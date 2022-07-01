有慢性健康状况的儿童

有慢性健康状况儿童存在一些活动上的限制、频繁疼痛和不适、生长发育异常、经常住院和门诊就诊及内科治疗。重残患儿可能难以正常上学和参加同龄儿的活动。

儿童对慢性健康状况的反应主要来自这些状况发生时的发育阶段。婴儿期和青春期儿童的对慢性病的反应是不同的。不能上学并和同龄人交往，对已经达到上学年龄的儿童影响严重。如果青少年的许多日常需要需要父母和其他方面的援助，他们可能会因无法获得独立而挣扎;父母应鼓励青少年在能力范围内自力更生，避免过度保护。青少年正在经历与同龄人相似非常重要的时期，因此他们发现很难被视为不同（1)。

应提倡卫生保健人员给有慢性健康状况的儿童提供适当的医疗服务。可以设置适合孩子年龄的游戏室，并在经过培训的儿童生活专家的监督下启动学校项目。任何情况下，都应鼓励儿童多和同龄人交往。所有的步骤和计划都应向儿童和家属解释，让家属知道在住院期间将会发生什么，这样就可以减少因不确定因素而造成的焦虑。