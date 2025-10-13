颈部肿块的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
感染性疾病引起的淋巴结病
高危人群
全身性无痛性淋巴结病变
HIV血清学检查
青少年患者出现多发的无触痛或者适度触痛的颈部结节
通常有咽炎和全身乏力症状
EB病毒的血清学检查
病毒或细菌性口咽部感染（多见于咽炎和上呼吸道感染，有时也见于口腔感染）
频繁出现上呼吸道感染症状，咽痛或牙痛
急性橡皮样淋巴结病变，常有触痛
病毒性上呼吸道感染出现多发增大的淋巴结
通常仅需病史和体格检查
有时行咽拭子检查
急性孤立的伴触痛的淋巴结病变
仅病史和体格检查
高危人群
融合性无痛性淋巴结病变，有时呈波动性
PPD或干扰素γ释放试验
培养
癌症*
远处原发肿瘤的淋巴结转移（如淋巴瘤、前列腺、乳腺、结肠、肾脏等）
局部或区域性原发肿瘤的淋巴结转移（如肺、上消化道肿瘤等）
对于最常见的局部原发癌，患者通常为老年人，并有大量吸烟、饮酒史或两者兼有
可能有或没有可见或可触及的原发病灶（如在口咽部）
癌性肿块多质地坚实或坚硬，并且与深层组织固定而不可移动。
局部或远处转移，伴或不伴局部症状
通常行喉镜，支气管镜和食管镜检查，并在可疑部位行活组织检查
头，颈，胸部CT检查，必要时行甲状腺扫描
先天性疾病
腮裂囊肿
颈侧肿块，通常位于胸锁乳突肌表面，常伴窦道或瘘管
儿童多行超声检查
成人多行CT检查
皮样囊肿或皮脂腺囊肿
橡皮样，无触痛肿块（除非发生了感染）
甲状舌管囊肿
颈正中线无触痛肿块
相应症状多见于儿童或青少年，但有些可更晚发病
其他
甲状腺肿大或一个或多个结节
甲状腺功能测试
甲状腺扫描
超声检查
发热，多有甲状腺压痛和增大
无痛性肿块常见于下颌骨下缘横向
在急性唾液腺炎患者中，疼痛的肿块
CT和MRI检查
活检
* 如果癌症是可能的原因，则将患者转诊至耳鼻喉科医生进行头部和颈部检查。
CT=计算机断层扫描； PPD = 纯化的蛋白质衍生物； URI = 上呼吸道感染。