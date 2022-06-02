大动脉炎的症状和体征

大动脉炎的症状和体征

大多数患者仅有局部受累器官或肢端低灌注引起的症状。

大约50%病人有全身症状，如发热、不适、盗汗、消瘦、乏力和/或关节痛。

反复上肢运动和持续的抬高上肢可引起疼痛和乏力。上肢和下肢的动脉脉搏减弱，且双侧不对称。 四肢可有缺血症状（如发冷、腿跛行）。在锁骨下动脉（锁骨上窝的锁骨上方）、肱动脉、颈动脉、腹主动脉或股动脉上经常可以听到杂音。常见一侧或双侧上臂血压降低。

当主动脉和椎动脉受累引起脑血流减少，可导致眩晕、晕厥、体位性低血压、头痛、一过性视力下降、一过性脑缺血发作或者中风。

患者锁骨下动脉靠近椎动脉起始处的狭窄病变，尤其在患者活动上肢时，可引起脑后循环缺血综合征或晕厥（称为锁骨下动脉盗血综合征）。机制是椎动脉的血流逆行，以供应锁骨下动脉远端狭窄处，同时，运动期间上肢动脉床舒张。

由于主动脉炎或者冠脉动脉炎导致的冠脉开口处狭窄可引起患者心绞痛或者心肌梗死。若升主动脉明显扩张，则可能出现主动脉血液反流。最后导致心衰。

降主动脉阻塞有时可引起主动脉收缩的体征（比如，高血压、头痛、下肢间歇性跛行）。如果腹主动脉或肾动脉狭窄可形成肾血管性高血压。可发生间歇性手臂或腿跛行。

肺动脉受累，有时可引起肺动脉高压。肺动脉的中等大小分支受累可引起肺梗塞。由于大动脉炎是慢性疾病，可形成侧支循环。因此，肢端动脉阻塞引起的缺血性溃疡或坏疽很少见。