skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

有慢性健康状况的儿童

作者：Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 7月 2022
看法 进行患者培训

    慢性健康状况（包括慢性疾病和慢性残疾）通常是指这些状况持续时间>12个月，并且严重限制了日常的活动。据估计，依此标准，慢性健康状况影响了10~30%的儿童。慢性疾病的例子包括哮喘囊性纤维化先天性心脏病糖尿病注意力缺陷/多动障碍抑郁症。慢性身体残疾的例子包括脑膜脊髓膨出听力障碍或视力障碍，脑瘫和肢体功能丧失。

    对儿童的影响

    有慢性健康状况儿童存在一些活动上的限制、频繁疼痛和不适、生长发育异常、经常住院和门诊就诊及内科治疗。重残患儿可能难以正常上学和参加同龄儿的活动。

    儿童对慢性健康状况的反应主要来自这些状况发生时的发育阶段。婴儿期和青春期儿童的对慢性病的反应是不同的。不能上学并和同龄人交往，对已经达到上学年龄的儿童影响严重。如果青少年的许多日常需要需要父母和其他方面的援助，他们可能会因无法获得独立而挣扎;父母应鼓励青少年在能力范围内自力更生，避免过度保护。青少年正在经历与同龄人相似非常重要的时期，因此他们发现很难被视为不同（1)。

    应提倡卫生保健人员给有慢性健康状况的儿童提供适当的医疗服务。可以设置适合孩子年龄的游戏室，并在经过培训的儿童生活专家的监督下启动学校项目。任何情况下，都应鼓励儿童多和同龄人交往。所有的步骤和计划都应向儿童和家属解释，让家属知道在住院期间将会发生什么，这样就可以减少因不确定因素而造成的焦虑。

    对家庭的影响

    对于家庭而言，患有慢性健康状况的孩子会导致失去对“理想”孩子，被忽视的兄弟姐妹，主要费用和时间承诺的希望，由于医疗保健管理系统冲突造成的混乱，失去的机会（例如， 因此，为儿童提供初级保健的家庭成员无法重返工作岗位），而且社会孤立。兄弟姐妹也会因患儿得到了更多的关心而不满。这些压力会导致家庭破裂，尤其是当存在婚姻和家庭问题时。

    影响婴儿外貌的情况（例如，唇裂和腭裂脑积水）会影响孩子与家人和保姆之间的关系。一旦畸形的诊断确定，父母会表现出震惊、否认、愤怒或抑郁、内疚、焦虑。这些反应可能在儿童发育的任何时候发生，并且每个父母可能处于不同的接受阶段，使他们之间的沟通变得困难。他们可能会在卫生保健人员面前表示出愤怒，或是由于他们的否认而去寻求关于他们孩子情况的更多的意见。

    保健协调

    没有协调服务，保健将面临困境。某些服务将重复，而某些将被忽视。护理协调需要了解儿童的状况，他们的家庭和支持系统以及他们所在的社区。

    所有照顾慢性病儿童的专业人员都必须确保有人在协调照顾。有时，协调者应该是孩子的父母。然而，必须谈判的制度往往十分复杂，甚至最能干的父母也需要援助。其他可能的协调者是初级保健医生，专科人员，社区保健护士以及福利基金会职员，无论谁帮助协调服务，家庭和孩子必须参加这一过程。无论出于何种情况，家庭与儿童必须是一种情同手足的合作关系。一般来说，患有慢性病的低收入家庭儿童的情况比其他人更糟，部分原因是缺乏获得卫生保健和保健协调服务的机会。初级保健实践可以协调医疗复杂儿童的护理服务，这一概念被称为以患者为中心的医疗之家 (2）。一些有晚期病症的儿童需要临终关怀

    参考文献

    1. 1.Compas BE, Jaser SS, Dunn MJ, Rodriquez EM: Coping with chronic illness in childhood and adolescence.Ann Rev Clin Psychol 8:455–480, 2012.doi: 10.1146/annurev-clinpsy-032511-143108

    2. 2.Kuo DZ, McAllister JW, Rossignol L, et al: Care coordination for children with medical complexity: Whose care is it, anyway?Pediatrics 141(Suppl 3):S224–S232, 2018.doi: 10.1542/peds.2017-1284G

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

    版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。