水肿
病史和体格检查
经验性抗组胺药和减充血剂治疗的反应
有时做过敏原检测
真菌感染
不典型症状（如体重下降、发热、咯血、盗汗）
接触史
免疫功能低下（如使用TNF抑制剂）
胸部X光检查
结核菌素皮肤试验或干扰素释放试验；如果呈阳性，进行痰培养和抗酸杆菌和真菌染色
必要时胸部CT或支气管肺泡灌洗
肿瘤*
不典型症状（如体重下降、低热、咯血、盗汗）
慢性咳嗽的变化
淋巴结肿大
胸部X光检查
如果阳性，进一步行胸部CT和支气管镜检查
*表示咳嗽的罕见病因。
†链球菌性咽部感染明显可能不引起咳嗽。
‡ 也是亚急性咳嗽的病因。
§ 参见表格。
ACE = 血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；PCR = 聚合酶链反应；TB = 肺结核；TNF = 肿瘤坏死因子；URI = 上呼吸道感染。