婴儿、儿童和青少年的筛查

筛查（以及体格检查）是婴儿、儿童和青少年预防性保健的重要组成部分。
筛查血液检查
为了检测缺铁，临床医生应确定血细胞比容或血红蛋白如下：
足月婴儿：年龄9至12个月
早产儿：5至6个月
在月经期青少年：如果他们有以下任何风险因素，每年检查一次：中度至重度月经，慢性体重减轻，营养不足或参加体育活动
如果不作为新生儿筛查的一部分，可以在6至9个月龄时进行镰状细胞病检测
铅暴露的血液检测建议因州而异。一般来说，应在6个月至6岁的所有健康儿童就诊时进行风险评估。如果风险评估呈阳性，则应进行血铅水平测试。对于居住在风险因素增加的高流行地区（例如住房较旧）的儿童，可能建议在1岁和2岁时进行普遍筛查。儿童没有安全的血铅水平，即使低血铅水平也被证明会影响智商，注意力和学习成绩。铅暴露的影响是无法被纠正的。在美国，> 5mcg/dL（> 0.24 micromol/L）现在用于识别铅接触和需要个案管理的儿童。
胆固醇筛查 适用于9岁~11岁之间的所有儿童以及17岁~21岁之间的儿童 并且可以通过非空腹血脂分析来完成。如果儿童有高胆固醇家族史或早期冠状动脉疾病或冠状动脉疾病的危险因素(如糖尿病、肥胖、高血压)，2岁以后的儿童可进行胆固醇筛查，但不迟于10岁。
听力检查
(参见儿童听力障碍。)
如果他们的孩子停止对噪音或声音作出适当反应或不理解或发展言语，父母可能会怀疑听力缺陷 （见表 幼小儿童的正常听力)。
因听力缺失会影响语言功能的发育，听力问题必须及早进行治疗。因此在儿童早期的每次访视中，都应该向父母灌输关于听力的知识，一旦出现有听力障碍，都要准备进行正规的治疗或是咨询听力专家。
幼小儿童的正常听力*
年龄
预期反应
3个月
对附近大的声响会出现惊跳
有人讲话或弄出声响会从睡眠中惊动或惊醒
母亲的声音能使他安静
6个月
向感兴趣的声音看
叫他名字会转过脸
对玩具发出“姆、妈、哒、嘀”的声音
听音乐时会发出“咕咕”
10个月
能自己发声
模仿某些声音
理解“不”和“再见”
18个月
理解许多简单的词或命令
用类似于句子的形式咿咿呀呀
*对不能达到上述最低标准的儿童，或其父母怀疑有听力缺失，在任何年龄都应进行听力测试。
听力测验在基层的保健机构中就可以进行；其他大多数听力检查（如耳声传射、脑干听觉激发反应）都应由听力学家来完成。传统的听力测定法可用于3岁左右的儿童；幼儿也可以通过观察他们对通过耳机发出的声音的反应，观察他们尝试确定声音的位置或观察他们完成一项简单任务来进行测试。对于年龄较大的儿童，应在 11 至 14 岁之间、15 至 17 岁之间和 18 至 21 岁之间进行一次听力测试；测试应包括 6,000-Hz 和 8,000-Hz 高频。
鼓室测量法，是另一种办公室程序，可以用于任何年龄的儿童，并且可用于评估中耳功能。鼓室压测量不正常往往提示咽鼓管功能障碍或中耳积液，这在耳声传射检查中是不能被检测出来的。
虽然气式耳镜检查可较好地评价中耳状况，但它和鼓室压测量结合起来评价则比单独使用其中任何一个更加有益。
结核病检查
一种 结核病筛查试验 如果出现以下情况，应使用皮肤试验（结核菌素试验）或血液试验（干扰素-gamma 释放试验 [IGRA]）
儿童接触过结核病（如接触受感染的家庭成员或与之亲密接触）。
他们有一个家庭成员的结核菌素试验呈阳性。
他们出生在或最近去过高风险国家（美国、加拿大、澳大利亚、新西兰或西欧和北欧国家以外的国家）。
他们的父母或密切接触者是来自高风险国家的新移民或最近被监禁。
IGRA 更适用于被认为不太可能返回进行皮肤测试的儿童或已接种 BCG 疫苗的儿童，这可能导致皮肤测试假阳性结果。
性传播感染疾病的筛查
每年对所有性活跃的青少年进行常规性传播感染的实验室筛查。
核酸扩增试验（NAATs）是用于检测沙眼衣原体和淋病奈瑟菌感染的最灵敏的检测方法。核酸扩增试验使用尿液，直肠、宫颈、咽部和尿道标本都可行。
所有青少年应在15~18岁之间至少进行一次艾滋病毒筛查；应尽一切努力保护青少年的机密性。感染艾滋病毒风险增加的青少年(因为他们性活跃，使用或曾经使用注射药物，或有另一种性传播感染)应每年进行检测。
在21岁之前，青少年不应该经常接受宫颈发育不良的筛查。
丙型肝炎感染筛查
人们应该在 18 至 79 岁之间至少进行一次丙型肝炎病毒 (HCV) 感染常规筛查（参见美国预防服务工作组 2020版 Hepatitis C Virus Infection in Adolescents and Adults: Screening 声明和 CDC 的 2020版 Recommendations for Hepatitis C Screening Among Adults—United States）。HCV 感染风险增加的人，包括过去或现在注射吸毒者，应进行 HCV 感染检测并每年重新评估。（参见慢性丙型肝炎筛查。）
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
U.S. Preventive Services Task Force: Hepatitis C Virus Infection in Adolescents and Adults: Screening statement (2020)
CDC: Recommendations for Hepatitis C Screening Among Adults—United States (2020)