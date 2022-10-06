髓核突出是指椎间盘中心区域突破外周纤维环而脱出。外周纤维环的破坏会引起疼痛。椎间盘内的感觉神经受到刺激引起撕裂性疼痛，当椎间盘压迫邻近的神经根后会引起节段性神经根病，表现为受累根支配区域的感觉异常和无力。诊断依靠CT或MRI。轻微病例可在必要时给予镇痛药、活动调节和物理治疗。多数患者无需卧床休息。患有进行性或严重神经功能缺损、顽固性疼痛、保守治疗失败或颈椎病的患者可能需要立即或以后进行选择性手术（例如，椎间盘切除术，椎板切除术）。

脊椎椎骨经由软骨盘分隔，后者由外部的纤维软骨环和内部的髓核构成。当出现变性改变时（伴或不伴有外伤）可引起腰椎或颈椎处的髓核自纤维环突出或破裂，髓核可向后外侧或后方突入硬膜外间隙。

神经根病当突出的髓核压迫或刺激神经根时发生。后突可能压迫颈、胸、上腰椎脊髓或马尾，特别是在先天性椎管狭窄（椎管狭窄）。在颈椎中，C6 和 C7 神经最常受到影响。

椎间盘突出很常见。

椎间盘髓核突出 3D 模型

椎颈椎髓核突出的症状和体征 椎间盘突出常不引起临床症状，或者引起受累神经根分布区的症状和体征。疼痛通常突然发作，颈部疼痛通常可通过休息和改变活动来缓解。相反，由硬膜外肿瘤或脓肿引起的神经根痛起始得更隐匿，并且卧床休息会加重颈部疼痛。 颈椎间盘突出症患者可能会出现屈曲或伸展和旋转联合疼痛，疼痛可辐射到上肢。上肢也可能出现肌肉无力、麻木和感觉异常。

颈椎髓核突出的诊断 MRI或CT 通常根据病史和体格检查结果怀疑诊断，并通过MRI或CT确认。 体格检查应评估颈椎运动及其与患者症状的关系。神经系统检查应包括评估运动强度、感觉和深腱反射。被动地伸展颈椎，将头部旋转到患者症状的一侧，并施加轴向压迫（Spurling或神经压迫测试），可能会在头部旋转到的一侧的上肢产生神经根疼痛。 CT、MRI检查可以明确病因和确切的受累平面。在极少数情况下（例如MRI检查禁忌且CT不能确定诊断），CT脊髓造影术是必要的。肌电图检查可明确受累的神经根。 椎间盘突出常常是无症状的，因此，临床医师在有创治疗前必须仔细地将临床症状和MRI上的异常进行比对。

颈椎髓核突出的治疗 首选保守治疗

出现进行性或严重的神经功能缺损症状时考虑侵入性治疗，有时包括手术 由于椎间盘随着时间会变干缩小，无论有无治疗，椎间盘突出的症状均会减轻。超过85%的椎间盘突出患者可在大约6周内不通过手术而自行恢复。 保守治疗 通常仅对患者行保守治疗，除非神经功能障碍渐进性加重或症状十分严重。 应尽量避免重体力劳动或剧烈运动，但可进行一些患者能耐受的行走或轻微活动（如应用正确的方式提举物体<2.5~5kg[约5~10 lb]）；不再需要长期卧床（包括牵引）。 应根据需要使用对乙酰氨基酚、其他非甾体抗炎药（NSAIDs）、镇痛药来缓解疼痛。如非阿片类镇痛药不能缓解症状，可全身或硬膜外注射予糖皮质激素；然而其镇痛效果往往是温和而暂时的。可口服甲泼尼龙，6天内逐渐减量，开始时每日24mg，而后每日减少4mg。 在选定的患者中，加巴喷丁和阿米替林经常用于难治性神经性疼痛。 物理治疗和家庭锻炼可以改善姿势，增强颈部肌肉，从而减少进一步刺激或压迫神经根的脊柱运动。牵引可以缓解颈椎的症状。 创伤性手术或操作 以下情况需要考虑侵入性手术治疗： 持续或恶化的神经功能缺损，特别是由神经根型颈椎病引起的客观缺陷（如无力、反射功能缺损等）

急性 脊髓受压, 引起脊髓病

剧烈的、难治性神经根痛或感觉缺损。 如果脊髓压迫的临床表现与MRI异常相关，则需要立即进行手术评估。 前路椎间盘切除术和颈椎融合术是治疗颈椎病的最常见的方法由于颈椎后凸的并发症，在没有后路融合的情况下不能单独进行椎板切除术。 不推荐通过局部注射木瓜凝乳蛋白酶来溶解脱出的椎间盘。 急性压迫脊髓引起脊髓病的病变需要立即进行手术评估（见 脊髓压迫症的诊断)。 如果颈神经根病变伴脊髓受压征象，需要尽快行手术减压；此外，非手术治疗无效时也可选择手术治疗。