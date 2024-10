行为和生活方式干预

对于体重指数≥第95百分位的12岁及以上青少年,服用减肥药物

对于体重指数≥第95百分位120%的13岁及以上青少年,评估代谢和减肥手术

(参见 the American Academy of Pediatrics’ [AAP] Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity [2023].)

所有肥胖儿童和青少年都应该接受强化的健康和生活方式改变策略,以解决营养、体育活动和健康行为问题。

12 岁及以上的的肥胖青少年(BMI≥年龄和性别的第95百分位数)可给予药物减肥。参见 AAP 关于 药物治疗的使用 [2023])。

13岁及以上的严重肥胖的青少年(BMI≥年龄和性别的第95百分位数的120%)可被转诊为代谢和减肥手术的评估。(参见 AAP 指南 儿童代谢和减肥外科 [2023])。