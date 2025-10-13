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鼻出血的部分病因

鼻出血的部分病因

病因*

有提示意义的临床表现

诊断方法

常见

黏膜干燥（如处于寒冷季节）

通常在检查时明显干燥

单独体检

局部损伤（如擤鼻，挖鼻和钝器伤）

明显的病史

单独体检

不常见

动脉硬化

老年人常见

单独体检

凝血障碍或血小板减少症

有先前鼻出血或其他部位出血病史，如牙龈出血

全血细胞计数和血小板计数，测定PT和PTT

异物（主要见于儿童）

常见反复发作的鼻出血伴一侧排出的恶臭鼻分泌物

体格检查

硬性内镜检查

非法药物使用（如可卡因使用）

有非法药物使用史，检查发现鼻中隔穿孔（在极端情况下）

仅病史和体格检查

尿毒理学筛查

局部感染（如鼻前庭炎、鼻炎

鼻前庭见痂皮，常伴局部疼痛和黏膜干燥

病史和体格检查

遗传性出血性毛细血管扩张症（奥-韦-朗综合征）

脸部、唇、口腔和鼻腔黏膜，以及手指和脚趾端可见毛细血管扩张

阳性家族史

病史和体格检查

基因检测

皮肤活检

鼻中隔穿孔

创伤史（手术或损伤），某些慢性感染或可卡因使用史

检查时可见

病史和体格检查

全身性疾病（如晚期HIV感染肝病

存在已知疾病

黏膜糜烂和肥大

病史和体格检查

鼻咽或鼻旁窦肿瘤（良性或恶性）

鼻腔或鼻咽部见肿块

鼻腔外侧壁隆起

CT

*任何原因引起的鼻出血在患有出血性疾病（如，血小板减少、肝脏疾病、凝血障碍性疾病）和使用抗凝剂的患者中更常见。这些患者的鼻出血往往更加严重，并且治疗困难。

CBC = 全血细胞计数； CT = 计算机断层扫描； PT/PTT = 凝血酶原时间/部分凝血活酶时间。

*任何原因引起的鼻出血在患有出血性疾病（如，血小板减少、肝脏疾病、凝血障碍性疾病）和使用抗凝剂的患者中更常见。这些患者的鼻出血往往更加严重，并且治疗困难。

CBC = 全血细胞计数； CT = 计算机断层扫描； PT/PTT = 凝血酶原时间/部分凝血活酶时间。

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