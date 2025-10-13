药物反应类型和常见诱发药物
药物反应类型
皮损描述
常见诱发药物
痤疮样皮疹
类似痤疮，但粉刺少见，常骤然起病
皮质类固醇、表皮生长因子受体（EGFR）和丝裂原活化蛋白激酶（MEK）抑制剂、卤素（如碘化物、溴化物）、乙内酰脲、雄激素类固醇、锂、异烟肼、苯妥英、苯巴比妥、维生素B2、B6和B12
急性泛发性发疹性脓疱病
迅速出现和泛发性脓疱疹
主要为抗生素，但也有一些其他药物
大疱性皮疹
表现为泛发性的水疱或大疱
天疱疮：抗生素，青霉胺以及其他硫醇化合物（包括降压药）
大疱性类天疱疮：青霉胺和呋塞米（最常见）、免疫检查点抑制剂（通常是PD-1抑制剂）
线性免疫球蛋白 A (IgA) 大疱性皮肤病：万古霉素（最常见）
皮肤坏死
表现为边界清晰伴有疼痛的红斑或出血性皮损，进展为血疱和全层皮肤坏死伴焦痂形成
华法林、肝素、巴比妥类药物、肾上腺素、去甲肾上腺素、加压素、左旋咪唑（街头可卡因制剂中的污染物）、甲苯噻嗪（常添加到非法药物混合物中的芬太尼中）
表现为狼疮样综合征，但通常无皮疹
普鲁卡因胺、米诺环素、肼苯哒嗪、抗肿瘤坏死因子 (TNF) 药物、青霉胺、异烟肼、奎尼丁、干扰素、甲基多巴、氯丙嗪
药物反应伴嗜酸性细胞增多和系统症状，或药物超敏综合征
在首次用药后2~6周出现发热、面部水肿和皮疹
患者可有嗜酸性粒细胞升高、异型淋巴细胞、肝炎、肺炎、淋巴结肿大和心肌炎
甲状腺炎可能是后遗症
抗癫痫药、别嘌呤醇、磺胺类药物、米诺环素、万古霉素
免疫检查点抑制剂†
鞭挞状皮炎
线状红斑风团
博来霉素 和其他抗肿瘤药物
特征为压痛性红色结节，主要分布于胫前，偶尔出现于手臂或其他区域。
磺胺类药物、口服避孕药、青霉素、卤素（如溴化物、碘化物）
剥脱性皮炎/红皮病
特征性表现为全身皮肤发红、脱屑
可致命
抗生素、抗癫痫药、抗高血压药等
固定型药疹
通常表现为皮肤或黏膜（尤其是外生殖器）上出现的孤立、边界清楚、环形或卵圆形的暗红色或紫色皮损，每次服药时在相同部位复发
抗生素、非甾体抗炎药、对乙酰氨基酚、巴比妥类药物、抗疟药、抗癫痫药
苔藓样或扁平苔藓样皮疹
表现为多角形丘疹，融合成鳞屑性斑块
血管紧张素转换酶抑制剂、β受体阻滞剂、甲基多巴、奎尼丁、噻嗪类、青霉胺、奎纳克林
免疫检查点抑制剂†
麻疹样或斑丘疹型皮疹（发疹型）
最常见的药物过敏反应
轻微瘙痒，多于服药后3～7天出现
几乎所有的药物（尤其是巴比妥类、镇痛剂、磺胺药物、氨苄西林和其他抗生素）
黏膜皮肤型皮疹
皮损轻为少量口腔水疱或荨麻疹样皮损，重至疼痛性口腔溃疡伴有泛发性大疱性皮损（参见多形红斑 和参见Stevens-Johnson 综合征和中毒性表皮坏死松解症 ）
青霉素、巴比妥类药物、抗癫痫药、磺胺类药物、非甾体抗炎药、抗生素、别嘌呤醇、奈韦拉平、疫苗
可触及的紫癜
压之不褪色的紫癜性丘疹，最常见于下肢
抗生素、非甾体抗炎药、抗高血压药、抗癫痫药、 别嘌呤醇
光毒性反应：在暴露于阳光和药物直接损伤组织后发生，暴露后不久发生，看起来像烧伤，包括起泡；皮疹仅限于暴露在阳光下的皮肤
光过敏反应：细胞介导的，可发生较晚，皮肤变化常与湿疹相似，并可扩散至未暴露的皮肤
可引起光毒性或光过敏反应的药物：NSAID、氯丙嗪、吩噻嗪和磺胺类
倾向于仅引起光毒性反应的药物：抗生素（例如，四环素、氟喹诺酮类）
血清病型药物反应
为Ⅲ型免疫复合物反应
常表现为急性荨麻疹或血管性水肿，麻疹样或猩红热样皮疹较为少见
可出现多关节炎、肌痛、多发性滑膜炎、发热和神经炎。
青霉素、胰岛素、异种蛋白
史蒂文斯-约翰逊综合征 (SJS)/中毒性表皮坏死松解症 (TEN)
特征为局灶性暗红色病变、皮肤痛，在SJS中表皮剥脱面积<10%BSA，在TEN中>30%BSA*
皮肤和粘膜受累；嘴唇会出现出血性痂皮和溃疡
严重形式类似葡萄球菌性烫伤皮肤综合征，这是一种葡萄球菌毒素介导的疾病，见于婴儿、幼儿或免疫抑制患者
可致命
抗癫痫药、非甾体抗炎药、青霉素、磺胺类药物、抗逆转录病毒药物
免疫检查点抑制剂†
常见
典型但不总是IgE介导的
界清水肿性风团，易于辨认
可伴有血管性水肿或其他过敏反应的表现
可能为血清病型药疹的首发症状，其后数天内出现发热、关节痛和其他系统症状
NSAIDs 会加重荨麻疹，荨麻疹可能是许多其他药物反应的征兆
* 当10%~30%的体表面积发生表皮剥脱时，使用SJS/TEN重叠这一术语。
† 免疫检查点抑制剂组合使用的风险最高。当仅使用单一药物时，CTLA-4 抑制剂的风险最高，其次是 PD1 抑制剂，然后是 PD-L1 抑制剂。
BSA = 体表面积；CTLA-4 = 细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4；NSAID = 非甾体抗炎药；PD-1 = 程序性死亡受体 1；PD-L1 = 程序性细胞死亡配体 1；SJS = Stevens-Johnson 综合征；TEN = 中毒性表皮坏死松解症。