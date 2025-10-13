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血尿的常见原因

血尿的常见原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法*

感染

尿路刺激征，伴或不伴发热

尿常规和尿培养

结石

起病突然、常为绞痛、严重的腰痛或腹痛，有时伴呕吐

腹部CT平扫或超声

肾小球疾病（类型繁多）

多数患者有高血压、水肿或两者兼有

可能有红色或暗色（可乐色）尿

有时有感染、肾脏疾病家族史或系统性风湿性疾病

通常 蛋白尿 （除了薄基底膜病和轻度 IgA 肾病）

尿液分析

尿沉渣镜检找红细胞管型及异形红细胞

血清学检查

肾活检

泌尿生殖系统癌（膀胱前列腺输尿管

多见于>50岁或有危险因素（吸烟、家族史、化学物质或药物（如非那西丁、环磷酰胺）接触史）的患者

有时伴随膀胱癌排尿症状

肾细胞癌通常有全身症状

对于所有无明显其他病因的患者，应进行膀胱镜检查，必要时行膀胱活检；若怀疑前列腺癌，则需检测前列腺特异性抗原（PSA），并可能进行前列腺活检

前列腺增生

多见于>50岁的人群

尿路梗阻症状

可触及的前列腺增大

前列腺特异性抗原

残余尿检查

盆腔超声

前列腺炎

多见于>50岁的人群

尿路刺激征及梗阻症状

急性感染时前列腺疼痛、触痛

临床评估

有时经直肠超声或膀胱镜

多囊肾

慢性腰部或腹部疼痛

高血压

肾脏增大

超声或无造影强化的腹部CT/MRI

肾乳头梗死或坏死

通常在患有镰状细胞病或镰状细胞特征的人群中

有时大量镇痛药的使用（镇痛药肾病

有时镰状细胞检查和血红蛋白电泳

子宫内膜异位症

与月经周期一致的血尿

临床评估

外伤（钝性伤或穿通伤）

往往以外伤而不是血尿作为表现

腹部及盆腔CT

腰痛-血尿综合征

腰痛、

血尿

尿常规和CT

胡桃夹综合征

血尿

左侧睾丸疼痛

精索静脉曲张

CT血管成像

*所有患者需要进行尿液分析和肾功能评估；老年患者需要进行肾脏和骨盆的影像学检查。

Hb=hemoglobin（血红蛋白）；PSA=prostate-specific antigen（前列腺特异性抗原）；RBC=red blood cell（红细胞）。

*所有患者需要进行尿液分析和肾功能评估；老年患者需要进行肾脏和骨盆的影像学检查。

Hb=hemoglobin（血红蛋白）；PSA=prostate-specific antigen（前列腺特异性抗原）；RBC=red blood cell（红细胞）。

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