非创伤性肢体疼痛的一些病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
骨骼肌组织和软组织
局部红斑（或深色皮肤上颜色较深）、发热、压痛、肿胀
有时伴有发热
临床评估
有时进行血液和组织培养（如免疫功能受损者）
深部软组织感染（如心肌坏死、坏死性皮下感染）
深部、持续性疼痛、典型的与其他检查结果不相称
红斑（或深色皮肤上的深色）、温热、压痛、紧张性肿胀、发烧
有时有捻发音、分泌物分泌出、水泡或坏死区、全身毒性信号（如谵妄，心动过速，脸色苍白，休克）
血液和组织培养
放射线摄影
有时行MRI
深部、持续、经常夜间痛
骨压痛、发热
常见的危险因素（如免疫受损、非肠道用药、已知的临近或远程感染源）
X线、MRI，和/或CT
有时进行骨细胞培养
骨肿瘤（原发或转移）
深部、持续、经常夜间痛
骨压痛
经常具有已知癌症
X线、MRI，和/或CT
血管
肿胀、经常发热和/或发红，有时静脉扩张
经常具有危险因素（如高凝状态、近期接受手术或行动不便、癌症）
超声检查
有时进行D-二聚体检测
轻微的肿胀、红斑和下肢远端发热等不适
有时具有浅溃疡
临床评估
急性缺血（典型的由于动脉栓塞或血栓，有时由于大量的髂股静脉血栓形成，从而完全阻碍肢体血液流动）
突然剧烈的疼痛
远端肢体缺血的信号（如，发冷、面色苍白、脉搏缺失、迟发性毛细血管再充盈）
有时具有慢性缺血性皮肤改变（如萎缩、脱发、脸色苍白、溃疡）
几小时后，出现神经功能缺损和肌肉压痛
有时已知周围性血管疾病
直接动脉造影
规律地出现活动后下肢疼痛，休息后可缓解（间歇性跛行），有时会出现静息痛，当腿抬高时加重
踝臂血压指数降低，慢性缺血性皮肤改变
超声疗法
有时进行动脉造影
神经系统
神经丛病（臂或腰）
通常虚弱，反射能力下降
有时神经丛分布中出现麻木
经常进行电诊断法测验（肌电图和神经传导速度）
有时行MRI
有颈部或肩部开始疼痛和感觉异常，并延展至手臂和手内侧
临床评估
有时，可进行电诊断法检测和/或MRI
神经根病 （如，因椎间盘突出或骨刺引起）
沿皮区分布的疼痛，有时伴有感觉障碍，常在运动时加重
经常颈部或后背痛
神经根分布中经常出现无力和深部肌腱反射减弱
通常需行MRI
有时进行肌电图和神经传导速度检查
痛性 周围神经病（如酒精性神经病变）
慢性、灼痛，通常发生在双手或双脚
有时出现感觉异常，如感觉减退、感觉过敏和/或异痛（由非伤害性刺激引起的疼痛）
临床评估
有时进行肌电图和神经传导速度检查
复杂区域疼痛综合征 （CRPS）
灼痛、感觉过敏、触刺激诱发痛、血管舒缩异常
典型者先前有外伤史（可发生于较早时期）
临床评估
其他
急性心肌缺血 （造成相应的臂痛）
疼痛位点没有可解释的生理性发现；其他提示性结果（如提示冠心病的病史，臂痛的同时发生出汗和/或呼吸困难）
ECG和血清肌钙蛋白检测
有时进行运动平板试验或冠状动脉血管造影术
肌筋膜痛综合征
慢性疼痛和沿肌肉紧张带的压痛，运动时或压迫触发点时疼痛加重（与疼痛部位分离的局部区域）
临床评估