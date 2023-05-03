遗传性出血性毛细血管扩张症

遗传性出血性毛细血管扩张症特征性的损害是在面部、唇部、口、鼻黏膜以及手指和脚趾尖端出现小的红紫色毛细血管扩张样病变。类似的病变也可出现于胃肠道黏膜上，从而导致反复的胃肠道出血。有些患者可能有反复的大量的鼻出血。

一些患者患有肺动静脉畸形（AVMs）。这些 AVMs 可能导致明显的右向左分流，从而导致呼吸困难、疲劳、发绀或红细胞增多症。然而，AVMs的首发迹象也可能为因感染或非感染性栓子所引起的脑脓肿、短暂性脑缺血或卒中。脑或脊髓 AVMs 发生在一些家庭中，并可能导致 蛛网膜下腔出血、癫痫发作或截瘫。肝动静脉畸形可能导致 肝衰竭 和高输出 心脏衰竭。

慢性缺铁性贫血普遍存在。