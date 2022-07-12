目前的青少年肥胖是30年前的两倍，是青少年诊所就诊最常见的原因之一。虽然少于三分之一的肥胖成年人在青少年时肥胖，但是大多数肥胖的青少年在成年期仍保持肥胖。
肥胖仍是最难治疗的问题之一，尽管治疗方法不少，远期疗效仍不理想。
虽然大多数肥胖并发症的发生在成年期，肥胖青少年更容易比同龄人有高血压。由于与肥胖相关的胰岛素抵抗，2型糖尿病的发生率逐渐增高。由于社会对肥胖的耻辱，许多肥胖青少年的自我形象差，变得越来越久坐和社会隔离。
青少年肥胖的病因
青少年肥胖的诊断
体质指数
确定体质指数（BMI）是身体评价的一个重要方面。BMI≥其年龄和性别的第95百分位的青少年被认为患有肥胖症。
原发性内分泌（如肾上腺皮质增生症、甲状腺功能低下）或代谢性原因较为少见，但如果身高增长显著减慢，则应排除该病因。如果儿童身材矮小并有高血压，应考虑库欣综合征 。
青少年肥胖的治疗
行为和生活方式干预
对于体重指数≥第95百分位的12岁及以上青少年，服用减肥药物
对于体重指数≥第95百分位120%的13岁及以上青少年，评估代谢和减肥手术
(参见 the American Academy of Pediatrics’ [AAP] Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity [2023].)
所有肥胖儿童和青少年都应该接受强化的健康和生活方式改变策略，以解决营养、体育活动和健康行为问题。
12 岁及以上的的肥胖青少年（BMI≥年龄和性别的第95百分位数）可给予药物减肥。参见 AAP 关于 药物治疗的使用 [2023]）。
13岁及以上的严重肥胖的青少年（BMI≥年龄和性别的第95百分位数的120%）可被转诊为代谢和减肥手术的评估。（参见 AAP 指南 儿童代谢和减肥外科 [2023]）。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Academy of Pediatrics: Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity (2023)