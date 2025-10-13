鼻出血的部分病因
病因*
有提示意义的临床表现
诊断方法
常见
黏膜干燥（如处于寒冷季节）
通常在检查时明显干燥
单独体检
局部损伤（如擤鼻，挖鼻和钝器伤）
明显的病史
单独体检
不常见
老年人常见
单独体检
有先前鼻出血或其他部位出血病史，如牙龈出血
全血细胞计数和血小板计数，测定PT和PTT
异物（主要见于儿童）
常见反复发作的鼻出血伴一侧排出的恶臭鼻分泌物
体格检查
硬性内镜检查
非法药物使用（如可卡因使用）
有非法药物使用史，检查发现鼻中隔穿孔（在极端情况下）
仅病史和体格检查
尿毒理学筛查
局部感染（如鼻前庭炎、鼻炎）
鼻前庭见痂皮，常伴局部疼痛和黏膜干燥
病史和体格检查
遗传性出血性毛细血管扩张症（奥-韦-朗综合征）
脸部、唇、口腔和鼻腔黏膜，以及手指和脚趾端可见毛细血管扩张
阳性家族史
病史和体格检查
基因检测
皮肤活检
创伤史（手术或损伤），某些慢性感染或可卡因使用史
检查时可见
病史和体格检查
存在已知疾病
黏膜糜烂和肥大
病史和体格检查
鼻咽或鼻旁窦肿瘤（良性或恶性）
鼻腔或鼻咽部见肿块
鼻腔外侧壁隆起
CT
*任何原因引起的鼻出血在患有出血性疾病（如，血小板减少、肝脏疾病、凝血障碍性疾病）和使用抗凝剂的患者中更常见。这些患者的鼻出血往往更加严重，并且治疗困难。
CBC = 全血细胞计数； CT = 计算机断层扫描； PT/PTT = 凝血酶原时间/部分凝血活酶时间。