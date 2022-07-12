目前的青少年肥胖是30年前的两倍，是青少年诊所就诊最常见的原因之一。虽然少于三分之一的肥胖成年人在青少年时肥胖，但是大多数肥胖的青少年在成年期仍保持肥胖。

肥胖仍是最难治疗的问题之一，尽管治疗方法不少，远期疗效仍不理想。

虽然大多数肥胖并发症的发生在成年期，肥胖青少年更容易比同龄人有高血压。由于与肥胖相关的胰岛素抵抗，2型糖尿病的发生率逐渐增高。由于社会对肥胖的耻辱，许多肥胖青少年的自我形象差，变得越来越久坐和社会隔离。

青少年肥胖的病因 影响青少年肥胖的因素与成年人相同。 大多数情况是外部的（例如，消耗过多的热量和/或低质量的饮食），通常与久坐的生活方式有关。遗传影响是常见的，而且相关的基因现在已经被确认( see also page 肥胖及代谢性疾病)。 父母可能会担心肥胖是某种内分泌疾病的结果，例如甲状腺功能减退或肾上腺皮质亢进症，但这些疾病不是病因。由内分泌疾病引起的体重增加的青少年通常身材矮小，并且具有潜在病症的其他征象。