髓核突出是指椎间盘中心区域突破外周纤维环而脱出。外周纤维环的破坏会引起疼痛。椎间盘内的感觉神经受到刺激引起撕裂性疼痛，当椎间盘压迫邻近的神经根后会引起节段性神经根病，表现为受累根支配区域的感觉异常和无力。诊断依靠CT或MRI。轻微病例可在必要时给予镇痛药、活动调节和物理治疗。多数患者无需卧床休息。患有进行性或严重神经功能缺损、顽固性疼痛、保守治疗失败或颈椎病的患者可能需要立即或以后进行选择性手术（例如，椎间盘切除术，椎板切除术）。
脊椎椎骨经由软骨盘分隔，后者由外部的纤维软骨环和内部的髓核构成。当出现变性改变时（伴或不伴有外伤）可引起腰椎或颈椎处的髓核自纤维环突出或破裂，髓核可向后外侧或后方突入硬膜外间隙。
神经根病当突出的髓核压迫或刺激神经根时发生。后突可能压迫颈、胸、上腰椎脊髓或马尾，特别是在先天性椎管狭窄（椎管狭窄）。在颈椎中，C6 和 C7 神经最常受到影响。
椎间盘突出很常见。
椎颈椎髓核突出的症状和体征
椎间盘突出常不引起临床症状，或者引起受累神经根分布区的症状和体征。疼痛通常突然发作，颈部疼痛通常可通过休息和改变活动来缓解。相反，由硬膜外肿瘤或脓肿引起的神经根痛起始得更隐匿，并且卧床休息会加重颈部疼痛。
颈椎间盘突出症患者可能会出现屈曲或伸展和旋转联合疼痛，疼痛可辐射到上肢。上肢也可能出现肌肉无力、麻木和感觉异常。
颈椎髓核突出的诊断
MRI或CT
通常根据病史和体格检查结果怀疑诊断，并通过MRI或CT确认。
体格检查应评估颈椎运动及其与患者症状的关系。神经系统检查应包括评估运动强度、感觉和深腱反射。被动地伸展颈椎，将头部旋转到患者症状的一侧，并施加轴向压迫（Spurling或神经压迫测试），可能会在头部旋转到的一侧的上肢产生神经根疼痛。
CT、MRI检查可以明确病因和确切的受累平面。在极少数情况下（例如MRI检查禁忌且CT不能确定诊断），CT脊髓造影术是必要的。肌电图检查可明确受累的神经根。
椎间盘突出常常是无症状的，因此，临床医师在有创治疗前必须仔细地将临床症状和MRI上的异常进行比对。
颈椎髓核突出的治疗
首选保守治疗
出现进行性或严重的神经功能缺损症状时考虑侵入性治疗，有时包括手术
由于椎间盘随着时间会变干缩小，无论有无治疗，椎间盘突出的症状均会减轻。超过85%的椎间盘突出患者可在大约6周内不通过手术而自行恢复。
保守治疗
通常仅对患者行保守治疗，除非神经功能障碍渐进性加重或症状十分严重。 应尽量避免重体力劳动或剧烈运动，但可进行一些患者能耐受的行走或轻微活动（如应用正确的方式提举物体<2.5~5kg[约5~10 lb]）；不再需要长期卧床（包括牵引）。
应根据需要使用对乙酰氨基酚、其他非甾体抗炎药（NSAIDs）、镇痛药来缓解疼痛。如非阿片类镇痛药不能缓解症状，可全身或硬膜外注射予糖皮质激素；然而其镇痛效果往往是温和而暂时的。可口服甲泼尼龙，6天内逐渐减量，开始时每日24mg，而后每日减少4mg。
在选定的患者中，加巴喷丁和阿米替林经常用于难治性神经性疼痛。
物理治疗和家庭锻炼可以改善姿势，增强颈部肌肉，从而减少进一步刺激或压迫神经根的脊柱运动。牵引可以缓解颈椎的症状。
创伤性手术或操作
关键点
颈椎间盘突出很常见，通常影响 C6 和 C7 的神经根。
如果症状突然出现且颈部疼在休息后可缓解，应考虑是椎间盘突出，而非硬膜外肿瘤或脓肿。
推荐使用止痛药，进行轻微的可耐受的活动和改善姿势和力量的锻炼。如果疼痛或病损严重或恶化，可考虑侵入性手术治疗。