在坐骨神经痛患者中，疼痛沿坐骨神经（与神经根 L4、L5 和 S1 相关的症状）放射，最常见于臀部和腿后部至膝盖以下。 典型的疼痛呈烧灼样、刀割样、刺痛，可伴有或不伴有下腰痛。伴或不伴腰背痛。瓦氏动作或咳嗽可因导致椎间盘突出而加重疼痛。患者或会主诉患肢的麻木感和时常的无力感。

神经根压迫可以发生感觉、运动的缺失或最客观的反射的缺失。L5～S1椎间盘突出可能影响踝反射或出现踝阵挛，L3～L4椎间盘突出可能影响膝反射或出现膝阵挛。

当直腿缓慢抬高超过60°时，会诱发沿着大腿走行的放射性疼痛。此检查对坐骨神经痛有一定敏感性；抬高对侧下肢而诱发受累侧下肢放射性疼痛（交叉直腿抬高），对坐骨神经痛更有特异性意义。直腿抬高试验于患者取坐位且髋关节屈曲呈90°时进行;小腿缓慢抬高直到膝关节完全伸直。当腿伸直时如果出现脊椎痛（经常是神经根症状），则存在坐骨神经痛。

也可以进行坍塌试验，类似于直腿抬高试验，但患者需伴随“瘫坐”动作（胸椎和腰椎弯曲）和颈部弯曲。与直腿抬高试验相比，滑塌试验对椎间盘突出症更敏感，但特异性更低。