儿童和青少年强迫症 （OCD） 及其相关疾病

1.Hanna GL, Himle JA, Curtis GC, et al: A family study of obsessive-compulsive disorder with pediatric probands.Am J Med Genet B Neuropsychiatr Gen 2005;134B(1):13-19, 2005.doi: 10.1002/ajmg.b.30138

2.Saraiva LC, Cappi C, Simpson HB, et al: Cutting-edge genetics in obsessive-compulsive disorder.Fac Rev 9:30, 2020.doi: 10.12703/r/9-30

3.Fitzgerald KD, Welsh RC, Stern ER, et al: Developmental alterations of frontal-striatal-thalamic connectivity in obsessive-compulsive disorder.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 50(9):938-948.e3, 2011.doi: 10.1016/j.jaac.2011.06.011

4.Murphy TK, Kurlan R, Leckman J: The immunobiology of Tourette's disorder, pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with Streptococcus, and related disorders: A way forward.J Child Adolesc Psychopharmacol 20(4):317-331, 2010.doi: 10.1089/cap.2010.0043

5.Esposito S, Bianchini S, Baggi E, et al: Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: An overview.Eur J Clin Microbiol Infect Dis 33:2105-2109, 2014.

6.Rodriguez N, Morer A, Gonzalez-Navarro EA, et al: Inflammatory dysregulation of monocytes in pediatric patients with obsessive-compulsive disorder.J Neuroinflammation 14(1):261, 2017.doi: 10.1186/s12974-017-1042-z

7.Wohleb ES, McKim DB, Sheridan JF, et al: Monocyte trafficking to the brain with stress and inflammation: A novel axis of immune-to-brain communication that influences mood and behavior.Front Neurosci 8:447, 2014.doi: 10.3389/fnins.2014.00447