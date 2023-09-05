颅颈交界异常的症状和体征可在轻微的颈部损伤后发生或为自发性，病程大多有波动性。临床表现与受压程度及累及的结构有关。

最常见的表现是

颈部疼痛，常伴随头痛

脊髓受压的症状和体征

颈部疼痛通常会蔓延至手臂。患者普遍有枕部放射到头顶的疼痛；这是由于压迫了C2神经根和枕大神经，或是由于局部的骨骼肌肉功能异常。颈部疼痛和头痛通常会随头部的移动、咳嗽或身体前屈而加重。如果Chiari畸形患者存在脑积水，直立体位会加重脑积水从而引发头痛。

脊髓受压主要影响上颈段脊髓。损害包括

由于运动束受压导致手臂，腿或二者的痉挛性麻痹

通常，关节位置和振动感受损（后柱功能）

背部刺痛感常进入腿部，使颈背部弯曲（Lhermitte征）

少数情况下，可出现疼痛感和温度感(脊髓丘脑束功能)受损，呈长袜手套状。

部分异常可影响颈部外形及活动度，如：扁头畸形、颅底凹陷症或Klippel-Feil畸形。 颈部变短，伴有颈蹼（胸锁乳突肌至肩部的皮肤皱褶），或颈部姿势异常（Klippel-Feil畸形时的斜颈）。颈部的活动度亦受限。

颅内结构受压（如，扁头畸形、颅底凹陷症或颅颈交界处肿瘤）时可见小脑、脑干和脑神经受损表现。脑干和颅神经缺损包括

中枢性睡眠呼吸暂停

核间性眼肌麻痹 （同侧眼内收无力，以及外展眼侧方凝视时对侧眼水平眼球震颤）

垂直性眼球震颤（快相向下的成分）

声音嘶哑

构音障碍

吞咽困难

小脑损伤通常影响患者的协调功能。

椎基底动脉缺血 可以通过改变头部位置来触发。症状可能包括

间歇性晕厥

跌落攻击（突然、无缘无故的跌倒）

眩晕

意识混乱或意识改变

虚弱

视觉障碍

脊髓空洞症（脊髓中央出现空腔）常见于Chiari畸形患者。可能导致

节段性弛缓无力和萎缩，首先出现或最严重的是上肢远端

颈部和上肢近端呈斗篷状分布的疼痛觉和温度感丧失

但是，保留了轻触觉。