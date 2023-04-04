左向右分流可能会导致 心力衰竭，症状和体征包括呼吸急促、喂养不良和出汗。低肺顺应性和较高的气道阻力可导致呼吸困难和呼吸困难的体征（例如呼吸困难、咕噜声、胸壁回缩）。婴儿可能出现发育不良 和反复发作的肺炎。

对于孤立主肺动脉窗的患者，检查结果取决于缺损的大小和肺血管阻力（PVR）。一般来说，心脏检查显示右心室超负荷引起的胸骨旁抬高、肺动脉高压引起的单秒心音（S2）和外周脉搏增加。

对于较大的缺陷，PVR 可能在出生的最初几周或几个月内保持升高，并且肺过度循环量适中。适度的过度循环导致相对柔和的基础收缩期射血杂音，无舒张期成分和响亮的单个 S2。在最初的几个月里，随着PVR的下降，从左到右进入肺部的血液分流逐渐增加，收缩杂音变得更大、更长，并可能延伸到舒张期，成为持续的杂音。

小的主动脉肺部缺陷可能会导致动脉导管未闭 典型的杂音，因为在整个收缩期和舒张期，从主动脉到肺动脉存在压力梯度。

如果缺陷很大且未修复， Eisenmenger综合征 最终随着分流的逆转发生多年。临床结果可能只显示右心室肥大引起的胸骨旁隆起，肺动脉高压引起的S2声，没有任何杂音和发绀。