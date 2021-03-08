新生儿高钙血症最常见的病因为：

医源性

医源性病因通常包括钙或维生素D摄入过多、或由于长期不正确的配方奶喂养导致的磷酸盐缺失。

新生儿高钙血症的其他原因包括

孕产妇甲状旁腺功能减退

皮下脂肪坏死

甲状旁腺增生

肾功能异常

Williams综合征

特发性

产妇甲状旁腺功能减退或低钙血症可能会导致继发性胎儿甲状旁腺功能亢进，并伴有胎儿矿物质的改变（例如骨质减少）。

皮下脂肪坏死可能发生于严重创伤后，引起高钙血症，通常会自行消退。

新生儿甲状旁腺功能亢进非常罕见。

Wiliams 综合征的主要特征包括心脏瓣膜的主动脉瓣狭窄、肺动脉瓣或者周围肺动脉瓣狭窄、房间隔缺损、和/或室间隔缺损、肾动脉狭窄、主动脉移位、elfin 面容，以及原因不明的高钙血症。患儿可能是小于胎龄儿，高钙血症在婴儿早期显著，一岁后常有降低趋势。

特发性新生儿高钙血症是一种排除性诊断，很难与威廉姆斯综合征鉴别，通常需要进行基因检测。