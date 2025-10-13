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颈部肿块的部分病因

颈部肿块的部分病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

感染性疾病引起的淋巴结病

HIV

高危人群

全身性无痛性淋巴结病变

HIV血清学检查

单核细胞增多症

青少年患者出现多发的无触痛或者适度触痛的颈部结节

通常有咽炎和全身乏力症状

EB病毒的血清学检查

病毒或细菌性口咽部感染（多见于咽炎和上呼吸道感染，有时也见于口腔感染）

频繁出现上呼吸道感染症状，咽痛或牙痛

急性橡皮样淋巴结病变，常有触痛

病毒性上呼吸道感染出现多发增大的淋巴结

通常仅需病史和体格检查

有时行咽拭子检查

原发性细菌性淋巴结炎

急性孤立的伴触痛的淋巴结病变

仅病史和体格检查

结核病

高危人群

融合性无痛性淋巴结病变，有时呈波动性

PPD或干扰素γ释放试验

培养

癌症*

局部原发肿瘤（如口咽部甲状腺和唾液腺肿瘤）

远处原发肿瘤的淋巴结转移（如淋巴瘤前列腺乳腺结肠肾脏等）

局部或区域性原发肿瘤的淋巴结转移（如、上消化道肿瘤等）

对于最常见的局部原发癌，患者通常为老年人，并有大量吸烟、饮酒史或两者兼有

可能有或没有可见或可触及的原发病灶（如在口咽部）

癌性肿块多质地坚实或坚硬，并且与深层组织固定而不可移动。

局部或远处转移，伴或不伴局部症状

颈部肿块：检测

通常行喉镜，支气管镜和食管镜检查，并在可疑部位行活组织检查

头，颈，胸部CT检查，必要时行甲状腺扫描

先天性疾病

腮裂囊肿

颈侧肿块，通常位于胸锁乳突肌表面，常伴窦道或瘘管

儿童多行超声检查

成人多行CT检查

皮样囊肿或皮脂腺囊肿

橡皮样，无触痛肿块（除非发生了感染）

甲状舌管囊肿

颈正中线无触痛肿块

相应症状多见于儿童或青少年，但有些可更晚发病

其他

弥漫性或结节性甲状腺肿

甲状腺肿大或一个或多个结节

甲状腺功能测试

甲状腺扫描

超声检查

亚急性甲状腺炎

发热，多有甲状腺压痛和增大

颌下腺肿大（如由于涎腺炎结石

无痛性肿块常见于下颌骨下缘横向

在急性唾液腺炎患者中，疼痛的肿块

CT和MRI检查

活检

* 如果癌症是可能的原因，则将患者转诊至耳鼻喉科医生进行头部和颈部检查。

CT=计算机断层扫描； PPD = 纯化的蛋白质衍生物； URI = 上呼吸道感染。

* 如果癌症是可能的原因，则将患者转诊至耳鼻喉科医生进行头部和颈部检查。

CT=计算机断层扫描； PPD = 纯化的蛋白质衍生物； URI = 上呼吸道感染。

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