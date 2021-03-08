高钙血症是指血清钙>12 mg/dL（>3mmol/L）或离子钙> 6mg/dL（>1.5 mmol/L）。最主要的原因是医源性高钙血症。 可以引起胃肠道症状（厌食、呕吐、便秘），有时可引起昏睡和惊厥。治疗：静脉输入盐水和呋塞米，有时可静脉应用磷酸盐。
(参见高钙血症的一般性讨论。)
新生儿高钙血症的病因
新生儿高钙血症最常见的病因为：
医源性
医源性病因通常包括钙或维生素D摄入过多、或由于长期不正确的配方奶喂养导致的磷酸盐缺失。
新生儿高钙血症的其他原因包括
孕产妇甲状旁腺功能减退
皮下脂肪坏死
甲状旁腺增生
肾功能异常
Williams综合征
特发性
产妇甲状旁腺功能减退或低钙血症可能会导致继发性胎儿甲状旁腺功能亢进，并伴有胎儿矿物质的改变（例如骨质减少）。
皮下脂肪坏死可能发生于严重创伤后，引起高钙血症，通常会自行消退。
新生儿甲状旁腺功能亢进非常罕见。
Wiliams 综合征的主要特征包括心脏瓣膜的主动脉瓣狭窄、肺动脉瓣或者周围肺动脉瓣狭窄、房间隔缺损、和/或室间隔缺损、肾动脉狭窄、主动脉移位、elfin 面容，以及原因不明的高钙血症。患儿可能是小于胎龄儿，高钙血症在婴儿早期显著，一岁后常有降低趋势。
特发性新生儿高钙血症是一种排除性诊断，很难与威廉姆斯综合征鉴别，通常需要进行基因检测。
新生儿高钙血症的症状和体征
当总血清钙> 12 mg/dL（> 3 mmol/L）时，可能会注意到新生儿高钙血症的症状和体征。这些体征可包括厌食，胃肠道反流，恶心，呕吐，嗜睡或癫痫或广泛易激惹，和高血压。其他症状和体征包括便秘，腹痛，脱水，进食不耐受和茁壮成长。一些新生儿虚弱。伴有皮下脂肪坏死，可在躯干，臀部或腿上观察到坚固的紫色结节。
新生儿高钙血症的诊断
血清总钙浓度或离子化的钙浓度。
通过测量总的或离子化的血清钙水平来进行新生儿高钙血症的诊断。
新生儿高钙血症的治疗
静脉注射生理盐水加上呋塞米
皮质类固醇，降钙素和二碳磷酸盐化合物
明显的血钙升高可静脉应用20mL/kg生理盐水和2mg/kg呋塞米，若持续升高可应用皮质激素和降钙素。 磷酸盐已经逐渐开始被应用（如口服1-羟基-亚乙基-1，1-二膦酸或静脉应用氨羟二磷酸二钠）。用低钙配方奶治疗新生儿皮下坏死，补液、呋塞米、降钙素和皮质激素应根据高钙血症程度的不同应用。
胎儿源自母亲甲状旁腺功能低下的高钙血症预后较好，因为生后几周之内可自行缓解。
慢性情况的治疗可给予低钙、低维生素D配方奶。