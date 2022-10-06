髓核突出是指椎间盘通过周围纤维环撕裂而脱出。椎间盘内的感觉神经受到刺激引起撕裂性疼痛，当椎间盘压迫邻近的神经根后会引起节段性神经根病，表现为受累根支配区域的感觉异常和无力。诊断依靠CT或MRI。轻微病例可在必要时给予镇痛药、活动调节和物理治疗。多数患者无需卧床休息。进展性或严重的神经功能缺损、顽固性疼痛、保守治疗失败、骨髓病或马尾综合征并伴有括约肌功能障碍的患者可能需要立即或稍后进行选择性手术（例如，椎间盘切除术、椎板切除术）。

脊椎椎骨经由软骨盘分隔，后者由外部的纤维软骨环和内部的髓核构成。当出现变性改变时（伴或不伴有外伤）可引起腰椎或颈椎处的髓核自纤维环突出或破裂，髓核可向后外侧或后方突入硬膜外间隙。

神经根病当突出的髓核压迫或刺激神经根时发生。后突可能压迫颈、胸、上腰椎脊髓或马尾，特别是在先天性椎管狭窄（椎管狭窄）。在腰椎处，>80%的椎间盘破裂影响到L5或S1神经根。

椎间盘突出很常见。

椎间盘髓核突出 3D 模型

腰椎髓核突出的症状和体征 椎间盘突出常不引起临床症状，或者引起受累神经根分布区的症状和体征。疼痛症状往往突然发生，卧床休息和改变活动往往能缓解背部疼痛。相比之下，硬膜外肿瘤或脓肿引起的神经根疼痛更为隐蔽，夜间卧床时背痛更为严重。 马尾受压常因括约肌功能障碍而引起尿潴留或尿失禁。 腰骶部突出症患者咳嗽、打喷嚏以及坐着和弯腰等活动会增加疼痛。 椎间盘突出（MRI扫描） 图片 © Springer Science+Business Media

腰椎髓核突出的诊断 MRI或CT 通常通过病史和体格检查怀疑诊断，并通过 MRI 或 CT 确诊。 体格检查应包括对力量、感觉和反射的评估。还应进行硬脑膜张力测试。 检查时，患者仰卧，双腿伸展，抬起腿可能会导致疼痛从大腿后部向下辐射到膝盖以下（直腿抬起测试）。疼痛可能是双侧的，伴有中央椎间盘突出。 坐着时伸直膝盖也会产生类似的疼痛（坐直抬腿测试）。这种测试的一种变体是，患者坐着伸直膝盖，脚背屈，腰部向前弯曲，称为坍落度测试。 在上腰椎间盘突出症（L1-2，L2-3）中，在患者俯卧的情况下，在臀部伸展腿会导致疼痛辐射到大腿前部（股骨拉伸测试）。 跟腱和髌骨反射可能减弱或消失。 CT、MRI检查可以明确病因和确切的受累平面。在极少数情况下（例如MRI检查禁忌且CT不能确定诊断），CT脊髓造影术是必要的。肌电图检查可明确受累的神经根。 椎间盘突出常常是无症状的，因此，临床医师在有创治疗前必须仔细地将临床症状和MRI上的异常进行比对。

腰椎髓核突出的治疗 首选保守治疗

出现进行性或严重的神经功能缺损症状时考虑侵入性治疗，有时包括手术 由于椎间盘随着时间会变干缩小，无论有无治疗，椎间盘突出的症状均会减轻。超过85%的椎间盘突出患者可在大约6周内不通过手术而自行恢复。 保守治疗 通常仅对患者行保守治疗，除非神经功能障碍渐进性加重或症状十分严重。剧烈或剧烈的体力活动受到限制，但允许在允许的情况下行走和轻度活动（例如，使用正确的技巧举起2.5至5公斤[约5至10磅]的物体）；不再需要长时间卧床休息和牵引。 应根据需要使用对乙酰氨基酚、其他非甾体抗炎药（NSAIDs）、镇痛药来缓解疼痛。如非阿片类镇痛药不能缓解症状，可全身或硬膜外注射予糖皮质激素；然而其镇痛效果往往是温和而暂时的。可口服甲泼尼龙，6天内逐渐减量，开始时每日24mg，而后每日减少4mg。 在选定的患者中，加巴喷丁和阿米替林经常用于难治性神经性疼痛。 物理治疗和运动可以改善姿势和增强背部肌肉，并进一步减少脊髓活动所致神经根压迫或激惹。 创伤性手术或操作 以下情况需要考虑侵入性手术治疗： 持续或进行性加重的神经系统损害，尤其是颈椎或腰椎神经根病引起的客观性缺损（如无力、反射功能缺损等）时。

急性脊髓压迫或马尾神经压综合征

剧烈的、难治性神经根痛或感觉缺损。 如果脊髓压迫的临床表现与MRI异常相关，则需要立即进行手术评估。 通常可选择显微镜下椎间盘切除术或椎板切除术而达到祛除脱出物质的目的。经皮穿刺祛除椎间盘膨出物这一方法仍处于评估中。 不推荐通过局部注射木瓜凝乳蛋白酶来溶解脱出的椎间盘。 如果病变急性压迫脊髓或马尾（如，引起尿潴留或尿失禁），需尽快进行手术处理（见脊髓压迫的诊断）。