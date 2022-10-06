坐骨神经痛表现为疼痛沿坐骨神经的走行放射。通常是由下腰部腰神经根受压迫引起。常见的病因包括椎间盘突出、骨赘和脊椎管狭窄（椎管狭窄）。症状包括从臀部直到腿部的放射性疼痛。诊断依靠MRI或CT。肌电图和神经传导检查可以明确受累平面。治疗包括对症治疗，有时需要手术介入，尤其是存在神经缺陷时。
(参见 颈背痛评估。）
坐骨神经痛的病因
坐骨神经痛的症状和体征
在坐骨神经痛患者中，疼痛沿坐骨神经（与神经根 L4、L5 和 S1 相关的症状）放射，最常见于臀部和腿后部至膝盖以下。 典型的疼痛呈烧灼样、刀割样、刺痛，可伴有或不伴有下腰痛。伴或不伴腰背痛。瓦氏动作或咳嗽可因导致椎间盘突出而加重疼痛。患者或会主诉患肢的麻木感和时常的无力感。
神经根压迫可以发生感觉、运动的缺失或最客观的反射的缺失。L5～S1椎间盘突出可能影响踝反射或出现踝阵挛，L3～L4椎间盘突出可能影响膝反射或出现膝阵挛。
当直腿缓慢抬高超过60°时，会诱发沿着大腿走行的放射性疼痛。此检查对坐骨神经痛有一定敏感性；抬高对侧下肢而诱发受累侧下肢放射性疼痛（交叉直腿抬高），对坐骨神经痛更有特异性意义。直腿抬高试验于患者取坐位且髋关节屈曲呈90°时进行;小腿缓慢抬高直到膝关节完全伸直。当腿伸直时如果出现脊椎痛（经常是神经根症状），则存在坐骨神经痛。
也可以进行坍塌试验，类似于直腿抬高试验，但患者需伴随“瘫坐”动作（胸椎和腰椎弯曲）和颈部弯曲。与直腿抬高试验相比，滑塌试验对椎间盘突出症更敏感，但特异性更低。
坐骨神经痛的诊断
临床评估
有时可行MRI，电生理检查或两种都做
根据特征性的疼痛即可考虑坐骨神经痛。一旦怀疑，就要检查肌力、反射和感觉。如果有神经系统体征或者症状持续>6周，就需要进行影像学和电生理检查。结构异常引起的坐骨神经痛（如椎管狭窄），通过MRI或CT能作出最准确的诊断。
电生理检查则可以明确存在神经根的压迫及压迫的程度，并能排除类似坐骨神经痛的其他疾病，例如：腓神经麻痹，，多神经系统疾病。这些检查有利于判断病变是累及一个还是多个神经平面，以及临床表现是否与MRI的异常相一致（在手术前很有价值）。但在症状出现后的数个星期内有可能拿不到电生理检查异常的依据。
坐骨神经痛的治疗
可耐受范围内的活动，镇痛药以及能缓解神经痛的药物
物理疗法
有时口服或硬膜外注射糖皮质激素
严重的病例手术治疗
急性坐骨神经痛可被24小时～48小时的卧床休息所缓解，即床头抬高约30°（半卧位）。 治疗下腰痛的药物包括非阿片类镇痛药（例如NSAIDs，对乙酰氨基酚），为期6周。缓解神经痛的药物（见治疗神经性疼痛的药物），例如加巴喷丁或其他抗惊厥药或低剂量的三环类抗抑郁药（非三环类优于其他）可能会改善症状。初始剂量为睡前口服100～300mg的加巴喷丁，应缓慢滴定，以避免可能妨碍患者康复的不良反应。正如所有的镇静药，在用于有跌倒风险、伴有心律失常和慢性肾脏疾病的老年患者时，需加谨慎。
治疗性的热敷或冷敷以及物理治疗可能会改善肌肉痉挛。急性放射性疼痛期，皮质激素的应用尚存在争议。硬膜外应用皮质激素可能促进疼痛的缓解，但除非疼痛非常严重或为持续性的，否则不用。有些临床医生会应用口服糖皮质激素治疗，但是缺乏有效的证据。
手术仅适用于马尾综合征或明确的椎间盘突出并伴有下列情况之一时:
正在恶化或无法解决的肌无力
其他渐进性神经功能缺损
在精神状态稳定的患者，有影响工作或个人功能的无法耐受的、顽固性疼痛，经过不少于6周的保守治疗疼痛未改善
通过局限性椎板切除行经典的椎间盘髓核摘除术是椎间盘突出症最标准的治疗。如果突出是局限性的，可以进行微创椎间盘切除术，只需要更小的皮肤和椎板切口。向椎间盘内注射木瓜凝乳蛋白酶的化学髓核溶解术已不再应用。
预示手术效果较差的情况包括
显著的精神因素
症状持续>6个月
重体力劳动者
显著的背部疼痛（非放射性）
继发获益（例如通过法律诉讼和补偿）
关键点
典型的坐骨神经痛由神经根压迫引起，通常源自椎间盘突出、骨关节炎骨赘、脊椎前移。
经典的是烧灼痛或刺痛沿着坐骨神经走行呈放射性分布，最常为沿臀部向下经大腿后侧到膝盖下。
可发生无力、感觉或反射缺失。
神经功能缺损或症状持续> 6周时应行MRI和电生理检查。
保守治疗通常是足够的，但椎间盘突出伴有进展性神经功能缺损，或持续性、顽固性疼痛时需考虑手术治疗。