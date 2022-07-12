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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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青少年肥胖

作者：Sharon Levy, MD, MPH, Harvard Medical School
已审核/已修订 7月 2022
看法 进行患者培训

目前的青少年肥胖是30年前的两倍，是青少年诊所就诊最常见的原因之一。虽然少于三分之一的肥胖成年人在青少年时肥胖，但是大多数肥胖的青少年在成年期仍保持肥胖。

肥胖仍是最难治疗的问题之一，尽管治疗方法不少，远期疗效仍不理想。

虽然大多数肥胖并发症的发生在成年期，肥胖青少年更容易比同龄人有高血压。由于与肥胖相关的胰岛素抵抗，2型糖尿病的发生率逐渐增高。由于社会对肥胖的耻辱，许多肥胖青少年的自我形象差，变得越来越久坐和社会隔离。

青少年肥胖的病因

影响青少年肥胖的因素与成年人相同。 大多数情况是外部的（例如，消耗过多的热量和/或低质量的饮食），通常与久坐的生活方式有关。遗传影响是常见的，而且相关的基因现在已经被确认( see also page 肥胖及代谢性疾病)。

父母可能会担心肥胖是某种内分泌疾病的结果，例如甲状腺功能减退或肾上腺皮质亢进症，但这些疾病不是病因。由内分泌疾病引起的体重增加的青少年通常身材矮小，并且具有潜在病症的其他征象。

青少年肥胖的诊断

  • 体质指数

确定体质指数（BMI）是身体评价的一个重要方面。BMI≥其年龄和性别的第95百分位的青少年被认为患有肥胖症。

原发性内分泌（如肾上腺皮质增生症、甲状腺功能低下）或代谢性原因较为少见，但如果身高增长显著减慢，则应排除该病因。如果儿童身材矮小并有高血压，应考虑库欣综合征

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青少年肥胖的治疗

  • 行为和生活方式干预

  • 对于体重指数≥第95百分位的12岁及以上青少年，服用减肥药物

  • 对于体重指数≥第95百分位120%的13岁及以上青少年，评估代谢和减肥手术

(参见 the American Academy of Pediatrics’ [AAP] Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity [2023].)

所有肥胖儿童和青少年都应该接受强化的健康和生活方式改变策略，以解决营养、体育活动和健康行为问题。

12 岁及以上的的肥胖青少年（BMI≥年龄和性别的第95百分位数）可给予药物减肥。参见 AAP 关于 药物治疗的使用 [2023]）。

13岁及以上的严重肥胖的青少年（BMI≥年龄和性别的第95百分位数的120%）可被转诊为代谢和减肥手术的评估。（参见 AAP 指南 儿童代谢和减肥外科 [2023]）。

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. Academy of Pediatrics: Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity (2023)

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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