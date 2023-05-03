遗传性出血性毛细血管扩张症是一种常染色体显性遗传的血管畸形性疾病，男女均可发病。
(参见于血管出血性疾病的概述。)
超过80％的患者具有以下一种基因突变（1):
内皮因子基因（ENG）编码转化生长因子beta1（TGF-beta1）及TGF-beta3的受体。
激活素 A 受体样 1 型（ACVRL1) 基因，编码激活素受体样激酶 (ALK1)。
SMADH4 基因编码(MADH4)，这是一种在TGFbeta信号转导通路中活跃的蛋白质
参考文献
1.Kritharis A, Al-Samkari H, Kuter D: Hereditary hemorrhagic telangiectasia: Diagnosis and management from the hematologist’s perspective.Haematologica 103:1433–1443, 2018.doi: 10.3324/haematol.2018.193003
遗传性出血性毛细血管扩张症的症状和体征
遗传性出血性毛细血管扩张症特征性的损害是在面部、唇部、口、鼻黏膜以及手指和脚趾尖端出现小的红紫色毛细血管扩张样病变。类似的病变也可出现于胃肠道黏膜上，从而导致反复的胃肠道出血。有些患者可能有反复的大量的鼻出血。
一些患者患有肺动静脉畸形（AVMs）。这些 AVMs 可能导致明显的右向左分流，从而导致呼吸困难、疲劳、发绀或红细胞增多症。然而，AVMs的首发迹象也可能为因感染或非感染性栓子所引起的脑脓肿、短暂性脑缺血或卒中。脑或脊髓 AVMs 发生在一些家庭中，并可能导致 蛛网膜下腔出血、癫痫发作或截瘫。肝动静脉畸形可能导致 肝衰竭 和高输出 心脏衰竭。
慢性缺铁性贫血普遍存在。
此照片显示一个继发于遗传性出血性毛细血管扩张症的多发性毛细血管扩张症患者的面部特写。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
遗传性出血性毛细血管扩张症（Osler-Weber-Rendu综合征）为常染色体显性遗传病，表现为广泛的皮肤、粘膜和内脏毛细血管扩张和动静脉畸形。丘疹，点状和线状毛细血管扩张主要发生在舌头，嘴唇，指尖，口周和躯干。
By permission of the publisher.From Deitcher S.In Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
此照片显示一个继发于遗传性出血性毛细血管扩张症的多发性毛细血管扩张症患者的面部特写。
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遗传性出血性毛细血管扩张症（Osler-Weber-Rendu综合征）为常染色体显性遗传病，表现为广泛的皮肤、粘膜和内脏毛细血管扩张和动静脉畸形。丘疹，点状和线状毛细血管扩张主要发生在舌头，嘴唇，指尖，口周和躯干。
By permission of the publisher.From Deitcher S.In Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
遗传性出血性毛细血管扩张症的诊断
临床评估
有时需进行内镜和血管造影检查
有时需进行基因检测
遗传性出血性毛细血管扩张症的诊断基于鼻出血的前提下，在面部、口、鼻、手指和/或内脏器官发现特征性的动静脉血管畸形，及家族史背景。 库拉索岛的标准包括：
自发性反复鼻衄
典型部位多处毛细血管扩张
有记录的内脏动静脉畸形（例如，肺、肝、脑和脊柱）
一级家族成员患有遗传性出血性毛细血管扩张症
如果满足这些标准中的 3 个，则可确定遗传性出血性毛细血管扩张症，如果满足 2 个则可能为遗传性出血性毛细血管扩张症（1, 2）。
有时需要内窥镜检查或血管造影或两者并用。对于多数患者来说，实验室检查结果通常是正常的，除了可发现缺铁性贫血外。
对于一些存在非典型症状的患者，或对无症状的家庭成员进行筛查时， ENG、ACVRL1和 SMADH4 (MADH4)突变检测可能是有帮助的。
诊断参考
1.Shovlin CL, Guttmacher AE, Buscarini E, et al: Diagnostic criteria for hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber syndrome).Am J Med Genet 91(1):66–67, 2000.doi: 10.1002/(sici)1096-8628(20000306)91:1<66::aid-ajmg12>3.0.co;2-p
2.Faughnan ME, Mager JJ, Hetts SW, et al: Second international guidelines for the diagnosis and management of hereditary hemorrhagic telangiectasia.Ann Intern Med 173(12):989–1001, 2020.doi: 10.7326/M20-1443
遗传性出血性毛细血管扩张症的筛查
如果存有肺、肝或脑动静脉畸形的家族史，建议在青春期及青春期末进行肺部CT，肝脏CT以及脑MRI检查。筛查还包括检查慢性失血引起的缺铁性贫血。筛查还可能包括对上述基因突变进行血液检测。
遗传性出血性毛细血管扩张症的治疗
有时对有症状的动静脉畸形可进行激光消除、外科切除或栓塞疗法
补充口服或静脉铁剂治疗
可能需要输血
有时需要抗纤溶药物（如，氨基己酸，氨甲环酸）
有时需要血管生成抑制剂（如贝伐单抗，泊马度胺，沙利度胺）
对于多数患者来说，治疗以支持疗法为主，但若发现可见的毛细血管扩张（如经内镜进入鼻腔或消化道）可能需要激光消除治疗。肺动静脉畸形可行外科切除或栓塞疗法。
肝脏病变可能不适合手术或血管内治疗。血清氨水平的测量可能有助于评估肝脏血液分流的程度（1)。
重复 输血 可能需要。
许多患者需长期补充因黏膜反复出血所丢失的铁（请参见 缺铁性贫血的治疗）。许多患者还需要肠外铁，有时需要重组促红细胞生成素。
给予患者抑制纤维蛋白溶解的药物，比如氨基己酸或氨甲苯酸，可能是有益的。
给予抑制血管生成的药物治疗（如贝伐单抗，泊马度胺或沙利度胺）可减少异常血管生长的数量和密度 (2)。此外，贝伐珠单抗已被发现可降低鼻腔和胃肠道出血的发生率 (3, 4, 5)。
为避免通过肺动静脉畸形将颗粒物质自相矛盾地栓塞到大脑中，所有静脉输液都需要通过过滤器。
治疗参考文献
1.Bloom PP, Rodriguez-Lopez J, Witkin AS, et al: Ammonia predicts hepatic involvement and pulmonary hypertension in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia. Clin Transl Gastroenterol 11(1):e00118, 2020.doi:10.14309/ctg.0000000000000118
2.Al-Samkari H: Hereditary hemorrhagic telangiectasia: systemic therapies, guidelines, and an evolving standard of care.Blood 137 (7): 888–895, 2021.
3.Al-Samkari H, Kasthuri RS, Parambil JG, et al: An international, multicenter study of intravenous bevacizumab for bleeding in hereditary hemorrhagic telangiectasia: the InHIBIT-Bleed study.Haematologica 106(8):2161–2169, 2021. doi: 10.3324/haematol.2020.261859
4.Al-Samkari H, Kritharis A, Rodriguez-Lopez JM, Kuter D: Systemic bevacizumab for the treatment of chronic bleeding in hereditary haemorrhagic telangiectasia.J Intern Med 285(2):223–231, 2019.doi: 10.1111/joim.12832
5.Faughnan ME, Mager JJ, Hetts SW, et al: Second international guidelines for the diagnosis and management of hereditary hemorrhagic telangiectasia.Ann Intern Med 173(12):989–1001, 2020.doi: 10.7326/M20-1443
关键点
在遗传性出血性毛细血管扩张症患者中，鼻和胃肠道毛细血管扩张可能导致显著的外部出血。
中枢神经系统、肺、肝的血管畸形可能会发生出血，肝和肺的血管畸形还可引起明显的分流。
可触及的粘膜毛细血管扩张和动静脉畸形可用激光消融治疗；肺血管畸形可能需要线圈栓塞或手术切除。
抗纤溶药物和血管生成抑制剂可减少出血的发生。
许多患者由于慢性失血需要静脉补铁治疗。
所有 IV 溶液都应通过过滤器给予，以避免颗粒物质通过肺动静脉畸形反常栓塞到大脑。