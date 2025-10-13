血尿的常见原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
感染
尿路刺激征，伴或不伴发热
尿常规和尿培养
起病突然、常为绞痛、严重的腰痛或腹痛，有时伴呕吐
腹部CT平扫或超声
肾小球疾病（类型繁多）
多数患者有高血压、水肿或两者兼有
可能有红色或暗色（可乐色）尿
有时有感染、肾脏疾病家族史或系统性风湿性疾病
尿液分析
尿沉渣镜检找红细胞管型及异形红细胞
血清学检查
多见于>50岁或有危险因素（吸烟、家族史、化学物质或药物（如非那西丁、环磷酰胺）接触史）的患者
有时伴随膀胱癌排尿症状
肾细胞癌通常有全身症状
对于所有无明显其他病因的患者，应进行膀胱镜检查，必要时行膀胱活检；若怀疑前列腺癌，则需检测前列腺特异性抗原（PSA），并可能进行前列腺活检。
多见于>50岁的人群
尿路梗阻症状
可触及的前列腺增大
前列腺特异性抗原
残余尿检查
盆腔超声
多见于>50岁的人群
尿路刺激征及梗阻症状
急性感染时前列腺疼痛、触痛
临床评估
有时经直肠超声或膀胱镜
慢性腰部或腹部疼痛
肾脏增大
超声或无造影强化的腹部CT/MRI
肾乳头梗死或坏死
通常在患有镰状细胞病或镰状细胞特征的人群中
有时大量镇痛药的使用（镇痛药肾病）
有时镰状细胞检查和血红蛋白电泳
与月经周期一致的血尿
临床评估
外伤（钝性伤或穿通伤）
往往以外伤而不是血尿作为表现
腹部及盆腔CT
腰痛-血尿综合征
腰痛、
血尿
尿常规和CT
胡桃夹综合征
血尿
左侧睾丸疼痛
精索静脉曲张
CT血管成像
*所有患者需要进行尿液分析和肾功能评估；老年患者需要进行肾脏和骨盆的影像学检查。
Hb=hemoglobin（血红蛋白）；PSA=prostate-specific antigen（前列腺特异性抗原）；RBC=red blood cell（红细胞）。