婴儿、儿童和青少年的筛查

(参见儿童听力障碍。)

如果他们的孩子停止对噪音或声音作出适当反应或不理解或发展言语，父母可能会怀疑听力缺陷 （见表 幼小儿童的正常听力)。

因听力缺失会影响语言功能的发育，听力问题必须及早进行治疗。因此在儿童早期的每次访视中，都应该向父母灌输关于听力的知识，一旦出现有听力障碍，都要准备进行正规的治疗或是咨询听力专家。

表格 幼小儿童的正常听力* 表格

听力测验在基层的保健机构中就可以进行；其他大多数听力检查（如耳声传射、脑干听觉激发反应）都应由听力学家来完成。传统的听力测定法可用于3岁左右的儿童；幼儿也可以通过观察他们对通过耳机发出的声音的反应，观察他们尝试确定声音的位置或观察他们完成一项简单任务来进行测试。对于年龄较大的儿童，应在 11 至 14 岁之间、15 至 17 岁之间和 18 至 21 岁之间进行一次听力测试；测试应包括 6,000-Hz 和 8,000-Hz 高频。

鼓室测量法，是另一种办公室程序，可以用于任何年龄的儿童，并且可用于评估中耳功能。鼓室压测量不正常往往提示咽鼓管功能障碍或中耳积液，这在耳声传射检查中是不能被检测出来的。

虽然气式耳镜检查可较好地评价中耳状况，但它和鼓室压测量结合起来评价则比单独使用其中任何一个更加有益。