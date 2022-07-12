许多青少年进行性行为，但可能没有充分了解避孕、怀孕和性传播感染，包括丙型肝炎和艾滋病毒感染。冲动，缺乏规划以及同时使用药物和酒精减少了青少年使用节育和屏障保护的可能性。

青少年可以使用任何成年避孕方法。 最常见的问题是坚持（例如，忘记服用每日口服避孕药或完全停止，而不是替代另一种形式的节育。 虽然男用避孕套是最常用的避孕方法，但是仍然存在可能抑制一致使用的观念（例如，避孕套使用降低快乐并干扰“浪漫爱情”）。一些青少年也羞于要求伴侣在性生活中使用安全套。

怀孕可能是青少年重大情绪压力的来源。怀孕的青少年及其伴侣往往辍学或接受工作培训，从而使他们的经济状况恶化，降低他们的自尊，并使个人关系紧张。青少年 比成年人获得产前保健的可能性低，导致怀孕结果较差（例如，早产率较高）。青少年，特别是非常年轻的人和没有接受产前护理的人，在20多岁时比在怀孕期间有医疗问题的妇女更可能，例如贫血和先兆子痫。年轻母亲（特别是母亲<15岁）的婴儿更有可能过早出生，出生体重较低。然而，通过适当的产前护理，年龄较大的青少年没有比同样背景的成年人更高的怀孕问题的风险。

堕胎不能消除意外怀孕的心理社会问题—无论是对青春期女孩还是她的伴侣。情绪危机可能在怀孕被诊断时，决定进行堕胎时，紧接在堕胎完成后，婴儿出生时，以及该日期的周年纪念日时发生。关于避孕方法的家庭咨询和教育，对于女孩和她的伴侣，都是非常有帮助的。

父母可能有不同的反应，当他们的女儿说她怀孕或他们的儿子说他已经使某人怀孕。有些父母感到高兴，而另一些则感到苦恼，因此情绪可能从激动到冷漠，失望甚至愤怒。重要的是，家长表达他们的支持和意愿，帮助青少年排序他或她的选择。父母和青少年需要公开沟通关于堕胎，收养和生育的所有困难的选择，青春期与孤独抗斗。然而，在向父母透露怀孕情况之前，从业人员应筛查父母虐待怀孕青少年的可能性，因为透露怀孕情况可能会使脆弱的青少年面临更大的风险。