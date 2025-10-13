红眼的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
结膜疾病和表层巩膜炎*
双侧，显著眼痒，可能有结膜水肿
已知过敏或者其它过敏表现（如季节性复发，流涕）
有时是因为使用局部眼科用药，由其中的活性成分（特别是新霉素和溴莫尼定）或配方中的防腐剂引起
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
化学性（刺激物）结膜炎
潜在刺激物的接触史（如灰尘、烟雾、氨水、氯气、光气）
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
单侧局限性眼红，轻度刺激症状，轻微流泪
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
感染性 结膜炎
瘙痒感，对光敏感
有时有黏液脓性分泌物，眼睑肿胀或者睑结膜的乳头状肿
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
确保严格的手部卫生和检查设备的清洁，防止交叉污染
单侧、无症状性局限性红色斑块或者融合的眼红
可能有外伤史或者Valsalva动作
通常有抗凝剂或抗血小板药物应用史（如阿司匹林、非甾体类抗炎药、华法林）
病史和体格检查‡
严重的眼痒，纤维样分泌物
常见于青春期前或者青春期的男性
其它变应性异常
春季加重，冬季缓解
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
角膜疾病†
接触镜相关角膜炎
接触镜过度佩戴史，流泪，角膜水肿
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
损伤后发生（但是该病史在婴儿和幼童中可能不明确）
异物感
荧光素染色可见病灶
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
通常为角膜灰白色混浊，伴随火山口样病变
可能有睡觉时佩戴接触镜病史
眼科评估‡
溃疡培养（由眼科医生进行刮片）
流行性角结膜炎（腺病毒性角结膜炎），中度或者重度
大量水样分泌物
常有眼睑水肿，耳前淋巴结病，结膜水肿
偶尔有严重的暂时性视力下降
荧光素染色可见点状着染
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
前期有结膜炎，眼睑水疱
荧光素染色见典型的树枝状角膜病灶
单侧发病
眼科评估‡
如果诊断不明确，可行病毒培养
单侧V1支配区皮肤红斑，其上有水疱和痂皮，有时累及鼻尖部
眼睑水肿
红眼
可能与葡萄膜炎相关
可能有严重疼痛
眼科评估‡
如果诊断不明确，可行病毒培养
其它疾病
严重眼痛
头痛，恶心，呕吐，光晕
角膜混浊（水肿造成），显著结膜充血
视力下降
眼压通常>30-35 mmHg
眼科医生进行眼压和房角镜检查
眼痛，畏光
睫状充血（主要集中在角膜边缘并呈汇聚状）
通常的危险因素（如自身免疫性疾病，数天前有钝伤史）
可能有视力下降或者前房积脓
裂隙灯下见细胞和闪辉
眼科评估‡
眼痛严重（通常描述为钝痛）
畏光，流泪
球结膜下红色或者紫色斑块
巩膜水肿
眼球触痛
常有自身免疫性疾病病史
眼科评估‡
与眼科医生协同或者由眼科医生进行进一步检查
* 如非特别指出，通常表现为眼痒或瘙痒感，流泪，弥漫充血，并常有对光敏感，但是视力无变化并且没有疼痛和真性畏光。
†如非特别指出，通常表现为流泪，疼痛和真性畏光。如果病灶累及视轴则视力下降。
‡ 眼科评估应包括裂隙灯检查和荧光素染色。
NSAIDs = 非甾体抗炎药；V1=三叉神经的眼支。