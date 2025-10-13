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非创伤性肢体疼痛的一些病因

非创伤性肢体疼痛的一些病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

骨骼肌组织和软组织

蜂窝织炎

局部红斑（或深色皮肤上颜色较深）、发热、压痛、肿胀

有时伴有发热

临床评估

有时进行血液和组织培养（如免疫功能受损者）

深部软组织感染（如心肌坏死、坏死性皮下感染

深部、持续性疼痛、典型的与其他检查结果不相称

红斑（或深色皮肤上的深色）、温热、压痛、紧张性肿胀、发烧

有时有捻发音、分泌物分泌出、水泡或坏死区、全身毒性信号（如谵妄，心动过速，脸色苍白，休克）

血液和组织培养

放射线摄影

有时行MRI

骨髓炎

深部、持续、经常夜间痛

骨压痛、发热

常见的危险因素（如免疫受损、非肠道用药、已知的临近或远程感染源）

X线、MRI，和/或CT 

有时进行骨细胞培养

骨肿瘤（原发或转移）

深部、持续、经常夜间痛

骨压痛

经常具有已知癌症

X线、MRI，和/或CT

血管

深静脉血栓形成

肿胀、经常发热和/或发红，有时静脉扩张

经常具有危险因素（如高凝状态、近期接受手术或行动不便、癌症）

超声检查

有时进行D-二聚体检测

慢性静脉瘀血

轻微的肿胀、红斑和下肢远端发热等不适

有时具有浅溃疡

临床评估

急性缺血（典型的由于动脉栓塞或血栓，有时由于大量的髂股静脉血栓形成，从而完全阻碍肢体血液流动）

突然剧烈的疼痛

远端肢体缺血的信号（如，发冷、面色苍白、脉搏缺失、迟发性毛细血管再充盈）

有时具有慢性缺血性皮肤改变（如萎缩、脱发、脸色苍白、溃疡）

几小时后，出现神经功能缺损和肌肉压痛

有时已知周围性血管疾病

直接动脉造影

外周动脉供血不足

规律地出现活动后下肢疼痛，休息后可缓解（间歇性跛行），有时会出现静息痛，当腿抬高时加重

踝臂血压指数降低，慢性缺血性皮肤改变

超声疗法

有时进行动脉造影

神经系统

神经丛病（臂或腰）

通常虚弱，反射能力下降

有时神经丛分布中出现麻木

经常进行电诊断法测验（肌电图和神经传导速度）

有时行MRI

胸廓出口综合征

有颈部或肩部开始疼痛和感觉异常，并延展至手臂和手内侧

临床评估

有时，可进行电诊断法检测和/或MRI

神经根病 （如，因椎间盘突出或骨刺引起）

沿皮区分布的疼痛，有时伴有感觉障碍，常在运动时加重

经常颈部或后背痛

神经根分布中经常出现无力和深部肌腱反射减弱

通常需行MRI

有时进行肌电图和神经传导速度检查

痛性 周围神经病（如酒精性神经病变）

慢性、灼痛，通常发生在双手或双脚

有时出现感觉异常，如感觉减退、感觉过敏和/或异痛（由非伤害性刺激引起的疼痛）

临床评估

有时进行肌电图和神经传导速度检查

复杂区域疼痛综合征 （CRPS）

灼痛、感觉过敏、触刺激诱发痛、血管舒缩异常

典型者先前有外伤史（可发生于较早时期）

临床评估

其他

急性心肌缺血 （造成相应的臂痛）

疼痛位点没有可解释的生理性发现；其他提示性结果（如提示冠心病的病史，臂痛的同时发生出汗和/或呼吸困难）

ECG和血清肌钙蛋白检测

有时进行运动平板试验或冠状动脉血管造影术

肌筋膜痛综合征

慢性疼痛和沿肌肉紧张带的压痛，运动时或压迫触发点时疼痛加重（与疼痛部位分离的局部区域）

临床评估

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